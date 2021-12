Opinión. La gravedad del rol que tomó la Justicia en la causa por la doble pensión de Cristina Kirchner

En el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el cobro de dos beneficios especiales a la vez siempre se sostuvo que el gran tema de debate es el desproporcionado monto que cobra. En verdad, eso es lo que menos interesa, dada la gravedad que conlleva lo que ocurrió en la causa. Porque, más allá del capital excesivo de la doble pensión honorífica, los hechos reflejan la capacidad de una persona de torcer el derecho a su favor, de interpretarlo solo como a ella le parece, olvidándose hasta de la propia norma, en este caso la ley 24.018, que en el artículo 5 no permite de ninguna manera el cobro de un doble beneficio.

Para que pudiera llegarse a la situación actual (Cristina cobra lo que pretendía y la causa quedó trunca) hubo varios partícipes necesarios. Uno –y esto es lo más grave de todo- es la Anses, que no solo no apeló lo resuelto a favor de la reclamante, sino que parecería haberse olvidado de la causa misma. También es partícipe la Justicia en primera y en segunda instancia y la fiscalía de la Cámara Federal de la Seguridad Social -que se quedó ciega, sorda y ahora muda-, porque allí sabían de antemano cómo iba a terminar este expediente. Por eso, rápidamente y con un argumento insípido, el fiscal nos corrió del lugar de terceros interesados (representé como letrado a un grupo de diputados, con quienes buscamos tener participación en el juicio), diciendo que la Anses había apelado (cosa que había hecho, pero luego desistió).

Tampoco fue muy participativa la Sala 3 de la Cámara de la Seguridad Social, la misma que para fallar por un reajuste del haber de un jubilado común tardaba hasta tres años, reconociendo pocos derechos al beneficiario. En la causa de CFK se le hace lugar a todo; es increíble que se tenga esa visión para tantos y que se actúe para una sola persona de manera tan favorable.

En el expediente nos presentamos como una simple parte interesada, pero no imaginábamos que nos íbamos a encontrar con tres poderes que estaban de acuerdo en no hacer nada que perjudicara a la vicepresidenta (la Justicia, la Anses y el Procurador del Tesoro de la Nación). El problema seguramente fue que saliera a la luz un hecho vergonzoso: que la Justicia le otorga a Cristina Kirchner lo que reclama sin siquiera discutirlo; que la Anses paga sin siquiera revisarlo, y que el Procurador del Tesoro emite un dictamen inédito para hacer lugar a todo lo pretendido rápidamente.

Un fallo puede ser considerado justo o injusto para alguna de las partes, pero en este caso lo resuelto ni siquiera tiene la categoría de fallo; es un deseo de la Justicia de que todo siga como hasta ahora y de que no pidamos por nuevas cuestiones referidas a los derechos de los jubilados.

La justicia de la seguridad social siempre fue lenta en materia de juicios por reajustes de jubilaciones y de ejecuciones contra el Estado. Si bien no todos los jueces son iguales (hay muy buenas juezas), hay grandes lagunas en materia resolutiva. La Anses, por su parte, ha dejado a muchísimos jubilados sin el cobro de sus sentencias, por inoperancia y violencia a los adultos mayores.

Como corolario del trabajo realizado, me siento orgulloso de los diputados a quienes representé y de la disputa que dimos ante esta barbaridad jurídica. Pero hay que reconocerle a CFK que pudo torcer nuevamente la ley, logrando lo que para ella es un derecho adquirido e inobjetable, al punto tal de que no solo es hediondo el monto que cobra, sino también el “ejemplo” que deja: pelear por todo sin razón alguna, no reconocer nada, y crear un vacío legal y normativo muy profundo, al desconocer la ley perpetuamente. Algo que parece ser habitual en estos tiempos.

Por eso, la Justicia hizo honor a su compromiso con la vicepresidenta y su doble pensión de privilegio: dejen que sigamos viviendo con nuestros privilegios, que nosotros mantendremos o haremos lo posible por mantener los de la política.

El autor es abogado. Docente en la UBA y en la UCA. Patrocinante de los diputados que se presentaron en el juicio de la doble pensión de Cristina Kirchner para actuar como terceros