Vida remota. Cómo frenar la invasión de videollamadas

Después de nueve meses de reuniones, happy hours, e incluso conferencias digitales, a todo el mundo le asusta la posibilidad de enfrentar otro día lleno de videollamadas. Crédito: Shutterstock

Fast Company Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 00:00

Diciembre significa muchas cosas: las Fiestas, el cierre de fin de año y, esta temporada, una intensa fatiga de Zoom. Después de nueve meses de reuniones, happy hours, e incluso conferencias digitales, a todo el mundo le asusta la posibilidad de enfrentar otro día lleno de videollamadas.

Como explica Deb LaMere, vicepresidenta de Datasite, al mismo tiempo que el trabajo remoto forzó a tratar a los demás de una nueva manera también dejó exhaustos a todos, dado que continuamente se está balanceando entre las obligaciones personales y profesionales bajo el mismo techo.

Por eso está bien -incluso es recomendable- rehusarse a reuniones de Zoom cuando no son necesarias. Y lo que es más importante: se puede proponerle amablemente al jefe que las videollamadas ya no sean el modo habitual de comunicarse. ¿Cómo puede lograr esto? Aquí ejecutivos y psicólogos comparten su visión de como decir "no" de una manera profesional.

Honestidad y transparencia

Lo primero es ser honesto y transparente. Hay un motivo por el que tradicionalmente se considera la mejor política: la honestidad nos hace humanos. Como señala LaMere, la gente aprecia la transparencia y ser sinceros en este punto puede ayudar a tener una mejor relación con los colegas.

"Sepa que si se siente fatigada es probable que otros también se sientan así. La gente con la que se está reuniendo puede sentirse aliviada de que usted proponga una solución diferente", dice.

LaMere sugiere algo así: "me gustaría que nos reunamos, ¿pero estaría dispuesta a una llamada telefónica? Estuve en varias videollamadas y me gustaría darle 100% de mi atención escuchándolo y hablando con usted".

Por su parte, Paula Wilbourne psicóloga y cofundadora de la plataforma de salud y bienestar Sibly, dice que todos tienen su mejor performance usando diversas estrategias. Mientras que a algunos les gusta tener esa conexión constante, otros necesitan tiempo para desconectarse, sentir el flujo de su creatividad y luego tomar contacto con sus colegas en busca de retroalimentación. Es por eso que aún importa poner límites; en algunos casos importan aún más que antes del Covid-19. Wilbourne explica que decir "no" ayuda a maximizar nuestra eficiencia y a mantener una perspectiva positiva.

Además para este tipo de decisiones el tamaño de la reunión sí importa. Para una conversación de una a uno casi siempre bastará con una llamada telefónica.

Calidad vs cantidad

Aunque ya han pasado nueve meses de trabajo remoto, muchas organizaciones aún no han establecido guías o mejores prácticas respecto de las videollamadas. Debido al temor de perder el compromiso de los empleados o de que no se cumplan tareas necesarias, muchos jefes están programando más reuniones que antes, según Janeen Gelbart, CEO y cofundadora de la consultora de liderazgo Indiggo.

Aunque no se quiere provocar una tensión con esta sobre-compensación, muchos profesionales tienen dificultades si les preocupa cómo se ven o que su perro pueda interrumpir una llamada. Es por eso que Gelbart sugiere tener una charla cándida y franca con su jefa/e respecto de la calidad versus la cantidad con Zoom. Entonces cuando se ve bombardeado con pedidos de reuniones, puede explicar fácilmente porque no se va a sumar o porque piensa que el Zoom no es necesario para nada.

"Este marco compartido permite crear una cultura en la que puede rehusarse a reuniones no esenciales en un contexto que lleve a resultados más efectivos", explica la fundadora de Indigo. "El contexto compartido es más importante para rehusarse exitosamente que el medio usado para rechazar la reunión".

Conforme a los criterios de Más información