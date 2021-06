Oficial: los números que muestran por qué es mal negocio estar en la mira del Estado

En el último mes, empresas de dos sectores de la economía recurrieron a la Justicia para que les permitan aumentan sus tarifas. Se trata de las compañías de medicina prepaga y las de telecomunicaciones, quienes reclaman que sus negocios no son sustentables si sus ingresos no pueden seguir el ritmo de actualización de los costos.

Los datos de inflación que publicó esta semana el Indec avalan los reclamos empresariales. En detalle, el ente estadístico dijo que el nivel general de precios en el último año aumentó 48,8%, mientras que los gastos en prepagas subieron en promedio 25,5% y los servicios de telefonía e internet, 20,1%; es decir, casi la mitad.

El tercer sector más perjudicado en el último año se trata de otro que también está regulado y que depende del Estado para tener un aumento de ingresos: electricidad, gas y otros combustibles, que tuvo un alza de tan solo 8% en Gran Buenos Aires (en el interior llegó a tener subas de hasta 18,7% en los pasados 12 meses).

Salvo el sector de telecomunicaciones, las tarifas de luz, gas y los aranceles de las prepagas siempre estuvieron regulados por el Estado, y generalmente los Gobiernos los utilizan como un mecanismo para reducir la inflación y para mejorarle el poder adquisitivo a las personas, especialmente con los servicios energéticos. La consecuencia de esta política es un mayor gasto del Estado y una peor calidad de los servicios.

Las prestaciones de telefonía e internet no eran servicio regulado, hasta que en agosto del año pasado, un decreto sorprendió a las empresas. La discusión sobre si la tarifa de este sector debería ser controlada por el Estado o no es debatible entre los expertos y varía su regulación en los distintos países. Sin embargo, en la Argentina no tuvo un tratamiento previo y la medida fue sin antelación.

Un cuarto sector que también aumentó mucho menos sus valores en el último año es Educación, con un alza de 39,8% en Gran Buenos Aires, aunque en los últimos cinco meses no parece así, ya que 38,8% de ese incremento se explica por el aumento que hubo en la primera parte de 2021.

Los sectores más beneficiados

Por el lado contrario, los rubros que más aumentaron sus precios en el último año fueron adquisición de vehículos, con una suba de 85,8% en Gran Buenos Aires, y prendas de vestir, que tuvo un alza de 71%, más de 20 puntos porcentuales sobre el nivel general.

En el último caso, los empresarios del sector explican el incremento de precios a varios factores: la menor producción por verse afectados por la pandemia (estuvo limitada la mano de obra), que hizo subir los costos, y por insumos más caros, ya que no solo aumentaron sus valores a nivel internacional (las telas, por ejemplo), sino que, en varios casos, tuvieron que importar al valor del tipo de cambio paralelo, que se disparó en la segunda mitad del año pasado.

Apertura de locales de indumentaria y calzado en algunos lugares de CABA. LA NACION

Por el lado de la compra de vehículos, la brecha cambiaria disparó la demanda en la segunda parte del año pasado y coincidió con una menor oferta de autos, por las paradas en producción y por las limitaciones para conseguir algunos insumos importados.

El resto de los sectores se comportó en línea con el promedio general. El rubro más destacado es el de alimentos, con una suba de 47,2% en el Gran Buenos Aires, aunque la variedad de productos se comportó de manera disímil, con carnes subiendo al 72,9% y azúcar, dulces, chocolate, golosinas, al 23,1%, para mencionar los dos extremos.

La consultora Ecolatina proyecta que, en el año, la inflación rondará el 47%. “Teniendo en cuenta que la inflación acumularía una suba en torno del 25% en el primer semestre, la suba de precios debería promediar alrededor de 2,7% entre julio y diciembre para alcanzar nuestra proyección, algo que podría lograrse utilizando el tipo de cambio y las tarifas como ancla, a costa de postergar ajustes para el año entrante. Por este motivo, es difícil que también en 2022 la inflación esté por debajo del 40%”, indicaron.