Nueva Tracker: la SUV que apunta más alto
Cgk8bGluayByZWw9InN0eWxlc2hlZXQiIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vY3NzL2Jvb3RzdHJhcC5jc3MiPgoJPGxpbmsgcmVsPSJzdHlsZXNoZWV0IiBocmVmPSJodHRwczovL3N3aC5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvY29udGVudGxhYi8yMDIwLzA4YWdvc3RvL2dtL2Fzc2V0cy9vd2xjYXJvdXNlbC9hc3NldHMvb3dsLmNhcm91c2VsLm1pbi5jc3MiPgoJPGxpbmsgcmVsPSJzdHlsZXNoZWV0IiBocmVmPSJodHRwczovL3N3aC5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvY29udGVudGxhYi8yMDIwLzA4YWdvc3RvL2dtL2Fzc2V0cy9vd2xjYXJvdXNlbC9hc3NldHMvb3dsLnRoZW1lLmRlZmF1bHQuY3NzIj4KCTxsaW5rIHJlbD0ic3R5bGVzaGVldCIgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9jc3Mvb3dsLWN1c3RvbS5jc3MiIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4KCTxsaW5rIHJlbD0ic3R5bGVzaGVldCIgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9jc3Mvbm90YS5jc3MiIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4KCTxsaW5rIHJlbD0ic3R5bGVzaGVldCIgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9jc3MvcmVzcG9uc2l2ZS5jc3MiIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4KCTxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2pzL2xpYi9qcXVlcnkubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4KCTxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2pzL2xpYi9ncmVlbnNvY2svVHdlZW5NYXgubWluLmpzIj4gPC9zY3JpcHQ+Cgk8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCIgc3JjPSJodHRwczovL3N3aC5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvY29udGVudGxhYi8yMDE5LzAwY29udGVudC92ZW5kb3IvdW5jb21wcmVzc2VkL1Njcm9sbE1hZ2ljLmpzIj48L3NjcmlwdD4KCTxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMTkvMDBjb250ZW50L3ZlbmRvci91bmNvbXByZXNzZWQvcGx1Z2lucy9hbmltYXRpb24uZ3NhcC5qcyI+IDwvc2NyaXB0PgoJPHNjcmlwdD4KCQkvLyBpbml0IGNvbnRyb2xsZXIKCQl2YXIgY29udHJvbGxlciA9IG5ldyBTY3JvbGxNYWdpYy5Db250cm9sbGVyKCk7Cgk8L3NjcmlwdD4KCgo8c3R5bGU+CiAgICBAbWVkaWEgc2NyZWVuIGFuZCAobWF4LXdpZHRoOiA3NjhweCkgewpib2R5IG1haW4gewogICAgbWFyZ2luLWxlZnQ6IDAgIWltcG9ydGFudDsKICAgIG1hcmdpbi1yaWdodDogMCAhaW1wb3J0YW50OwogICAgbWFyZ2luLXRvcDogMHB4ICFpbXBvcnRhbnQ7CiAgICBwYWRkaW5nOiAwIDBweCAhaW1wb3J0YW50OwogICAgb3ZlcmZsb3c6IGhpZGRlbjsKfQp9Cjwvc3R5bGU+CjxkaXYgaWQ9ImNvbnRlbnQtbGFiLXByZW1pdW0iIGNsYXNzPSJjb250ZW50LWxhYi1wcmVtaXVtIj4KCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRhaW5lciI+CgkJPGRpdj4KCQkJPHN0cm9uZyBjbGFzcz0iY29udGVudC1sYWItdGFnIj4KCQkJCTxwIGNsYXNzPSJjb250ZW50LWxhYi10YWciPkxBIE5BQ0lPTiBDT05URU5UIExBQjxiciBjbGFzcz0iZC1ibG9jayBkLXNtLW5vbmUiPiBQQVJBIENIRVZST0xFVDwvcD4KCQkJPC9zdHJvbmc+CgkJPC9kaXY+Cgk8L2Rpdj4KCTxkaXYgY2xhc3M9InNjcm9sbENvbnRlbnQiPgoJCTxkaXYgY2xhc3M9InRvcC1ob21lLXdyYXBwZXIiPgoJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJ0b3AtaG9tZS1jb250ZW50Ij4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQtbWQtY2VudGVyIGp1c3RpZnktY29udGVudC1zbS1jZW50ZXIiPgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbGctOCBjb2wteGwtNiAiPgoJCQkJCQk8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctZmx1aWQiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9hc3NldHMvaW1nL2VtcHR5LnBuZyI+CgkJCQkJCTxoMSBjbGFzcz0ibWFpbiBwbHgyIj5OdWV2YSBUcmFja2VyOjxicj4KCQkJCQkJCWxhIFNVViBxdWUgYXB1bnRhPGJyIGNsYXNzPSJkLWJsb2NrIGQtbGctbm9uZSI+IG3DoXMgYWx0bwoJCQkJCQkJPHNwYW4+V0ktRkkgbmF0aXZvLCBmcmVuYWRvIGRlIGVtZXJnZW5jaWEgeSBudWV2byBtb3RvciBzb24gc29sbyBhbGd1bm9zIGRlIGxvcyBwdW50b3MgbcOhcyBkZXN0YWNhZG9zIGRlbAoJCQkJCQkJCXJlY2llbnRlIGxhbnphbWllbnRvIGRlIENoZXZyb2xldCwgcXVlIHZpZW5lIGNvbiB1biBlcXVpcGFtaWVudG8gbXV5IHN1cGVyaW9yIGFsIGRlIHN1IHNlZ21lbnRvIHkKCQkJCQkJCQl0cmFuc2Zvcm1hIGRlZmluaXRpdmFtZW50ZSBhIGVzdGUgdGlwbyBkZSB2ZWjDrWN1bG9zLgoJCQkJCQkJPC9zcGFuPgoJCQkJCQk8L2gxPgoJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJPC9kaXY+CgkJCTwvZGl2PgoJCTwvZGl2PgoJCTxzY3JpcHQ+CgkJCS8vIGJ1aWxkIHNjZW5lCgkJCXZhciBzY2VuZSA9IG5ldyBTY3JvbGxNYWdpYy5TY2VuZSh7CgkJCQkJdHJpZ2dlckVsZW1lbnQ6ICIjcmV0cmF0b3MiLAoJCQkJCWR1cmF0aW9uOiAzMDAKCQkJCX0pCgkJCQkuc2V0VHdlZW4oIi5wbHgxIiwgewoJCQkJCXNjYWxlOiAxLAoJCQkJCW9wYWNpdHk6IDAsCgkJCQkJeTogLTIwLAoJCQkJCXJpZ2h0OiAwLAoJCQkJCXJvdGF0aW9uOiAwLAoJCQkJfSkgLy8gdGhlIHR3ZWVuIGR1cnRpb24gY2FuIGJlIG9taXR0ZWQgYW5kIGRlZmF1bHRzIHRvIDEKCQkJCS5hZGRUbyhjb250cm9sbGVyKTsKCQk8L3NjcmlwdD4KCQk8c2NyaXB0PgoJCQkvLyBidWlsZCBzY2VuZQoJCQl2YXIgc2NlbmUgPSBuZXcgU2Nyb2xsTWFnaWMuU2NlbmUoewoJCQkJCXRyaWdnZXJFbGVtZW50OiAiI3JldHJhdG9zIiwKCQkJCQlkdXJhdGlvbjogMzAwCgkJCQl9KQoJCQkJLnNldFR3ZWVuKCIucGx4MiIsIHsKCQkJCQlzY2FsZTogMSwKCQkJCQlvcGFjaXR5OiAwLAoJCQkJCXk6IC0yMCwKCQkJCQlkZWxheTogMSwKCQkJCQlyaWdodDogMCwKCQkJCQlyb3RhdGlvbjogMCwKCQkJCX0pIC8vIHRoZSB0d2VlbiBkdXJ0aW9uIGNhbiBiZSBvbWl0dGVkIGFuZCBkZWZhdWx0cyB0byAxCgkJCQkuYWRkVG8oY29udHJvbGxlcik7CgkJPC9zY3JpcHQ+CgkJPHNlY3Rpb24gaWQ9IiIgY2xhc3M9ImJhamFkYSBwcmltZXJhIj4KCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyIiBpZD0iIj4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyIgaWQ9InRyaWdnZXItMDEiPgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbGctNCBmaWdVcCBhbmltYS0wMSI+CgkJCQkJCTxwPkxhIG51ZXZhIDxiPlRyYWNrZXIgZGUgQ2hldnJvbGV0PC9iPiBzaWVudGEgdW4gbnVldm8gZXN0w6FuZGFyIGVuIGxvcyBhdHJpYnV0b3MgZGVsIGNvbXBldGl0aXZvIHNlZ21lbnRvCgkJCQkJCQlkZSBsYXMgU1VWLiBZYSBlbiB2ZW50YSBlbiBudWVzdHJvIHBhw61zLCB5IHRhbCBjb21vIGxvIGluZGljYSBzdSBjYW1wYcOxYSwgdmllbmUgYSBpbmF1Z3VyYXIgbGEg4oCcbnVldmEKCQkJCQkJCW5vcm1hbGlkYWTigJ0gZGUgbG9zIGNvbXBhY3RvcyB1cmJhbm9zLCBlcyBkZWNpciB1biBlcXVpcGFtaWVudG8gZW4gdGVjbm9sb2fDrWEsIHNlZ3VyaWRhZCwgcGVyZm9ybWFuY2UsCgkJCQkJCQlkaXNlw7FvIHkgY29uZm9ydCBxdWUgdHJhbnNmb3JtYSBkZWZpbml0aXZhbWVudGUgYSBlc3RlIHRpcG8gZGUgdmVow61jdWxvcy4gVmVhbW9zIHBvciBxdcOpLgoJCQkJCQk8L3A+CgkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1sZy04IGZpZ1VwIGFuaW1hLTAyIj4KCQkJCQkJPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2ltZy9jaGV2cm9sZXRfdHJhY2tlcl8wMS5qcGciIGNsYXNzPSJpbWctZmx1aWQiPgoJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCTxzY3JpcHQ+CgkJCQkJCS8vIGJ1aWxkIHNjZW5lCgkJCQkJCXZhciBzY2VuZSA9IG5ldyBTY3JvbGxNYWdpYy5TY2VuZSh7CgkJCQkJCQkJdHJpZ2dlckVsZW1lbnQ6ICIjdHJpZ2dlci0wMSIsCgkJCQkJCQkJZHVyYXRpb246IDQwMAoJCQkJCQkJfSkKCQkJCQkJCS5zZXRUd2VlbigiLmFuaW1hLTAxIiwgewoJCQkJCQkJCXNjYWxlOiAxLAoJCQkJCQkJCW9wYWNpdHk6IDEsCgkJCQkJCQkJeTogMCwKCQkJCQkJCQl4OiAwLAoJCQkJCQkJCWRlbGF5OiAwLAoJCQkJCQkJCXJpZ2h0OiAwLAoJCQkJCQkJCXJvdGF0aW9uOiAwLAoJCQkJCQkJfSkgLy8gdGhlIHR3ZWVuIGR1cnRpb24gY2FuIGJlIG9taXR0ZWQgYW5kIGRlZmF1bHRzIHRvIDEKCQkJCQkJCS5hZGRUbyhjb250cm9sbGVyKTsKCQkJCQk8L3NjcmlwdD4KCQkJCQk8c2NyaXB0PgoJCQkJCQkvLyBidWlsZCBzY2VuZQoJCQkJCQl2YXIgc2NlbmUgPSBuZXcgU2Nyb2xsTWFnaWMuU2NlbmUoewoJCQkJCQkJCXRyaWdnZXJFbGVtZW50OiAiI3RyaWdnZXItMDEiLAoJCQkJCQkJCWR1cmF0aW9uOiA0MDAKCQkJCQkJCX0pCgkJCQkJCQkuc2V0VHdlZW4oIi5hbmltYS0wMiIsIHsKCQkJCQkJCQlzY2FsZTogMSwKCQkJCQkJCQlvcGFjaXR5OiAxLAoJCQkJCQkJCXk6IDAsCgkJCQkJCQkJeDogMCwKCQkJCQkJCQlkZWxheTogMC4zLAoJCQkJCQkJCXJpZ2h0OiAwLAoJCQkJCQkJCXJvdGF0aW9uOiAwLAoJCQkJCQkJfSkgLy8gdGhlIHR3ZWVuIGR1cnRpb24gY2FuIGJlIG9taXR0ZWQgYW5kIGRlZmF1bHRzIHRvIDEKCQkJCQkJCS5hZGRUbyhjb250cm9sbGVyKTsKCQkJCQk8L3NjcmlwdD4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQk8L2Rpdj4KCQk8L3NlY3Rpb24+CgkJPHNlY3Rpb24gaWQ9IiIgY2xhc3M9InByZXN0YWNpb25lcyI+CgkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRhaW5lciIgaWQ9ImhlYWRlciI+CgkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3cganVzdGlmeS1jb250ZW50LW1kLWNlbnRlciBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQtc20tY2VudGVyIj4KCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgY29sLWxnLTkiPgoJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIG1iLTQiPgoJCQkJCQkJCTxoMj5OdWV2byBFeHRlcmlvcjwvaDI+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyIgaWQ9InRyaWdnZXItMDMiPgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIG5vcGFkZGluZyI+CgkJCQkJCQkJPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2ltZy9kYXRhLWxnLmpwZyIgY2xhc3M9ImltZy1mbHVpZCBkLW5vbmUgZC1sZy1ibG9jayI+CgkJCQkJCQkJPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2ltZy9kYXRhLXhzLmpwZyIgY2xhc3M9ImltZy1mbHVpZCBkLWJsb2NrIGQtbGctbm9uZSI+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbWQtNiI+CgkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icGFuYWwgem9vbUxpdHRsZSBhbmltYS0wNSI+CgkJCQkJCQkJCTxwPjxiPkRpbWVuc2lvbmVzLjwvYj4gTGEgbnVldmEgVHJhY2tlciBkZSBDaGV2cm9sZXQgZXMgbcOhcyBsYXJnYSAoKzEybW0pIHkgbcOhcyBhbmNoYSAoKzE1bW0pLAoJCQkJCQkJCQkJbWllbnRyYXMgcXVlIGxhIGFsdHVyYSBzZSByZWR1am8gcGFyYSBkYXIgcHJvcG9yY2lvbmVzIG3DoXMgY29udGVtcG9yw6FuZWFzLiA8L3A+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbWQtNiI+CgkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icGFuYWwgem9vbUxpdHRsZSBhbmltYS0wNiI+CgkJCQkJCQkJCTxwPjxiPkxhdGVyYWwuPC9iPiBTdSBzaWx1ZXRhIGVzIGJpZW4gZGluw6FtaWNhLCBjb24gdW5hIGNsYXJhIGzDrW5lYSBhc2NlbmRlbnRlIHF1ZSBjb25lY3RhIGZhcm9zLAoJCQkJCQkJCQkJbWFuaWphcyB5IGx1Y2VzIHRyYXNlcmFzLiBFbCB2ZWjDrWN1bG8gZ2Fuw7MgdW5hIHRlcmNlcmEgdmVudGFuYSBkZXNwdcOpcyBkZSBsYXMgcHVlcnRhcyB0cmFzZXJhcywKCQkJCQkJCQkJCWFtcGxpYW5kbyBsYSB2aXNpYmlsaWRhZC48L3A+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCTxzY3JpcHQ+CgkJCQkJCQkvLyBidWlsZCBzY2VuZQoJCQkJCQkJdmFyIHNjZW5lID0gbmV3IFNjcm9sbE1hZ2ljLlNjZW5lKHsKCQkJCQkJCQkJdHJpZ2dlckVsZW1lbnQ6ICIjdHJpZ2dlci0wMyIsCgkJCQkJCQkJCWR1cmF0aW9uOiAyMDAKCQkJCQkJCQl9KQoJCQkJCQkJCS5zZXRUd2VlbigiLmFuaW1hLTA1IiwgewoJCQkJCQkJCQlzY2FsZTogMSwKCQkJCQkJCQkJb3BhY2l0eTogMSwKCQkJCQkJCQkJeTogMCwKCQkJCQkJCQkJeDogMCwKCQkJCQkJCQkJZGVsYXk6IDAsCgkJCQkJCQkJCXJpZ2h0OiAwLAoJCQkJCQkJCQlyb3RhdGlvbjogMCwKCQkJCQkJCQl9KSAvLyB0aGUgdHdlZW4gZHVydGlvbiBjYW4gYmUgb21pdHRlZCBhbmQgZGVmYXVsdHMgdG8gMQoJCQkJCQkJCS5hZGRUbyhjb250cm9sbGVyKTsKCQkJCQkJPC9zY3JpcHQ+CgkJCQkJCTxzY3JpcHQ+CgkJCQkJCQkvLyBidWlsZCBzY2VuZQoJCQkJCQkJdmFyIHNjZW5lID0gbmV3IFNjcm9sbE1hZ2ljLlNjZW5lKHsKCQkJCQkJCQkJdHJpZ2dlckVsZW1lbnQ6ICIjdHJpZ2dlci0wMyIsCgkJCQkJCQkJCWR1cmF0aW9uOiAyMDAKCQkJCQkJCQl9KQoJCQkJCQkJCS5zZXRUd2VlbigiLmFuaW1hLTA2IiwgewoJCQkJCQkJCQlzY2FsZTogMSwKCQkJCQkJCQkJb3BhY2l0eTogMSwKCQkJCQkJCQkJeTogMCwKCQkJCQkJCQkJeDogMCwKCQkJCQkJCQkJZGVsYXk6IDAuMywKCQkJCQkJCQkJcmlnaHQ6IDAsCgkJCQkJCQkJCXJvdGF0aW9uOiAwLAoJCQkJCQkJCX0pIC8vIHRoZSB0d2VlbiBkdXJ0aW9uIGNhbiBiZSBvbWl0dGVkIGFuZCBkZWZhdWx0cyB0byAxCgkJCQkJCQkJLmFkZFRvKGNvbnRyb2xsZXIpOwoJCQkJCQk8L3NjcmlwdD4KCQkJCQkJPHNjcmlwdD4KCQkJCQkJCS8vIGJ1aWxkIHNjZW5lCgkJCQkJCQl2YXIgc2NlbmUgPSBuZXcgU2Nyb2xsTWFnaWMuU2NlbmUoewoJCQkJCQkJCQl0cmlnZ2VyRWxlbWVudDogIiN0cmlnZ2VyLTAzIiwKCQkJCQkJCQkJZHVyYXRpb246IDIwMAoJCQkJCQkJCX0pCgkJCQkJCQkJLnNldFR3ZWVuKCIuYW5pbWEtMDciLCB7CgkJCQkJCQkJCXNjYWxlOiAxLAoJCQkJCQkJCQlvcGFjaXR5OiAxLAoJCQkJCQkJCQl5OiAwLAoJCQkJCQkJCQl4OiAwLAoJCQkJCQkJCQlkZWxheTogMC42LAoJCQkJCQkJCQlyaWdodDogMCwKCQkJCQkJCQkJcm90YXRpb246IDAsCgkJCQkJCQkJfSkgLy8gdGhlIHR3ZWVuIGR1cnRpb24gY2FuIGJlIG9taXR0ZWQgYW5kIGRlZmF1bHRzIHRvIDEKCQkJCQkJCQkuYWRkVG8oY29udHJvbGxlcik7CgkJCQkJCTwvc2NyaXB0PgoJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJPC9kaXY+CgkJCTwvZGl2PgoJCTwvc2VjdGlvbj4KCQk8c2VjdGlvbiBjbGFzcz0iZXh0ZXJpb3IiPgoJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb250YWluZXItZmx1aWQgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1zbS0xMiBub3BhZGRpbmcgIj4KCQkJCQkJPGRpdiBpZD0iczQtb3dsIiBjbGFzcz0ib3dsLWNhcm91c2VsIG93bC10aGVtZSBvd2wtMyAiPgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaXRlbSBzbDEiPgoJCQkJCQkJCTxwPjxiPkZhcm9zLjwvYj4gRW4gbGEgcGFydGUgZnJvbnRhbCwgZmFyb3MgdGlwbyBwcm95ZWN0b3IgRnVsbCBMRUQsIHF1ZSBpbmNsdXllbiBsdWNlcyBkZSBjb25kdWNjacOzbgoJCQkJCQkJCQlkaXVybmEgeSB1biBzaXN0ZW1hIGRlIGx1eiBhdXhpbGlhciBwYXJhIGluY3JlbWVudGFyIGxhIGx1eiBhbCBtYW5pb2JyYXIgeSBlbiBsYXMgY3VydmFzLiA8L3A+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9Iml0ZW0gc2wyIj4KCQkJCQkJCQk8cD48Yj5GcmVudGUuPC9iPiBFbCBjYXBvdCBlc3TDoSBtYXJjYWRvIHBvciBwbGllZ3VlcyBxdWUgbGUgYnJpbmRhbiBtw6FzIHJpZ2lkZXouIExhIHBhcnJpbGxhIHN1cGVyaW9yIGVzCgkJCQkJCQkJCW3DoXMgYW5nb3N0YSwgbWllbnRyYXMgcXVlIGxhIGluZmVyaW9yIGVzIG3DoXMgYW5jaGEgcGFyYSBjb250cmlidWlyIGFsIGVuZnJpYW1pZW50byBkZWwgbW90b3IuIDwvcD4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaXRlbSBzbDMiPgoJCQkJCQkJCTxwPjxiPlBvcnTDs24uPC9iPiBFbCBwb3J0w7NuIHRyYXNlcm8gaGEgc2lkbyBjb21wbGV0YW1lbnRlIHJlZGlzZcOxYWRvOiBlbCBzb3BvcnRlIGRlIGxhIHBhdGVudGUgc2UKCQkJCQkJCQkJdHJhc2xhZMOzIGFsIHBhcmFnb2xwZXMsIGVuIGVsIHF1ZSB0YW1iacOpbiBzZSBlbmN1ZW50cmFuIGxvcyByZWZsZWN0b3JlcywgbGEgbHV6IGFudGluaWVibGEgeSB1bgoJCQkJCQkJCQlleHRlbnNvciBxdWUsIGNvbW8gZW4gbGEgcGFydGUgZGVsYW50ZXJhLCBlc3TDoSBwaW50YWRvIGVuIHVuIGNvbG9yIGRpZmVyZW50ZS4gRXN0b3MgZGV0YWxsZXMgYWNlbnTDumFuCgkJCQkJCQkJCWVsIGVzcMOtcml0dSB1cmJhbm8gZGVsIGF1dG8uIDwvcD4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQk8L2Rpdj4KCQk8L3NlY3Rpb24+CgkJPHNlY3Rpb24gY2xhc3M9ImludGVyaW9yIj4KCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyLWZsdWlkIG5vcGFkZGluZyI+CgkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtc20tMTIgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaW50ZXJpb3IgdGl0bGUiPgoJCQkJCQkJPGgxPk51ZXZvIEludGVyaW9yPC9oMT4KCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCTxkaXYgaWQ9InM0LW93bCIgY2xhc3M9Im93bC1jYXJvdXNlbCBvd2wtdGhlbWUgb3dsLTIgIj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9Iml0ZW0gc2wxIj4KCQkJCQkJCQk8cD48Yj5QcmVtaXVtLjwvYj4gU3VzIG1heW9yZXMgZGltZW5zaW9uZXMgZXh0ZXJpb3JlcyBwZXJtaXRlbiB1biBtZWpvciBhcHJvdmVjaGFtaWVudG8gZGVsIGVzcGFjaW8KCQkJCQkJCQkJaW50ZXJpb3IsIGxvIHF1ZSBzdW1hZG8gYSBsYSBwYXJ0aWN1bGFyIGNvbWJpbmFjacOzbiBkZSBmb3JtYXMsIGNvbG9yZXMsIG1hdGVyaWFsZXMgeSB0ZXh0dXJhcyBkZSBsYQoJCQkJCQkJCQljYWJpbmEsIGRhbiBjb21vIHJlc3VsdGFkbyB1biBhbWJpZW50ZSBhY29nZWRvciB5IGRlIGFzcGVjdG8gUHJlbWl1bS48L3A+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9Iml0ZW0gc2wyIj4KCQkJCQkJCQk8cD48Yj5UYWJsZXJvLjwvYj4gUGFyYSBicmluZGFyIHVuYSBtYXlvciBzZW5zYWNpw7NuIGRlIGRvbWluaW8gZGUgbGEgZGlyZWNjacOzbiB5IHVuYSBtZWpvciB2aXN1YWxpemFjacOzbgoJCQkJCQkJCQlkZSBsb3MgaW5zdHJ1bWVudG9zLCBlbCB0YWJsZXJvIGhhIHNpZG8gbGV2ZW1lbnRlIHJlYmFqYWRvLiBMYSBwYW50YWxsYSBjZW50cmFsIExDRCBkZSBvY2hvIHB1bGdhZGFzCgkJCQkJCQkJCXRpcG8gcGVkZXN0YWwgZXN0w6EgbGlnZXJhbWVudGUgaW5jbGluYWRhIHBhcmEgZmFjaWxpdGFyIGVsIGFjY2VzbyBhIGxvcyBjb21hbmRvcy4gPC9wPgoJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJpdGVtIHNsMyI+CgkJCQkJCQkJPHA+PGI+Q29uc29sYS48L2I+IFByZXNlbnRhIGVsIG1pc21vIHJldmVzdGltaWVudG8gcHJlbWl1bSBkZWwgdm9sYW50ZSBlIGluY2x1eWUgdW5hIHNlY2Npw7NuIGRlCgkJCQkJCQkJCXBvcnRhb2JqZXRvcyBjb24gc29wb3J0ZSBpbmNsdWlkbyBwYXJhIGxvcyBzbWFydHBob25lcywgY29uIGVsIGZpbiBkZSBxdWUgc2UgZW5jdWVudHJlIG1lam9yCgkJCQkJCQkJCWVuY2FzdHJhZG8uIDwvcD4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaXRlbSBzbDQiPgoJCQkJCQkJCTxwPjxiPkFzaWVudG9zLjwvYj4gTXV5IGNvbmZvcnRhYmxlcyBlbiBnZW5lcmFsLCBsb3MgZGVsYW50ZXJvcyBzb24gZGVsIHRpcG8gZW52b2x2ZW50ZXMgY29uIGFwb3lvcyBlbgoJCQkJCQkJCQlsb3MgbGF0ZXJhbGVzIHkgcmV2ZXN0aWRvcyBlbiBtYXRlcmlhbCBwcmVtaXVtIGVuIGxhcyB2ZXJzaW9uZXMgbcOhcyBzb2Zpc3RpY2FkYXMuIExvcyB0cmFzZXJvcyBzb24gZGVsCgkJCQkJCQkJCXRpcG8gYW5maXRlYXRybywgZXMgZGVjaXIgbcOhcyBlbGV2YWRvcyBwYXJhIG1lam9yYXIgbGEgdmlzaWJpbGlkYWQgZGUgcXVpZW5lcyBsb3Mgb2N1cGFuLiA8L3A+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9Iml0ZW0gc2w1Ij4KCQkJCQkJCQk8cD48Yj5CYcO6bC48L2I+IEVsIGNvbXBhcnRpbWllbnRvIGRlIGVxdWlwYWplIGNyZWNpw7MgdW4gMzAlIHkgYWhvcmEgc2UgYWNlcmNhIGEgbG9zIDQwMCBsaXRyb3MgZGUKCQkJCQkJCQkJY2FwYWNpZGFkLiBMYSBiYXNlIHNlIHB1ZWRlIGFqdXN0YXIgZW4gZG9zIG5pdmVsZXMgZGUgYWx0dXJhLjwvcD4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQk8L2Rpdj4KCQk8L3NlY3Rpb24+CgkJPHNlY3Rpb24gY2xhc3M9ImJhamFkYSBzZWd1bmRhIj4KCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyIj4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyBhbGlnbi1pdGVtcy1zdGFydCI+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1sZy01IG9yZGVyLTIgb3JkZXItbGctMSAiPgoJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWItcHJpbWVyYSI+CgkJCQkJCQk8aDM+TnVldmEgUGVyZm9ybWFuY2U8L2gzPgoJCQkJCQkJPHVsIGNsYXNzPSJuYXYgbmF2LXRhYnMiIHJvbGU9InRhYmxpc3QiPgoJCQkJCQkJCTxsaSBjbGFzcz0ibmF2LWl0ZW0iPgoJCQkJCQkJCQk8YSBjbGFzcz0ibmF2LWxpbmsgYWN0aXZlIiBocmVmPSIjdGFiMyIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5FcXVpbGlicmlvPC9hPgoJCQkJCQkJCTwvbGk+CgkJCQkJCQkJPGxpIGNsYXNzPSJuYXYtaXRlbSI+CgkJCQkJCQkJCTxhIGNsYXNzPSJuYXYtbGluayIgaHJlZj0iI3RhYjQiIHJvbGU9InRhYiIgZGF0YS10b2dnbGU9InRhYiI+TW90b3I8L2E+CgkJCQkJCQkJPC9saT4KCQkJCQkJCQk8bGkgY2xhc3M9Im5hdi1pdGVtIj4KCQkJCQkJCQkJPGEgY2xhc3M9Im5hdi1saW5rIiBocmVmPSIjdGFiNSIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5NYW50ZW5pbWllbnRvPC9hPgoJCQkJCQkJCTwvbGk+CgkJCQkJCQk8L3VsPgoJCQkJCQkJPCEtLSBUYWIgcGFuZXMgLS0+CgkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWItY29udGVudCI+CgkJCQkJCQkJPCEtLXRhYjEgY29udGVudC0tPgoJCQkJCQkJCTxkaXYgcm9sZT0idGFicGFuZWwiIGNsYXNzPSJ0YWItcGFuZSBhY3RpdmUiIGlkPSJ0YWIzIj4KCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4KCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBub3BhZGRpbmciPgoJCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImhyIj48L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJCQk8cD5FbCBkZXNhcnJvbGxvIG1lY8OhbmljbyBkZSBsYSA8Yj5udWV2YSBUcmFja2VyPC9iPiBvZnJlY2UgbGEgbWVqb3IgcmVsYWNpw7NuIGVudHJlIHBsYWNlciBkZQoJCQkJCQkJCQkJCQljb25kdWNpciwgZWZpY2llbmNpYSBlbmVyZ8OpdGljYSB5IGJham8gY29zdG8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50by4gQSBwZXNhciBkZSBxdWUgbGEgY2Fycm9jZXLDrWEgZXMKCQkJCQkJCQkJCQkJbcOhcyBncmFuZGUgeSBtw6FzIHLDrWdpZGEsIGVsIGF1dG8gcGVzYSAxMjMga2cgbWVub3MgcXVlIGxhIGdlbmVyYWNpw7NuIGFudGVyaW9yLgoJCQkJCQkJCQkJCTwvcD4KCQkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8IS0tdGFiMiBjb250ZW50LS0+CgkJCQkJCQkJPGRpdiByb2xlPSJ0YWJwYW5lbCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIGZhZGUiIGlkPSJ0YWI0Ij4KCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4KCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBub3BhZGRpbmciPgoJCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImhyIj48L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJCQk8cD5MYSA8Yj5udWV2YSBUcmFja2VyPC9iPiBlc3RyZW5hIHVuIG51ZXZvIG1vdG9yIDEuMiBUdXJibyBkZSAxMzIgQ1YgcXVlIGVudHJlZ2EgdW4gdG9ycXVlIGRlCgkJCQkJCQkJCQkJCTE5ME5NIGRlc2RlIGxhcyAyLjAwMCBSUE0sIGFjb3BsYWRvIGEgdW5hIHRyYXNtaXNpw7NuIG1hbnVhbCBkZSA1IHZlbG9jaWRhZGVzIG8gYSB1bmEgY2FqYQoJCQkJCQkJCQkJCQlhdXRvbcOhdGljYSBkZSA2LjwvcD4KCQkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8ZGl2IHJvbGU9InRhYnBhbmVsIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUgZmFkZSIgaWQ9InRhYjUiPgoJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIG5vcGFkZGluZyI+CgkJCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaHIiPjwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQkJCTxwPkVsIGJsb3F1ZSBkZSBhbHVtaW5pbywgZWwgY2FiZXphbCBjb24gZG9ibGUgY29udHJvbCB2YXJpYWJsZSBkZSB2w6FsdnVsYXMsIGxhIGNvcnJlYSBkZW50YWRhCgkJCQkJCQkJCQkJCXN1bWVyZ2lkYSBlbiBhY2VpdGUsIGVsIGNvbGVjdG9yIGRlIGVzY2FwZSBpbnRlZ3JhZG8sIHkgbGEgYm9tYmEgZGUgYWNlaXRlIGNvbiBkb2JsZSB0YXBhIGRlCgkJCQkJCQkJCQkJCXByZXNpw7NuIHZhcmlhYmxlIGhhY2VuIGRlIGVzdGUgbW90b3IgbWVub3MgcnVpZG9zbyB5IGhhc3RhIDUwJSBtw6FzIGVjb27Ds21pY28gZW4gc3UKCQkJCQkJCQkJCQkJbWFudGVuaW1pZW50by4KCQkJCQkJCQkJCQk8L3A+CgkJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1sZy03ICBvcmRlci0xIG9yZGVyLWxnLTIiPgoJCQkJCQk8dmlkZW8gbG9vcD0iIiBwbGF5c2lubGluZSBtdXRlZCBhdXRvcGxheT0iIgoJCQkJCQkJcG9zdGVyPSJodHRwczovL2QzdXM2ejloYWFuNnZmLmNsb3VkZnJvbnQubmV0LzA4LTA2LTIwMjAvdF9kNTdkZGMxZTIyNWI0MzMyYmEyOGI0NGI1NTdjNGQ1ZF9uYW1lX2ZpbGVfMTI4MHg3MjBfMjAwMF92M18xXy5qcGciCgkJCQkJCQljbGFzcz0iaW1nLWZsdWlkIj4KCQkJCQkJCTxzb3VyY2UKCQkJCQkJCQlzcmM9Imh0dHBzOi8vZDIweDQ0a2RkeHRwNm0uY2xvdWRmcm9udC5uZXQvd3AtbGFuYWNpb25hci8yMDIwMDgwNi81ZjJjMGEzMjRjZWRmZDAwMDE1MTAzYzcvdF8zNGEyMTlmMzFjOTI0NDViOTJlODA4YWVhMGJiZGM2N19uYW1lXzAxL2ZpbGVfMTI4MHg3MjAtMjAwMC12M18xLm1wNCIKCQkJCQkJCQl0eXBlPSJ2aWRlby9tcDQiPgoJCQkJCQk8L3ZpZGVvPgoJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJPC9kaXY+CgkJCTwvZGl2PgoJCTwvc2VjdGlvbj4KCQk8c2VjdGlvbiBjbGFzcz0iYmFqYWRhIHNlZ3VuZGEiIGlkPSIgIj4KCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyIj4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyBhbGlnbi1pdGVtcy1zdGFydCI+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1sZy01IG9yZGVyLTIgb3JkZXItbGctMiI+CgkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InRhYi1wcmltZXJhIj4KCQkJCQkJCTxoMz5OdWV2YSBTZWd1cmlkYWQ8L2gzPgoJCQkJCQkJPHVsIGNsYXNzPSJuYXYgbmF2LXRhYnMiIHJvbGU9InRhYmxpc3QiPgoJCQkJCQkJCTxsaSBjbGFzcz0ibmF2LWl0ZW0iPgoJCQkJCQkJCQk8YSBjbGFzcz0ibmF2LWxpbmsgYWN0aXZlIiBocmVmPSIjdGFiNiIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5BbGVydGE8L2E+CgkJCQkJCQkJPC9saT4KCQkJCQkJCQk8bGkgY2xhc3M9Im5hdi1pdGVtIj4KCQkJCQkJCQkJPGEgY2xhc3M9Im5hdi1saW5rIiBocmVmPSIjdGFiNyIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5SaWdpZGV6PC9hPgoJCQkJCQkJCTwvbGk+CgkJCQkJCQkJPGxpIGNsYXNzPSJuYXYtaXRlbSI+CgkJCQkJCQkJCTxhIGNsYXNzPSJuYXYtbGluayIgaHJlZj0iI3RhYjgiIHJvbGU9InRhYiIgZGF0YS10b2dnbGU9InRhYiI+RXF1aXBhbWllbnRvPC9hPgoJCQkJCQkJCTwvbGk+CgkJCQkJCQkJPGxpIGNsYXNzPSJuYXYtaXRlbSI+CgkJCQkJCQkJCTxhIGNsYXNzPSJuYXYtbGluayIgaHJlZj0iI3RhYjkiIHJvbGU9InRhYiIgZGF0YS10b2dnbGU9InRhYiI+RnJlbm9zPC9hPgoJCQkJCQkJCTwvbGk+CgkJCQkJCQkJPGxpIGNsYXNzPSJuYXYtaXRlbSI+CgkJCQkJCQkJCTxhIGNsYXNzPSJuYXYtbGluayIgaHJlZj0iI3RhYjEwIiByb2xlPSJ0YWIiIGRhdGEtdG9nZ2xlPSJ0YWIiPk9uU3RhcjwvYT4KCQkJCQkJCQk8L2xpPgoJCQkJCQkJPC91bD4KCQkJCQkJCTwhLS0gVGFiIHBhbmVzIC0tPgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0idGFiLWNvbnRlbnQiPgoJCQkJCQkJCTwhLS10YWIxIGNvbnRlbnQtLT4KCQkJCQkJCQk8ZGl2IHJvbGU9InRhYnBhbmVsIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUgYWN0aXZlIiBpZD0idGFiNiI+CgkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+CgkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJociI+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJPHA+VW5hIGRlIGxhcyBncmFuZGVzIG5vdmVkYWRlcyBlbiBlbCBzZWdtZW50byBkZSBsb3MgU1VWIGVzIGVsIHNpc3RlbWEgZGUgQWxlcnRhIGRlIENvbGlzacOzbiBjb24KCQkJCQkJCQkJCQkJRnJlbmFkbyBBdXRvbcOhdGljbyBlbiBDYXNvIGRlIEVtZXJnZW5jaWEgcGFyYSBtaXRpZ2FyIG8gaW5jbHVzbyBldml0YXIgYWNjaWRlbnRlcy4gVW4gZXN0dWRpbwoJCQkJCQkJCQkJCQlyZWNpZW50ZSBtb3N0csOzIHF1ZSBlc3RlIHRpcG8gZGUgdGVjbm9sb2fDrWEgZXMgY2FwYXogZGUgZXZpdGFyIGhhc3RhIGVsIDUwJSBkZSBsYXMgY29saXNpb25lcwoJCQkJCQkJCQkJCQlmcm9udGFsZXMgZGUgdHLDoW5zaXRvLCBlbnRyZSBsb3MgOCB5IDgwIGttL2guCgkJCQkJCQkJCQkJPC9wPgoJCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCTwhLS10YWIyIGNvbnRlbnQtLT4KCQkJCQkJCQk8ZGl2IHJvbGU9InRhYnBhbmVsIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUgZmFkZSIgaWQ9InRhYjciPgoJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIG5vcGFkZGluZyI+CgkJCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iaHIiPjwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQkJCTxwPkxhIDxiPm51ZXZhIFRyYWNrZXI8L2I+IGN1ZW50YSBjb24gdW4gcG9yY2VudGFqZSBkZSBhY2VybyBkZSBhbHRhIHJlc2lzdGVuY2lhIG1heW9yIHkgZWwKCQkJCQkJCQkJCQkJZXF1aXBhbWllbnRvIG3DoXMgY29tcGxldG8gZW4gc3Ugc2VnbWVudG8gcGFyYSBwcm90ZWdlciBhIGxvcyBvY3VwYW50ZXMgZGVsIHZlaMOtY3Vsby48L3A+CgkJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPGRpdiByb2xlPSJ0YWJwYW5lbCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIGZhZGUiIGlkPSJ0YWI4Ij4KCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4KCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBub3BhZGRpbmciPgoJCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImhyIj48L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJCQk8cD5FbCBTVVYgZGUgPGI+Q2hldnJvbGV0PC9iPiB2aWVuZSBjb24gc2VpcyBhaXJiYWdzLCBjaW50dXJvbmVzIGRlIHNlZ3VyaWRhZCBkZWxhbnRlcm9zIGNvbgoJCQkJCQkJCQkJCQlwcmV0ZW5zb3JlcywgY29udHJvbCBlbGVjdHLDs25pY28gZGUgZXN0YWJpbGlkYWQgeSBhc2lzdGVudGUgZGUgYXJyYW5xdWUgZW4gcGVuZGllbnRlIGRlIHNlcmllIGVuCgkJCQkJCQkJCQkJCXRvZGFzIGxhcyB2ZXJzaW9uZXMuCgkJCQkJCQkJCQkJPC9wPgoJCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCTxkaXYgcm9sZT0idGFicGFuZWwiIGNsYXNzPSJ0YWItcGFuZSBmYWRlIiBpZD0idGFiOSI+CgkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+CgkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJociI+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJPHA+RWwgc2lzdGVtYSBkZSBmcmVub3Mgb2ZyZWNlIHVuYSBzZXJpZSBkZSB0ZWNub2xvZ8OtYXMgaW5ub3ZhZG9yYXMsIGNvbW8gZWwg4oCcRmFkZSBCcmVhayBBc3Npc3TigJ0sCgkJCQkJCQkJCQkJCXF1ZSBpZGVudGlmaWNhIHNpdHVhY2lvbmVzIHBvdGVuY2lhbGVzIGRlIHDDqXJkaWRhIGVuIGxhIGVmaWNpZW5jaWEgZGUgZnJlbmFkbyB5IGF1bWVudGEKCQkJCQkJCQkJCQkJYXV0b23DoXRpY2FtZW50ZSBsYSBwcmVzacOzbiBkZWwgc2lzdGVtYSBkZSBmcmVub3MgcGFyYSBldml0YXIgZXNmdWVyem9zIGFkaWNpb25hbGVzIGRlbAoJCQkJCQkJCQkJCQljb25kdWN0b3IuIExhIOKAnEVzdGFiaWxpZGFkIGVuIEzDrW5lYSBSZWN0YeKAnSwgcG9yIHN1IHBhcnRlLCBhcGxpY2EgZnVlcnphcyBlc3BlY8OtZmljYXMgYSBjYWRhCgkJCQkJCQkJCQkJCXJ1ZWRhIHBhcmEgbWFudGVuZXIgbGEgZXN0YWJpbGlkYWQgZGlyZWNjaW9uYWwuIFkgbGEg4oCcVmVjdG9yaXphY2nDs24gZGUgVG9ycXVl4oCdIGlkZW50aWZpY2EgdW5hCgkJCQkJCQkJCQkJCXRlbmRlbmNpYSBoYWNpYSBlbCBkZXJyYXBlIGRlbGFudGVybyBvIHRyYXNlcm8gZW4gY3VydmFzIHkgZnJlbmEgY2FkYSBydWVkYSBkZSBtYW5lcmEgZGlmZXJlbnRlCgkJCQkJCQkJCQkJCXBhcmEgcXVlIG5vIHJlc2JhbGVuLgoJCQkJCQkJCQkJCTwvcD4KCQkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8ZGl2IHJvbGU9InRhYnBhbmVsIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUgZmFkZSIgaWQ9InRhYjEwIj4KCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4KCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBub3BhZGRpbmciPgoJCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImhyIj48L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJCQk8cD5FbiBjYXNvIGRlIHJvYm8gZGVsIHZlaMOtY3VsbywgPGI+T25TdGFyPC9iPiBwZXJtaXRlIGxvY2FsaXphciBsYSB1bmlkYWQgeSByYWxlbnRpemFyIHN1IG1hcmNoYQoJCQkJCQkJCQkJCQlwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSByZWN1cGVyYWNpw7NuLiBBIGVzdGUgc2VydmljaW8gc2Ugc3VtYSBsYSByZXNwdWVzdGEgYXV0b23DoXRpY2EgZW4gY2FzbyBkZQoJCQkJCQkJCQkJCQlhY2NpZGVudGU6IGVuIHVuIGNob3F1ZSBjb24gZGVzcGxpZWd1ZSBkZSBhaXJiYWdzLCBlbCB2ZWjDrWN1bG8gZW52aWFyw6EgdW5hIHNlw7FhbCBhIGxhIGNlbnRyYWwgZGUKCQkJCQkJCQkJCQkJYXRlbmNpw7NuIHBhcmEgcG9uZXJzZSBlbiBjb250YWN0byBjb24gbG9zIG9jdXBhbnRlcyB5IHByb3BvcmNpb25hciBsYSBhc2lzdGVuY2lhIGFkZWN1YWRhLgoJCQkJCQkJCQkJCTwvcD4KCQkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgY29sLWxnLTcgb3JkZXItMSBvcmRlci1sZy0xIj4KCQkJCQkJPHZpZGVvIGxvb3A9IiIgcGxheXNpbmxpbmUgbXV0ZWQgYXV0b3BsYXk9IiIKCQkJCQkJCXBvc3Rlcj0iaHR0cHM6Ly9kM3VzNno5aGFhbjZ2Zi5jbG91ZGZyb250Lm5ldC8wOC0wNi0yMDIwL3RfOThlY2JjNjBkMDc4NDY1ODkzODg1MmFmZTI5ZjIyYzBfbmFtZV9maWxlXzEyODB4NzIwXzIwMDBfdjNfMV8uanBnIgoJCQkJCQkJY2xhc3M9ImltZy1mbHVpZCI+CgkJCQkJCQk8c291cmNlCgkJCQkJCQkJc3JjPSJodHRwczovL2QyMHg0NGtkZHh0cDZtLmNsb3VkZnJvbnQubmV0L3dwLWxhbmFjaW9uYXIvMjAyMDA4MDYvNWYyYzBiNDZjZmY0N2UwMDAxYzVjMDM2L3RfYmQyZDFhNDY2YWQ4NGQ3NDhjZmZhNTNiNzIzZDg0MGNfbmFtZV8wMi9maWxlXzEyODB4NzIwLTIwMDAtdjNfMS5tcDQiCgkJCQkJCQkJdHlwZT0idmlkZW8vbXA0Ij4KCQkJCQkJPC92aWRlbz4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQk8L2Rpdj4KCQk8L3NlY3Rpb24+CgkJPGRpdiBpZD0idHJpZ2dlci0wOCI+PC9kaXY+CgkJPHNlY3Rpb24gY2xhc3M9ImJhamFkYSBzZWd1bmRhIj4KCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyIj4KCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyBhbGlnbi1pdGVtcy1zdGFydCI+CgkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLTEyIGNvbC1sZy01ICBvcmRlci0yIG9yZGVyLWxnLTEiPgoJCQkJCQk8aDM+TnVldmEgVGVjbm9sb2fDrWE8L2gzPgoJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWItcHJpbWVyYSI+CgkJCQkJCQk8dWwgY2xhc3M9Im5hdiBuYXYtdGFicyIgcm9sZT0idGFibGlzdCI+CgkJCQkJCQkJPGxpIGNsYXNzPSJuYXYtaXRlbSI+CgkJCQkJCQkJCTxhIGNsYXNzPSJuYXYtbGluayBhY3RpdmUiIGhyZWY9IiN0YWIwIiByb2xlPSJ0YWIiIGRhdGEtdG9nZ2xlPSJ0YWIiPldpRmk8L2E+CgkJCQkJCQkJPC9saT4KCQkJCQkJCQk8bGkgY2xhc3M9Im5hdi1pdGVtIj4KCQkJCQkJCQkJPGEgY2xhc3M9Im5hdi1saW5rIiBocmVmPSIjdGFiMSIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5Fc3RhY2lvbmFtaWVudG88L2E+CgkJCQkJCQkJPC9saT4KCQkJCQkJCQk8bGkgY2xhc3M9Im5hdi1pdGVtIj4KCQkJCQkJCQkJPGEgY2xhc3M9Im5hdi1saW5rIiBocmVmPSIjdGFiMiIgcm9sZT0idGFiIiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5teUNoZXZyb2xldDwvYT4KCQkJCQkJCQk8L2xpPgoJCQkJCQkJPC91bD4KCQkJCQkJCTwhLS0gVGFiIHBhbmVzIC0tPgoJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0idGFiLWNvbnRlbnQiPgoJCQkJCQkJCTwhLS10YWIxIGNvbnRlbnQtLT4KCQkJCQkJCQk8ZGl2IHJvbGU9InRhYnBhbmVsIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUgYWN0aXZlIiBpZD0idGFiMCI+CgkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+CgkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJociI+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJPHA+IExhIDxiPm51ZXZhIFRyYWNrZXI8L2I+IGVzIGxhIMO6bmljYSBlbiBlbCBtZXJjYWRvIGVuIG9mcmVjZXIgSW50ZXJuZXQgY29uIFdpZmkgbmF0aXZvLCBsbyBxdWUKCQkJCQkJCQkJCQkJYnJpbmRhIHVuIG51ZXZvIG5pdmVsIGRlIGNvbmVjdGl2aWRhZCBhbCB1c3VhcmlvIHkgYWwgdmVow61jdWxvLiBTdSBuaXZlbCBkZSBjb25lY3RpdmlkYWQgY3VhdHJvCgkJCQkJCQkJCQkJCXBlcm1pdGUgYWN0dWFsaXphY2lvbmVzIHJlbW90YXMgeSBxdWUgZWwgdXN1YXJpbyBjb250cm9sZSBlbCB2ZWjDrWN1bG8gZGVzZGUgc3UgY2VsdWxhci4gQWRlbcOhcywKCQkJCQkJCQkJCQkJbGEgYW50ZW5hIGFtcGxpZmljYWRhIHByb3BvcmNpb25hIHVuYSBpbnRlbnNpZGFkIGRlIHNlw7FhbCBkZSBJbnRlcm5ldCBoYXN0YSAxMiB2ZWNlcyBtw6FzIGVzdGFibGUKCQkJCQkJCQkJCQkJeSBwZXJtaXRlIGNvbmVjdGFyIGhhc3RhIDcgZGlzcG9zaXRpdm9zIGFsIG1pc21vIHRpZW1wby4KCQkJCQkJCQkJCQk8L3A+CgkJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPCEtLXRhYjIgY29udGVudC0tPgoJCQkJCQkJCTxkaXYgcm9sZT0idGFicGFuZWwiIGNsYXNzPSJ0YWItcGFuZSBmYWRlIiBpZD0idGFiMSI+CgkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+CgkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgbm9wYWRkaW5nIj4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJociI+PC9kaXY+CgkJCQkJCQkJCQkJPHA+RWwgYXNpc3RlbnRlIGRlIGVzdGFjaW9uYW1pZW50byBhdXRvbcOhdGljbywgdGFudG8gcGFyYSBlc3BhY2lvcyBwYXJhbGVsb3MgY29tbyBwZXJwZW5kaWN1bGFyZXMsCgkJCQkJCQkJCQkJCWVzIGNhcGF6IGRlIGhhY2VyIGdpcmFyIGVsIHZvbGFudGUgc29sbyB5IGF5dWRhciBhIGVzdGFjaW9uYXIgZWwgdmVow61jdWxvIGluY2x1c28gZW4gZXNwYWNpb3MKCQkJCQkJCQkJCQkJZXN0cmVjaG9zLiA8L3A+CgkJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQkJCQkJPGRpdiByb2xlPSJ0YWJwYW5lbCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIGZhZGUiIGlkPSJ0YWIyIj4KCQkJCQkJCQkJPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4KCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBub3BhZGRpbmciPgoJCQkJCQkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImhyIj48L2Rpdj4KCQkJCQkJCQkJCQk8cD5Fc3RhIGFwbGljYWNpw7NuIHBlcm1pdGUgdW5hIG1heW9yIGludGVyYWNjacOzbiBlbnRyZSBlbCB1c3VhcmlvIHkgZWwgdmVow61jdWxvOiBkZXNkZSBlbCBjZWx1bGFyCgkJCQkJCQkJCQkJCXNlIHB1ZWRlIGVuY2VuZGVyIHkgYXBhZ2FyIGVsIG1vdG9yLCBjbGltYXRpemFyIGVsIGludGVyaW9yIGRlbCB2ZWjDrWN1bG8gYW50ZXMgZGUgaW5ncmVzYXIgYWwKCQkJCQkJCQkJCQkJbWlzbW8geSBhcGFnYXIgeSBlbmNlbmRlciBsYXMgbHVjZXMgcGFyYSBtZWpvciBsb2NhbGl6YWNpw7NuIGVuIGdyYW5kZXMgZXN0YWNpb25hbWllbnRvcywgZW50cmUKCQkJCQkJCQkJCQkJb3RyYXMgZnVuY2lvbmFsaWRhZGVzLgoJCQkJCQkJCQkJCTwvcD4KCQkJCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtMTIgY29sLWxnLTcgIG9yZGVyLTEgb3JkZXItbGctMiI+CgkJCQkJCTx2aWRlbyBsb29wPSIiIHBsYXlzaW5saW5lIG11dGVkIGF1dG9wbGF5PSIiCgkJCQkJCQlwb3N0ZXI9Imh0dHBzOi8vZDN1czZ6OWhhYW42dmYuY2xvdWRmcm9udC5uZXQvMDgtMDYtMjAyMC90XzEwNGUzMDg2MzI3NjRiNzM4ZDEzZGVjZmQzMTdiNTFmX25hbWVfZmlsZV8xMjgweDcyMF8yMDAwX3YzXzFfLmpwZyIKCQkJCQkJCWNsYXNzPSJpbWctZmx1aWQiPgoJCQkJCQkJPHNvdXJjZQoJCQkJCQkJCXNyYz0iaHR0cHM6Ly9kMjB4NDRrZGR4dHA2bS5jbG91ZGZyb250Lm5ldC93cC1sYW5hY2lvbmFyLzIwMjAwODA2LzVmMmMwYzQzY2ZmNDdlMDAwMWM1YzA5NS90XzQ1NjUwODRiMjc2NTQ3YzU4OWRmNjMwNThkMzEzM2M4X25hbWVfMDMvZmlsZV8xMjgweDcyMC0yMDAwLXYzXzEubXA0IgoJCQkJCQkJCXR5cGU9InZpZGVvL21wNCI+CgkJCQkJCTwvdmlkZW8+CgkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQk8L2Rpdj4KCQkJPC9kaXY+CgkJPC9zZWN0aW9uPgoJCTxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJ0cmFja2VyLWN0YSI+CgkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRhaW5lciI+CgkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbGctNiAgb3JkZXItMiBvcmRlci1sZy0xIj4KCQkJCQkJPHAgY2xhc3M9ImxlYWQiPkNvbm9jw6kgbcOhcyBzb2JyZSBsYSBudWV2YSA8YnIgY2xhc3M9ImQtbm9uZSBkLWxnLWJsb2NrIj4KCQkJCQkJCW5vcm1hbGlkYWQgZGUgbGFzIFNVVnM8YnIgY2xhc3M9ImQtbm9uZSBkLWxnLWJsb2NrIj4KCQkJCQkJCWNvbiBsYSA8Yj5OdWV2YSBUcmFja2VyPC9iPjwvcD4KCQkJCQkJPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuY2hldnJvbGV0LmNvbS5hci9jYW1pb25ldGFzLXN1di9udWV2YS10cmFja2VyLXN1diIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIGNsYXNzPSJjdGEiCgkJCQkJCQlvbmNsaWNrPSJkYXRhTGF5ZXIucHVzaCh7J2V2ZW50JzogJ3RyYWNrRXZlbnQnLCAnZXZlbnRDYXRlZ29yeSc6ICdjb250ZW50X2xhYicsICdldmVudEFjdGlvbic6ICdDaGV2cm9sZXQgVHJhY2tlcicsICdldmVudExhYmVsJzogJ0NsaWMgZW4gQ1RBJ30pOyI+SXIKCQkJCQkJCWFsIHNpdGlvPC9hPgoJCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC0xMiBjb2wtbGctNiBvcmRlci0xIG9yZGVyLWxnLTIiPgoJCQkJCQk8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9hc3NldHMvaW1nL2VtcHR5LnBuZyIgY2xhc3M9ImltZy1mbHVpZCI+CgkJCQkJPC9kaXY+CgkJCQk8L2Rpdj4KCQkJPC9kaXY+CgkJPC9zZWN0aW9uPgoJCTxkaXYgY2xhc3M9ImF1LWZvb3RlciI+CgkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbnRhaW5lciI+CgkJCQk8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPgoJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1zbS0xMiI+CgkJCQkJCTxkaXYgY2xhc3M9ImZvb3Rlci1uYXYiPgoJCQkJCQkJPHVsPgoJCQkJCQkJCTxsaSBjbGFzcz0iaG9tZSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL2ltZy9jbGFiLnN2ZyIgY2xhc3M9ImltZy1mbHVpZCBjbGFiIj48L2xpPgoJCQkJCQkJCTxsaT4KCQkJCQkJCQkJPHAgY2xhc3M9Imludml0ZSI+cGFyYTwvcD4KCQkJCQkJCQk8L2xpPgoJCQkJCQkJCTxsaT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5jaGV2cm9sZXQuY29tLmFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiCgkJCQkJCQkJCQlvbmNsaWNrPSJkYXRhTGF5ZXIucHVzaCh7J2V2ZW50JzogJ3RyYWNrRXZlbnQnLCAnZXZlbnRDYXRlZ29yeSc6ICdjb250ZW50X2xhYicsICdldmVudEFjdGlvbic6ICdDaGV2cm9sZXQgVHJhY2tlcicsICdldmVudExhYmVsJzogJ0NsaWMgZW4gbG9nbyBhbCBwaWUgTm90YSAnfSk7Ij48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAyMC8wOGFnb3N0by9nbS9hc3NldHMvaW1nL2NoZXZyb2xldC5wbmciIGNsYXNzPSJpbWctZmx1aWQiIC8+PC9hPjwvbGk+CgkJCQkJCQk8L3VsPgoJCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCQk8L2Rpdj4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQk8L2Rpdj4KCQk8L2Rpdj4KCTwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPCEtLSBCb290c3RyYXAgY29yZSBKYXZhU2NyaXB0IC0tPgo8c2NyaXB0IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zd2gubGFuYWNpb24uY29tLmFyL2NvbnRlbnRsYWIvMjAxOS8wMGNvbnRlbnQvdmVuZG9yL2pxdWVyeS9qcXVlcnkubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4KPHNjcmlwdCBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMTkvMDBjb250ZW50L3ZlbmRvci9ib290c3RyYXAvanMvYm9vdHN0cmFwLmJ1bmRsZS5taW4uanMiPgo8L3NjcmlwdD4KPHNjcmlwdCBzcmM9Imh0dHBzOi8vc3doLmxhbmFjaW9uLmNvbS5hci9jb250ZW50bGFiLzIwMjAvMDhhZ29zdG8vZ20vYXNzZXRzL293bGNhcm91c2VsL293bC5jYXJvdXNlbC5qcyI+PC9zY3JpcHQ+CjxzY3JpcHQ+CgkkKCcubG9vcCcpLm93bENhcm91c2VsKHsKCQljZW50ZXI6IHRydWUsCgkJaXRlbXM6IDIsCgkJbG9vcDogdHJ1ZSwKCQlkb3RzOiB0cnVlLAoJCW1hcmdpbjogMCwKCQlyZXNwb25zaXZlQ2xhc3M6IHRydWUsCgkJcmVzcG9uc2l2ZTogewoJCQk0ODA6IHsKCQkJCWl0ZW1zOiAxCgkJCX0sIC8vIGZyb20gemVybyB0byA0ODAgc2NyZWVuIHdpZHRoIDQgaXRlbXMKCQkJNzY4OiB7CgkJCQlpdGVtczogMgoJCQl9LCAvLyBmcm9tIDQ4MCBzY3JlZW4gd2lkdGh0byA3NjggNiBpdGVtcwoJCQkxMDI0OiB7CgkJCQlpdGVtczogNSAvLyBmcm9tIDc2OCBzY3JlZW4gd2lkdGggdG8gMTAyNCA4IGl0ZW1zCgkJCX0KCQl9Cgl9KTsKPC9zY3JpcHQ+CjxzY3JpcHQ+CgkkKCcub3dsLTInKS5vd2xDYXJvdXNlbCh7CgkJbG9vcDogdHJ1ZSwKCQlpdGVtczogMSwKCQltYXJnaW46IDAsCgkJYXV0b3BsYXk6IGZhbHNlLAoJCW5hdjogZmFsc2UsCgkJbmF2VGV4dDogWyI8aW1nIHNyYz0nY3NzL2Fycm93LWxlZnQuc3ZnJz4iLCAiPGltZyBzcmM9J2Nzcy9hcnJvdy1yaWdodC5zdmcnPiJdCgl9KQoJJCgnLm93bC0zJykub3dsQ2Fyb3VzZWwoewoJCWxvb3A6IHRydWUsCgkJaXRlbXM6IDEsCgkJbWFyZ2luOiAwLAoJCWF1dG9wbGF5OiBmYWxzZSwKCQluYXY6IGZhbHNlLAoJCW5hdlRleHQ6IFsiPGltZyBzcmM9J2Nzcy9hcnJvdy1sZWZ0LnN2Zyc+IiwgIjxpbWcgc3JjPSdjc3MvYXJyb3ctcmlnaHQuc3ZnJz4iXQoJfSkKPC9zY3JpcHQ+