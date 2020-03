Coronavirus. Qué pasará con los precios de los pasajes de avión

En un contexto de crisis, las agencias de viaje online prefieren enfocarse en la atención de los reclamos y no en generar más ventas Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Una crisis de la magnitud como la que está viviendo el mundo por el coronavirus desafía hasta las leyes más básicas como la de oferta y demanda. Pese a la caída abrupta de reservas de pasajes para viajar al exterior, los precios no se desplomaron en la misma proporción. En el sector argumentan que las agencias y aerolíneas tienen ya demasiados pasajeros con problemas como para enfocarse en expandir el negocio y que, además, los clientes no están de humor ni para promociones. Algunas agencias, incluso, decidieron dejar de vender tickets a zonas comprometidas.

"Nuestro foco es atender a los viajeros en curso o a los que viajaban próximamente, y para no contribuir a que se generen más cancelaciones a futuro, decidimos limitar la venta en ciertas ventanas de fechas a determinados destinos", anticipó a LA NACION Mariano Rocatti, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

Según detalló, no están vendiendo ningún producto que tenga como destino China, Italia, Corea, Japón e Irán, para ninguna fecha, mientras que para el resto de Europa y Estados Unidos bloquearon las ventas por los próximos 30 días.

"Esta decisión implica también que no estamos promoviendo campañas de marketing masivo y solo mantenemos promociones a destinos internacionales no afectados y, principalmente, el turismo interno", apuntó Rocatti.

Respecto de los precios de vuelos internacionales, en Avantrip señalan que, más allá de algunas promociones aisladas, los precios no están bajando. "Sí puede ser que, quien busque, encuentre pasajes económicos, porque hay disponibilidad en el segmento más bajo de tickets, pero destinos regalados o a la mitad de precio no" , apuntan.

Para Martín Romano, country manager de la agencia Atrapalo, hay que tener en cuenta también que en la Argentina, por cuestiones internas, la demanda de pasajes internacionales ya venía deprimida hace meses y las tarifas para volar al extranjero ya estaban en niveles bajos. Sin embargo, aclara: "La prioridad nuestra hoy es ayudar a los pasajeros que están en viaje o que viajan próximamente, no estamos poniendo el foco en las ventas".

Cómo se sienten frente al nuevo escenario todas aquellas personas que vieron alterados sus planes es otro factor a tener en cuenta. "Cuando veo promociones las publico, pero la gente se enoja porque está preocupada por el coronavirus y frustrada por no poder viajar" , dice Diego Cheja, que administra varios grupos de WhatsApp de promociones aéreas.

Según comentaron a LA NACION, en algunas agencias online incluso volcaron todo su personal de comercial -habitualmente abocado a generar ventas- a atender reclamos. "Quedamos en el medio de las aerolíneas, que son las que definen las políticas de devolución o cambio y los pasajeros, que están muy angustiados", señalan. Despegar, por su parte, también decidió que todo el equipo de ventas del call center se dedique al área de postventa telefónica.

Por otro lado, si bien la demanda se deprimió, la oferta tampoco se mantuvo igual. "Hay cancelaciones, suspensiones de rutas y las aerolíneas no están tratando de vender a corto plazo", explica Constanza Terrile, dueña de la agencia Última Llamada Viajes. "Por el momento no veo grandes bajas de precio e incluso hay buscadores que no te dejan ver precio", apunta.

Sí aparecieron, según los especialistas, algunas oportunidades puntuales. "Hace dos semanas los pasajes ida y vuelta a distintas ciudades, como Miami, Nueva York o Los Ángeles, estaban en $45.000 y el viernes pasado hubo una promo a Miami a $18.000. Muchos aprovechan y compran y verán después qué hacer, porque la política de cancelación está más flexibilizada", explica Julián Gurfinkel, cofundador y CMO de Turismocity.

También hubo algunas oportunidades para destinos menos afectados por el coronavirus, como el Caribe o Brasil. "Para Río de Janeiro hubo tickets por $16.000 con impuesto PAIS y todo. Eso es menos de US$200, cuando Río suele estar arriba de los US$300", agrega.