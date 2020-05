La exfuncionaria macrista, Patricia Bullrich, participó del programa Comunidad de Negocios que se emite por LN Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dialogó con José Del Rio en el programa Comunidad de Negocios , que se emite los domingos por LN+ y señaló que el Gobierno de Alberto Fernández entró muy fácil a la cuarentena por el coronavirus pero ahora no sabe cómo salir de ella.

"El enemigo del Gobierno son ellos mismos que no saben cómo salir de la situación en la que entraron", dijo, en alusión a la frase mencionada por el periodista Marcelo Longobardi la semana pasada en la que habló que "el kirchnerismo era especialista en construir enemigos imaginarios".

En este sentido, la exfuncionaria macrista expresó que la era Alberto es una réplica de lo que hicieron en los 12 años de Gobierno y describió que siempre hay un aprendizaje social, "así como en ese momento, el kirchnerismo lograba generar en cierta parte de la población la idea de un enemigo como la prensa, los empresarios o la oposición, ahora no es creíble".

"En este momento el relato es como decía Marx: la primera, tragedia y la segunda, una comedia. Hoy no es creíble porque hoy hay millones de argentinos están en su casa sin trabajar frente a un Gobierno que no ha tenido la dignidad ni siquiera de bajarse los sueldos" , señaló.

Con respecto a los costos que trae aparejada la cuarentena, indicó que los pasos del Gobierno tienen poca claridad y se pregunta cuánto tiempo más se puede tener al pueblo encerrado y cuántas rebeliones más habrán como la que hubo en la provincia de Córdoba con los trabajadores que salieron a la calle.

"En otros países han tenido un comienzo, un pico y han ido bajando la curva de los contagios; por el contrario, la Argentina ha tenido una cuarentena larguísima pero cada vez tenemos más contagios. Esto te lleva a pensar que el único remedio es la cuarentena", sostuvo.

"Todo lo que se había logrado en qué sectores de la economía avancen, hoy se vuelve para atrás, como el cangrejo. No tuvieron la prudencia de llevar adelante algo más razonable y tienen miedo de pagar un costo inevitable en la salud, en la economía, en la psicología y en la educación", agregó.

Por otra parte, Bullrich señaló que la frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sobre que " la normalidad no existe más", es arriesgada y apresurada. "Cuando se descubra la vacuna del Coronavirus y se volverá a la nueva normalidad muy parecida a la que teníamos", puntualizó.

En cuanto al desempeño de Juntos por el Cambio, en tiempos de pandemia, dijo que están trabajando en equipo pero que no tienen la misma tarea del Gobierno. "Tenemos que estar cuidando que no entre un proyecto judicial fuera de lugar, que no avancen contra las instituciones y las libertades y que generen algo razonable", observó.

Por último, Bullrich opinó del rol de la vicepresidenta Cristina Fernández y dijo que está metida en el tema judicial. "Ir tomando áreas de poder y de importancia puede significar que se vea reflejado en el tema electoral porque, si hay más funcionarios que hacen los que ella dice y finalmente un presidente que explica que se entera de las cosas por los diarios, se ve un funcionamiento de políticas subliminales dirigidas de algún lado y un presidente que se entera por los diarios", concluyó.