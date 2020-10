José Luis Espert dijo que "sería injusto cargarle la pobreza" a Alberto Fernández Crédito: Captura de pantalla

José Luis Espert analizó las nuevas medidas anunciadas por el oficialismo y los índices de pobreza, y evaluó: "Creo que habría que cargar de manera equilibrada las tintas sobre este Gobierno", dado que -sostuvo- los problemas que sufre el país son resultado de los planes que se vienen desarrollando desde hace "casi un siglo". Así, sostuvo que "sería injusto cargarle la pobreza a Alberto" Fernández y destacó que la prioridad hoy debería estar puesta en proteger el sistema de salud para que no colapse. Además recomendó al Gobierno "negociar ya un acuerdo con el Fondo, urgente".

Según dijo en una entrevista con Animales Sueltos, "la clase política está completamente desconectada de los problemas de la gente". En ese sentido, disparó contra el exdiputado Juan Ameri:"Es fácil agarrársela con la clase política cuando ves a Ameri amamantándose en el medio de la sesión. Eso es bizarro, pero una cosa menos bizarra son los planes de obra pública de [Axel] Kicillof, ¿vos anunciás planes de obra pública cuando no testeás a nadie y tenés al sistema de salud al borde del colapso? La urgencia no es la obra pública, es la salud".

En ese momento, uno de los periodistas presentes le retrucó: "¿Cómo no va a ser urgente un techo para las familias? Para las personas que están en Guernica es una urgencia, no es para nosotros, acá en Palermo". Espert respondió: "Seguís encerrando a la gente, fundiéndose, no testeás de manera masiva y el único recurso que tenés es una cuarentena animal". "¿Cómo va a comparar la cuarentena con la falta de techo?", siguió el periodista. "Estamos hablando de urgencias. Es un Gobierno que dice que tiene las arcas exhaustas, entonces, que lo dediquen al tema crítico, que es la salud hoy".

El plan del Gobierno

Según el economista el plan que lleva a cabo este Gobierno es el mismo que se desarrolla en el país "desde hace casi un siglo". "Creo que habría que cargar de manera equilibrada las tintas sobre este Gobierno porque todos, en esencia, terminan haciendo más o menos lo mismo", dijo. Y reflexionó: "Deberíamos interpelarnos a nosotros mismos como sociedad. ¿qué nos pasa que no podemos dejar de hacer siempre lo mismo y eso que hacemos, siempre igual, está mal?".

"Esto de darle anabólicos a la industria lo hemos hecho toda la vida, y a la larga siempre termina con un estallido inflacionario y problemas de reservas", señaló. Para él, "el Plan de Alberto Fernández es el mismo plan de la Argentina en el último siglo". En relación a esto, consideró que Martín Guzmán, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza "tienen muchas cosas en común".

Para el excandidato a presidente es probable que "el modelo de Fernández termine peor que el de Cristina [Kirchner] porque los puntos de partida son muy diferentes". Así, explicó que, cuando Cristina asumió, la situación económica del país era favorable, con el valor de la soja "en niveles estratosféricos", lo que significó "un viento de cola infernal". Además, resaltó que el mundo tuvo "una mirada muy condescendiente después del incendio de 2001, 2002".

Por el contrario, resaltó la dificultad con la que debe gobernar Fernández: "Recibió una economía destruida, por el pésimo gobierno de [Mauricio] Macri en materia económica, y [tuvo que enfrentar] la pandemia, que algo te va a pegar, aunque lo hubieras manejado perfecto, que no es el caso de la Argentina que lo manejó muy mal".

Pobreza

Entonces, el liberal se refirió al incremento de los niveles de pobreza, que alcanzaron el 40,9%, y evaluó: "En el último medio siglo, este plan se ha degenerado tanto que provocó los niveles de pobreza que acaba de publicar el Indec. Sería injusto cargarle la pobreza a Alberto. La pobreza en la Argentina, hace 30 años, no existía".

Gasto público

Según dijo, una de las problemáticas "de fondo" que se repiten en la Argentina responde al gasto público. Sobre esto, Espert analizó las medidas restrictivas que se plantearon sobre las empresas en la cuarentena, y señaló: "El sector privado está fundido, hay gente que no ha facturado durante meses; sin embargo, en el Estado, aun la parte que estuvo cerrada, cobró a principio de mes como corresponde. ¿Ni siquiera en una cuarentena hay un ajuste del gasto acá?".

Dólar e inflación

Para Espert, el Gobierno debería "negociar ya un acuerdo con el Fondo, urgente". Y, al hablar sobre la problemática con el dólar, sugirió: "Si te quedaste sin reservas, dejá flotar". El economista cuestionó el acuerdo con los exportadores, y enfatizó: "La Argentina se repite en el error. Las reservas no dependen de los dólares que liquida el exportador, sino de la demanda de pesos que hace la gente".

En ese contexto, en el programa hablaron sobre las posibilidades de que el país caiga en una devaluación. "Creo que eso lo vas a tener en algún momento, puede ocurrirte el año que viene en medio de un proceso electoral, que puede ser mucho peor y vas a empezar a pegar manotazos de ahogado por todos lados", comenzó.

El liberal comparó este escenario con el que se vive hoy ante la pandemia del coronavirus. "Incluso hoy con la cuarentena, que sigue, el dinero te circula poco y tenés menos chances de que se te espiralice la inflación".

Campo

Por otro lado, Espert habló del acuerdo que hizo el Gobierno con los productores de aceite y harina de soja, y se refirió a la relación con "los chacareros: los que, tranquera adentro, hacen el poroto de soja". Tal como explicó, ahora los productores de aceite y harina de soja tendrán menos retenciones que quienes producen el poroto de soja. "Al pobre chacarero se lo han fumado en pipa con este acuerdo; y que eso implique más reservas es como que yo diga: 'Existe Alicia y el país de las maravillas'".

