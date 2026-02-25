Nuevas proyecciones: a cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año

Un nuevo relevamiento que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras anticipa una inflación más elevada hacia fin de año que la prevista meses atrás. Según la última edición del LatinFocus Consensus Forecast, el informe global que elabora la firma FocusEconomics, la suba de precios promedio cerraría 2026 en 20,6%, casi un punto porcentual por encima de la proyección anterior (19,7%).

La revisión al alza responde, principalmente, a los datos del IPC de diciembre y enero, que resultaron superiores a lo esperado. No obstante, los analistas coinciden en que el proceso de desaceleración de la inflación continuaría en los próximos meses.

“ Sorprendieron los datos de diciembre y enero, bastante al alza , y también la persistencia al alza en el precio de la carne, que tiene una incidencia significativa en la inflación. De todos modos, al menos por ahora la inflación sería menor que la del año pasado y que la del próximo. Hay consenso en que en algún momento del año va a retomar una senda descendente, y a esa visión adherimos”, señaló Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

En la misma línea, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, sostuvo que tras el 2,9% de enero se consolidó la idea de que el proceso de desaceleración será más lento de lo previsto. “Las proyecciones para los primeros meses del año se corrigieron al alza, principalmente por los fuertes aumentos en precios regulados que anunció el Gobierno luego del nuevo esquema de subsidios para tarifas de luz y gas, y también en transporte, donde los incrementos vienen muy por encima del nivel general de precios”, explicó. La consultora estima que la inflación de 2026 podría ubicarse en torno al 25%.

Las proyecciones para los primeros meses del año se corrigieron al alza, principalmente por los fuertes aumentos en precios regulados que anunció el Gobierno

Desde la consultora Analytica, Claudio Caprarulo afirmó que mantienen un escenario de desaceleración, aunque con niveles superiores a los contemplados por el Gobierno en el Presupuesto. “Proyectamos un promedio más cercano al 30% y un cierre de año en torno al 25%”, precisó.

En cuanto al frente cambiario, el informe de FocusEconomics proyecta que el tipo de cambio oficial mayorista finalizaría 2026 en $1729, unos $330 por encima del cierre de hoy. Aun así, la cotización se mantendría dentro de la banda cambiaria definida por el Gobierno.

Respecto del Producto Bruto Interno (PBI), el relevamiento prevé un crecimiento de 3,2% en 2026, sin cambios frente a la edición anterior. “La economía debería crecer por encima del promedio regional impulsada por una menor inflación y tasas de interés, una fuerte inversión en energía y minería, exportaciones primarias sólidas y un robusto clima inversor tras el buen desempeño de los partidos de derecha en las elecciones de octubre de 2025”, señalaron desde FocusEconomics. No obstante, advirtieron que el avance de las reformas estructurales será un factor clave para sostener esa dinámica.