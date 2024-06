Nuevo préstamo personal del Banco Provincia a tasa fija: quiénes pueden acceder y cómo

Escuchar

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos personales a una tasa nominal anual fija del 25 por ciento (TNA) y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 28,08 por ciento. Esta oferta se convirtió en un nuevo horizonte para quienes buscan financiar diferentes consumos en un plazo de dos años. Según indicó la entidad bancaria, el objetivo es “la inclusión financiera de los bonaerenses” y para ello se detalló quiénes pueden acceder a esta opción bajo ciertos requisitos y cómo pueden solicitarlo de forma sencilla.

¿Qué requisito se necesita para acceder la nueva línea de préstamos?

En primer lugar, la entidad remarcó que este ofrecimiento es exclusivo para personas que no sean morosas, es decir, que no figuren en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina. Además, el monto mensual de las cuotas no debe superar el 35 por ciento de tu ingreso salarial neto. Es por ello que se recomienda, antes de acceder a este tipo de financiación, realizar un balance exhaustivo de las conveniencias de adquirir el dinero y las posibilidades reales de devolverlo en el plazo acordado.

¿En qué consiste el préstamo a tasa fija anual?

Según remarcó el banco, se trata de una línea de crédito de hasta 20 millones de pesos, con una tasa fija nominal anual del 25 por ciento, con un plazo de 24 meses para su devolución. Además, señaló que el mismo se puede solicitar a través de home banking o en las sucursales y se acredita en 24 horas. Los detalles del préstamo:

Préstamos personales: hasta 20.000.000 de pesos.

Préstamos para profesionales y autónomos: hasta 5.000.000 de pesos.

Seguro de vida sin costo, se incluye en el valor total.

¿Cuánto debo pagar si solicito $1.000.000?

El sitio web oficial del Banco Provincia posee un simulador que indica con exactitud el monto total a pagar mensualmente tras solicitar el préstamo.

Para $1.000.000 se pagará de cuota inicial $53.371,52

Para $5.000.000 se pagará de cuota inicial $374.193

Para $10.000.000 se pagará de cuota inicial $748.387

Para $20.000.000 se pagará de cuota inicial $1.496.774

Desde el sitio web oficial se puede simular el monto a devolver por cada cuota (Fuente: Captura de imagen - Banco Provincia)

Quiénes pueden acceder al préstamo

Empleados públicos y privados: pueden solicitar un préstamo quienes perciban sus haberes en el Banco Provincia y que no se encuentren registradas en el CENDEU. El monto a acreditar es hasta $20.000.000.

Autónomos y profesionales: pueden pedir un préstamo los autónomos o monotributistas que no integren la lista del CENDEU. El monto a acreditar es hasta $5.000.000 .

. Personas sin historial crediticio: esta oportunidad se ofrece como un buen inicio para quienes no posean un historial crediticio bancario y consideren que serán responsables con su adquisición y pago debido de las cuotas.

Cómo solicitar el préstamo

Verificar que tu nombre no aparezca en el CENDEU y que no poseas alguna deuda que impida el avance de la solicitud. El mismo se puede hacer desde el sitio web.

y que no poseas alguna deuda que impida el avance de la solicitud. El mismo se puede hacer desde el sitio web. Podés pedir a través del home banking BIP o acercarte a la ventanilla de una sucursal bancaria de toda la provincia.

o acercarte a la ventanilla de una sucursal bancaria de toda la provincia. La entidad realizará un análisis de tu historial crediticio antes de asignarte el dinero, al igual que verificará que puedas devolver el monto de manera segura.

antes de asignarte el dinero, al igual que verificará que puedas devolver el monto de manera segura. Una vez que se apruebe la solicitud, el dinero se acreditará en la cuenta del cliente en un plazo 24 horas hábiles.

LA NACION