Organismos internacionales: Brasil jugó en contra de la Argentina para definir un cargo clave

La Argentina se encamina a otro enfrentamiento con varios países de la región en un organismo internacional. Esta vez se trata de la CAF Banco de Fomento, que el 5 de julio elegirá a su nuevo presidente, después de la renuncia de Luis Carranza en medio de una fuerte polémica y un año antes de que termine su mandato. En la largada hay un candidato argentino, Christian Asinelli, que por ahora no logra los apoyos necesarios y compite con el colombiano Sergio Díaz-Granados.

Ayer, una vez más, la diplomacia regional sufrió un golpe en la mandíbula: el gobierno de Brasil, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Economía , formalizó el apoyo al candidato colombiano para manejar uno de los principales bancos de financiamiento de infraestructura de la región.

Christian Asinelli y Gustavo Béliz con el papa Francisco, en la reciente gira presidencia donde hubo una visita al Vaticano

Carranza se despidió con una carta a la entidad. En ella hizo públicas y denunció presiones del gobierno de Alberto Fernández para designar un vicepresidente que no reunía las condiciones para el cargo. “En particular -dice aquel documento-, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición de los miembros del Directorio si así lo estiman conveniente”.

Sin presidente, el directorio de la CAF empezó la búsqueda de candidatos para suceder al peruano. “El proceso de elección del nuevo Presidente Ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina- avanza con la postulación de candidatos por parte de los países miembros. Al cierre del plazo establecido por el Directorio, se presentaron las candidaturas del argentino Christian Gonzalo Asinelli, actual Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina; y el colombiano Sergio Díaz-Granados, actual Director Ejecutivo por Colombia ante el Grupo BID”, fueron las palabras de la institución el 16 de junio. Ahora todas las miradas apuntan al 5 de julio, cuando se elegirá al nuevo presidente por un período de 5 años.

Desde que asumió, el Gobierno intenta colocar un alfil en un banco regional. Hubo un atisbo de imponer al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La Casa Rosada coqueteó con la búsqueda de apoyo de Europa para imponer a uno de los fallidos representantes de “Albertismo”. Pero aquel apoyo nunca llegó.

Además, Estados Unidos golpeó la mesa e inscribió a Mauricio J. Claver- Carone -finalmente fue elegido-, entonces Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. La Argentina, no llegó siquiera a inscribir secretario.

Después del escándalo con Carranza, la Argentina volvió por una silla cotizada en una entidad financiera multilateral. Pero esta vez no movió la ficha Béliz, aunque sí uno de sus colaboradores, Asinelli, actual Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo. Ambos funcionarios fueron parte de la comitiva presidencial en el reciente viaje a Europa que incluyó, entre otras escalas, un paso por el Vaticano y una visita al papa Francisco.

Sin embargo, las acciones del argentino no parecen ser las más cotizadas, aunque en materia de intereses financieros, poco se puede anticipar. La elección se realizará entre los 19 miembros (17 de América Latina y el Caribe más España y Portugal) y para detentar el cargo hay que tener, como mínimo, 10 votos.

Carta enviada por el presidente de la CAF, Luis Carranza, al directorio de la entidad, con motivo de su renuncia CAF

En los pasillos de la CAF afirman que Díaz-Granados ya tiene los votos para ganar la presidencia, y de hecho, la posición de Brasil, hecha pública ayer, es un fuerte espaldarazo. Los mismos voceros cuentan que la Argentina solo tiene asegurados seis apoyos, entre los que se cuentan Bolivia, Venezuela, y obviamente, el voto propio.

“Díaz-Granados tiene una larga trayectoria de colaboración con los intereses brasileños, además de compartir un abanico de valores e iniciativas que Brasil quiere impulsar en CAF, con el objetivo de consolidar su rol como institución latinoamericana y ampliar su rol en la financiación del desarrollo de la región”, comunicó el Ministerio de Economía brasileño.

El banco está integrado por la Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, por América del Sur. Además, Jamaica, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, por América del Norte y Central, a los que se suman España y Portugal.

De ser elegido el colombiano sería la segunda derrota de la Argentina a un cargo directivo en una institucional financiera multilateral, y un paso en falso más en la fallida política exterior del gobierno de Alberto Fernández. Claro, en caso de ganar, bien podría mostrar en la región un enorme triunfo de su diplomacia.