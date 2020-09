Elegido como “Car of the Year” COTY 2020, este reconocimiento al nuevo 208 consolida a Peugeot como parte del Top 3 de las marcas más premiadas en este prestigioso galardón europeo fundado en 1964. Y se suma a los otros 12 premios internacionales que el flamante modelo ha logrado desde su lanzamiento.

“El nuevo Peugeot 208 llega al mercado argentino dispuesto a convertirse en la nueva referencia dentro del segmento B, no sólo por su diseño innovador, sino también por ofrecer equipamientos de confort y seguridad que potencian la experiencia de conducción. Este vehículo, “Car of the Year” COTY 2020 en Europa, premio generalmente reservado para vehículos de segmentos superiores, desembarca en nuestro país con producción nacional.”.

Franklin Bendahan, Director de Marketing de Peugeot Argentina.