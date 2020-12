Nueva F-150: se renueva un ícono de la Raza Fuerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 10:27

Cuando en el verano, en Pinamar, Ford lanzó la F-150 con su variante extrema Raptor, significaba no solo la presentación de una pick up, sino el regreso de la Serie F a nuestro país. Un emblema por décadas en la Argentina pero que además lleva años liderando el ranking de los vehículos más vendidos en los Estados Unidos.

Ahora, la marca del óvalo anunció el inicio de la preventa de la F-150 en su nueva generación. La llegada inicial será en su versión Lariat Luxury 5.0L V8 4x4 AT. Las unidades de la reciente generación de la pick up full size se entregarán a los clientes a partir de febrero. El modelo completa además la armada de la Raza Fuerte en el país, compuesta también por la extensa línea de la reconocida Ranger, la pick up mediana que se fabrica en General Pacheco, y las versiones off road Raptor.

Raza Fuerte

La variante equipa un motor 5.0L V8 con auto start/stop y una caja automática de 10 velocidades. Este motor entrega una potencia máxima de 400CV a 6500 rpm y un torque de 542Nm a 4250 rpm. A su vez, ofrece ocho modos de conducción: Normal, Remolcar, Sport, Resbaladizo, Ecoselect, Nieve/Arena, Barro, Roca/Trepada. La Nueva F-150 cuenta con carrocería de aleación de aluminio de alta resistencia y grado militar, y un chasis de acero flexible y de alta resistencia.

Diseño Exterior & Funcional

La nueva generación incluye un nuevo diseño frontal, con paragolpes y parrilla con detalles cromados. También cambian los espejos exteriores (cromados, calefaccionados, con memoria, rebatibles electrónicamente, con sensor electro cromático (conductor) y con luz LED), así como emerge un nuevo impresionante formato y diseño de faros con iluminación 100% LED. Cuenta con nuevas llantas de aluminio con acabado cromado de 20", pintura exterior bi-tono, manijas de puertas cromadas, estribo lateral cromado con negro, protector de caja spray-in más resistente y reforzado, ganchos de rescate, entre otros.

Diseño Interior & Tecnología Inteligente

Entre los destacados de la nueva F-150: pantalla multitáctil de 12" con SYNC 4, compatible con Apple Car Play y Android Auto, con conectividad inalámbrica del celular. Además, está acompañado del sofisticado B&O Premium audio con 8 parlantes más subwoofer y un tablero de instrumentos con una pantalla 100% digital de 12". En términos de confort llega con dirección asistida eléctrica, asientos tapizados en cuero con ajuste eléctrico para conductor y acompañante con hasta 10 posiciones, ajuste lumbar eléctrico, memoria para el conductor, y apoyabrazos de plazas delanteras convertible en "mesa plana"; también, son climatizados. Se suma el techo solar panorámico con doble panel, arranque de motor y apertura de puerta sin llave, entre otros.

Asimismo, llega con un innovador espacio de trabajo en portón de caja de carga, escalera asistente para el ingreso a la caja de carga e iluminación de zona.

Sentirse Protegido

Cuenta con el paquete Asistente Ford Co-Pilot 360, la plataforma de tecnologías más avanzada de la industria y con sistemas semiautónomos. Incluye: Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop & Go y el innovador Sistema de Centrado de Carril; Asistente de Pre-colisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones; Pro Trailer Back-Up Assist con Asistente de Retroceso; Cámara 360° con pantalla dividida y Sensores Traseros; Sistema de Información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado; Asistente de Dirección Evasiva; Control Automático de luces altas; Asistente de Frenado en Reversa; Sistema de Frenado post-colisión.

La estructura es ultra rígida con deformación programada. También cuenta con control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, ocho airbags, frenos a discos ventilados en las cuatro ruedas y anclajes Isofix en las plazas traseras.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información