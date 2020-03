Petroleras: no hay perspectivas de mejora sin reglas claras y previsibles

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020

A los ejecutivos de las petroleras internacionales les cuesta pedir en sus casas matrices inversiones para los activos en la Argentina. La carpeta en la que llevan las preocupaciones que hay por operar en el país tiene el triple de páginas que la de otros lugares como Sudáfrica, Nigeria y Angola, por nombrar solo algunos. "En esos países ya saben el riesgo con el que se encuentran. La mayoría son temas de seguridad. Pero son lugares que mantienen las reglas claras y sustentables en el tiempo. A la mayoría de las empresas les preocupa la falta de previsibilidad de la Argentina. Es un sector en el que se invierte mucho al principio en operaciones que duran más de 20 años", explica el director de una empresa internacional, que tiene la actividad paralizada desde de la imposición de los controles de cambio, en septiembre pasado.

La normativa del Banco Central fue una intervención más de las que tuvo el mercado hidrocarburífero el año pasado, luego de modificar el subsidio a la producción de gas y de congelar el precio de los combustibles.

La situación parece no haber cambiado con la llegada de la nueva administración. El primer proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso decretó el congelamiento de las tarifas de luz y gas por seis meses (que ya estaban sin actualizarse desde marzo y abril de 2019, respectivamente), y el presidente Alberto Fernández admitió públicamente que frenó un aumento del valor de los combustibles del 5% .

Tampoco se envió a sesiones extraordinarias la ley de fomento a la producción de hidrocarburos que el mismo Presidente les había prometido a los ejecutivos petroleros en una reunión a la que convocó en la Casa Rosada.

La falta de claridad sobre la política energética que implementará el Gobierno se refleja en los funcionarios del sector, que prefieren no hacer comentarios para no quedar desautorizados, como le ocurrió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero . Un día después de haber dicho públicamente que "probablemente haya aumentos de tarifas en junio", el Presidente indicó: "Hoy no tenemos en cartera el aumento de tarifas".

Las petroleras internacionales tienen una variedad de países para elegir dónde invertir. La Argentina compite por esas inversiones. YPF , en cambio, tiene activos en un solo lugar.