No tenemos abrelatas, así que no lo “supongamos”

En medio del mar, en un bote a la deriva, se encuentran un físico, un químico y un economista. Tienen una lata llena de alimentos y bebidas, pero no tienen un abrelatas. ¿Cómo resolver el problema? El físico propone romper la lata haciendo palanca con un objeto que encontró en sus bolsillos. El químico propone usar una lupa que llevaba consigo, para multiplicar el efecto de la luz solar y que la lata se derrita. Cuando le llegó el turno el economista dijo: “Supongamos que tenemos un abrelatas”.

El cuento es muy viejo, pero como la rueda, el papel y la tinta, hay cosas que existen desde hace mucho tiempo, y cada tanto se vuelven relevantes. Por ejemplo, el citado cuento, en la Argentina 2024.

Un teorema es una conexión lógica entre una hipótesis, una estructura y sus implicancias o resultados. Quien formula un teorema se puede dar el lujo de suponer la existencia de todos los abrelatas que quiera; luego vendrá la cuestión del uso que se le pueda a un teorema formulado en tales condiciones.

Todos los teoremas son ciertos en las condiciones en las cuales fueron formulados, y falsos en condiciones más generales. Paul Anthony Samuelson no demostró la igualación del precio de los factores entre países en un mundo donde sólo se mueven los bienes; demostró las condiciones bajo las cuales eso es cierto. Condiciones tan difíciles de verificar, que explican porqué los salarios son tan diferentes en Estados Unidos, Dinamarca y Egipto.

Supongamos que Javier Gerardo Milei tiene 24 gobernadores adictos, mayoría absoluta en ambas cámaras del Poder Legislativo, dirigentes sindicales y empresarios angelicales, gran cantidad de funcionarios idóneos, para cubrir no sólo los ministerios sino también las segundas y terceras líneas, etc. ¿Se imagina los fantásticos resultados económicos que podría haber generado de inmediato a partir del 10 de diciembre de 2023?

Pues bien, no cuenta con nada de eso. Lo cual implica que todo análisis que ignora las restricciones no sirve para entender y por consiguiente para mejorar la toma de decisiones.

En política económica las balas son de verdad, no de fogueo. Un mal diagnóstico, del cual derivan desafortunados pronósticos o malas decisiones, afectan el empleo, los salarios, la inflación, la actividad, etc. Esto no quiere decir que sólo se puede hacer lo que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional; sí, que el margen de maniobra es bien reducido.

