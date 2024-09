“No vender espejitos de colores”: Daniel González, funcionario clave de Caputo, admitió que puede haber “un verano complicado” por cortes de luz

Escuchar

Si bien todavía no fue formalizado en el cargo, hace ya varios meses Daniel González ocupa el rol de viceministro coordinador de Energía y Minería. En la práctica, lleva el seguimiento de los números que quiere saber el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de los subsidios energéticos y la demanda de divisas por comercio. Y al menos en este punto, a partir de este año el Gobierno recibe buenas noticias. La Argentina logró reducir el gasto en subsidios de 3,5% del PBI a menos de 2% y, por primera vez en décadas, habrá un superávit comercial energético de entre US$4000 millones y US$5000 millones. Además, para 2025 se espera que el sector duplique el superávit comercial, con un excedente de más de US$8000 millones.

“Esto es importante. Sin disciplina fiscal, no hay una macro sostenible y sin macro sostenible, no hay inversiones”, dijo González, en su primera disertación pública desde que comenzó a trabajar en el gobierno de Javier Milei, en el evento por el festejo de los 110 años de presencia de Shell en la Argentina.

“Gran parte del problema fiscal tiene que ver con los subsidios a la energía. Es muy impresionante como la gente lo viene apoyando. Es un cambio cultural que va a tomar mucho tiempo, pues son décadas de acostumbrarse a no pagar por la energía, pero también por los servicios, por lo que las cosas cuestan”, agregó, entrevistado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

El exdirector ejecutivo de IDEA anticipó que, a fin de año, la tarifa de electricidad va a estar cubriendo entre el 85% y el 90% del costo de generación. “Eso es en función del costo de la energía en el periodo estival. El año que viene, el punto de arranque es mucho mejor, pero todavía tenemos el desafío de que la tarifa cubra el costo de cuando la energía sube. En gas pasa algo similar, en verano se cubre el costo, pero en invierno, cuando es más caro, todavía no”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo se está preparando el Gobierno para evitar cortes de luz en el verano por la mayor demanda de electricidad, González dijo que se creó un comité para mitigar la situación. “Esa es otra consecuencia de hacer las cosas mal durante décadas. Tenemos una restricción en el sector eléctrico, sobre todo en transmisión, pero también este verano vamos a tener en generación, que va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica. Va a ser un verano complicado. Hay un comité trabajando en mitigación, con medidas que sean de mercado, que tengan que ver con remunerar al sector privado que es el que sabe lo que hay que hacer. Lo estamos gestionando, pero las soluciones de fondo van a tomar tiempo”, admitió.

Luego se refirió al cepo cambiario: “ La principal destrucción del sector energético ha sido la macro y el cepo , claramente, pero creo que el Gobierno está intentando solucionar los problemas de fondo y no vender espejitos de colores de dar privilegios cuando no hay dólares . Soy optimista que se están trabajando sobre las medidas de fondo y vamos a poder lograr el potencial completo de Vaca Muerta”.

Con relación al sistema de infraestructura en el sector, si bien dijo que se solucionó el cuello de botella en gas y petróleo, admitió que todavía hay dificultades en el sistema eléctrico. “Hay limitaciones muy serias. Es algo que a uno le preocupa porque, si a la Argentina le va bien, si volvemos a una senda de crecimiento plurianual, la infraestructura eléctrica hoy es un cuello de botella . Eso no se soluciona de un año. El sector privado tiene mucho que hacer, y lo que no haga el sector privado, lo tendrá que pagar la demanda, porque está claro que el Estado no va a tener más ese rol de financiar la obra pública ”, indicó.

“Son muchos años de falta de inversión sostenida y coherente en infraestructura. Vamos a laburar para tratar de mitigar los efectos del corto plazo de los cortes de luz y, en paralelo, trabajar para que en el largo plazo no sea un cuello de botella para el crecimiento de la economía”, agregó.

Luego se refirió a la minería, en donde describió dos realidades distintas para el litio y el cobre, los dos principales minerales que tiene la Argentina. “El litio es una realidad. Obviamente, los precios han caído mucho y eso siempre ralentiza un poco el ritmo de las inversiones, pero ya estamos produciendo y hay una cantidad enorme de inversiones en litio. El cobre estamos como veíamos a Vaca Muerta hace 10 años. Sabemos que tenemos todavía algunas restricciones de infraestructura, tanto vial, ferroviaria, como de transporte eléctrico, pero se está trabajando”, dijo.

Finalmente, anticipó que en los próximos días se termina de reglamentar algunas regulaciones del RIGI. “ La ley está reglamentada, pero el Ministerio de Economía tiene que definir algunas cositas . Somos muy optimistas de que va a haber una gran cantidad de importantes proyectos que van a estar aplicando al RIGI”, anticipó.