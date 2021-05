PAE rompió el aislamiento financiero: captó US$300 millones del mercado global

Pan American Energy (PAE) se convirtió hoy en la primera empresa argentina en conseguir financiamiento voluntario del mercado global desde julio de 2019 al emitir en Nueva York una Obligación Negociable (ON) por vencer en 6 años, con la que captó US$300 millones, según información de mercado.

Fue, como había informado ayer LA NACION, el mismo día en que concretó la cancelación anticipada del remanente de un bono lanzado en 2010 y que le vencerá en 12 días, cumpliendo con la oferta realizada semanas atrás al 54,6% de sus tenedores que la habían aceptado y se llevaron de esta manera unos US$90 millones.

La colocación, pactada a una tasa fija del 9,125% nominal anual, supone un premio a la gestión financiera de la compañía, que había ofrecido a sus bonistas cancelarles con fondos propios los US$166 millones de la ON 2021 que les vence el 7 de mayo (e incluso anticipadamente) para preservar su reputación crediticia.

Con esa movida buscó contrarrestar el impacto que en el valor de esos títulos había comenzado a mostrar a partir de especulaciones de mercado que señalaban que la energética buscaría resguardarse bajo el paraguas de la Comunicación A7106 del BCRA, que los obliga a refinanciar el 60% de las deudas que les venzan este año para liberarles el acceso al mercado de cambios local y poder adquirir el 40% restante, para postergar buena parte de ese compromiso.

PAE, a comienzos de mes, buscó cortar de cuajo esas especulaciones ofreciendo a sus bonistas la cancelación anticipada del papel, lo que cumplió hoy. Pero los bancos que la asesoran y estuvieron a cargo de armar el tender offer (según la jerga financiera) se encontraron con que muchos de los fondos de inversión o de pensión que tenían ese papel en su cartera les expresaron que querían mantener exposición en la compañía, es decir, acompañarla con nuevo financiamiento.

“Lo que pasó es que la empresa se encontró con muchos acreedores que le dijeron que les interesaría seguir teniendo exposición en la compañía. Es decir, que no les agradaba la idea de quedar sin PAE Argentina en su cartera de inversiones, porque es un papel apreciado y con buena tasa de retorno, en un mundo hiperlíquido y con tasas bajas. Es ese mundo no es nada fácil hallar papeles de calidad, pero a la vez con un riesgo que justifica ese retorno”, explicó el jefe de mesa de un banco que no participa del grupo de agentes colocadores (serán Itaú, Santander y HSBC).

De aquellos contactos nació la colocación que, realizada hoy, le permitió al holding no sólo no sacrificar “caja” para hacer frente en dos tramos -ahora- al desembolso por US$166 millones al que lo obliga el vencimiento por la ON 2021, sino a fortalecerla con unos US$144 millones en momentos en que el financiamiento global voluntario para el país y casi todas sus empresas está cortado.

La compañía había salido a buscar con su ON Clase 12 entre US$50 millones y US$150 millones a devolver en entre 5 y 7 años, ofreciendo pagar una tasa de entre 9,25 y 9,50% anual. Y como le llovieron ofertas resolvió tomar US$300 millones, según los datos que trascendieron en el mercado, pagando una tasa del 9,125% anual, es decir, incluso algo menor que la que habían proyectado que deberían convalidar.

Aunque se trata de un sobrecosto respecto de la tasa del 7,875% anual que pagaba la ON que vence, se trata de un costo que se encuentra a la mitad del que debería validar el Gobierno si quisiera financiarse hoy voluntariamente en el mercado global, considerando la tasa de riesgo en torno de los 1550 puntos básicos (pese a las mejoras de los últimos días) o los rendimientos del 18 al 20% que ofrecen los bonos argentinos performing recientemente reestructurados.

