Para un exfuncionario del FMI, “sería un error de la comunidad internacional no apoyar a Milei con US$20.000 millones”

Escuchar

¿Cuál es el momento óptimo para salir del cepo? El Gobierno no se cansa de repetir que eliminará todas las restricciones al dólar lo más rápido que se pueda pero no fija una fecha puntual. En contraposición a esta mirada, el exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, sostuvo: “A mí me encantaría que la Argentina libere el cepo mañana”.

Consciente de lo que dijo ante el Congreso del IAEF, Werner también advirtió que el escenario que él planteó generaría “mucha volatilidad” y que, según su experiencia con la Argentina, los vaivenes del dólar no son políticamente sustentables. De cierto modo, esto último está en línea con el argumento del Gobierno, que asegura que del cepo se va a salir cuando la decisión no suponga correr riesgos grandes.

“Yo creo que es muy difícil para muchos gobiernos en América Latina, cuando han sido exitosos en la primera etapa de estabilización, cambiar la orientación y ponderación de objetivos de su estrategia”, opinó el exfuncionario del FMI que sabe lo que significa negociar con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En consecuencia, el exdirectivo del Fondo entre 2013 y 2021 realizó un cuestionamiento al respecto: “Es importante empezar a pensar en una desinflación menos rápida (...) y que le permita acumular reservas para liberar el cepo”. Otro contraste con la estrategia de Caputo ya que la segunda fase del programa económico denominada “emisión cero”, supuso para muchos economistas, un aceleramiento de la baja de la inflación pero a costa de una reducción de la velocidad en la compra de divisas por parte del Banco Central.

En consecuencia, y a propósito de la relevancia que ocupa el tema de la salida del cepo, Werner afirmó: “Sería un error garrafal de la comunidad internacional no apoyar al gobierno de Javier Milei con 20.000 millones de dólares más para apuntalar este tipo de políticas”.

Pese a que Werner cuestionó si valía la pena desacelerar el ritmo de la baja de precios, ponderó el proceso de descenso de la inflación, pero advirtió que ese sendero debe sostenerse con medidas de fondo y no “artificiales”. En este punto, la polémica en sus dichos también estuvo presente. “La eliminación del impuesto PAIS es una medida artificial, busca una reducción de precios en el corto plazo que con suerte ayuda a la formación de expectativas”. Por lo tanto, alertó que con sólo eso no alcanza, según su mirada.

“Lo que yo digo es que lo mas importante en el cepo es que se retire y se genere la expectativa de que no se va a volver a poner. Yo soy de la idea de que primero hay que trabajar en los fundamentos antes que quitar los cinturones de seguridad”, indicó.

Mientras los funcionarios del Ministerio de Economía evitan hablar de posibles nuevos acuerdos con el FMI, Werner proyectó que “si hay un nuevo acuerdo para marzo que viene, la recuperación puede acelerar”.

Más allá de observaciones sobre el timing del Gobierno sobre la salida del cepo, el exfuncionario del Fondo ponderó la gestión de Milei. “Es la primera vez en mucho tiempo, en todo el mundo, que el FMI se encuentra con un gobierno que tiene un presidente convencido del equilibrio fiscal y está convencido de reducir el gasto público”, describió. Y hacia adelante identificó la votación del presupuesto 2025 como un gran test para el Gobierno ya que, según Werner, el organismo multilateral “quiere que haya más apoyo político”.

Temas ActualidadFMI