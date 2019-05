Pavlo Taranenko: "Es posible que sumemos más empresas al índice de emergentes"

El director ejecutivo del equipo de research de MSCI dejó la puerta abierta a que sean incorporadas en el futuro

Rafael Mathus Ruiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019

Washington.- Luego de confirmar el "ascenso" de la Argentina a "mercado emergente", MSCI indicó que por el momento dejará fuera de su índice a las empresas argentinas que cotizan solo en la bolsa local, aunque dejó abierta la posibilidad de incorporarlas en el futuro. El motivo: el historial de controles de capitales del país, dijo Pavlo Taranenko, director ejecutivo del equipo de research de MSCI.

"Está atado, en cierta medida, a la historia pasada de los controles de capital. No es realmente una cuestión política, porque la decisión de incluir ARD solo se tomó el año pasado, y la volatilidad política, al menos la más profunda, ocurrió más recientemente. No está ligado a eso directamente, sino que es más bien cautela", dijo en una entrevista exclusiva con la nacion.

- ¿Qué impacto tiene una reclasificación como la del país?

-Lo que significa de hecho es que si se agrega un mercado a un índice determinado los fondos que siguen ese índice en particular pueden tener que comprar acciones en la proporción adecuada de ese mercado en particular. Eso es lo que significa. Si sos un administrador pasivo tenés que entrar en ese mercado y comprar las acciones que se incluyeron en ese índice; de lo contrario, estarías en cierto grado desviándote del índice. Después, algunos gerentes pueden optar por ingresar en el mercado; otros, no. Puede haber gerentes activos que pueden elegir si quieren ingresar en el mercado o no, y si entran, si desean sobreexponerse o subexponerse.

-¿Por qué quedaron ocho empresas en el índice?

-Seguimos nuestra metodología habitual. Aplicamos el mismo marco para cada mercado que cubrimos. Tenemos un umbral específico para la capitalización de mercado total de la compañía, la capitalización de mercado ajustada, la liquidez, los flujos de fondos libres. Sobre esa base, determinamos qué compañías tienen que asignarse a lo que llamamos segmentos de capitalización grandes y medianos, y cuáles deberían ir al segmento de tamaño de capitalización pequeña. Ocho compañías se están agregando al índice MSCI Argentina, que combina segmentos de capitalización grandes y medianos. Tenemos un corte específico. Los factores claves que afectan la inclusión y la segmentación son la capitalización total del mercado; si está disponible una fracción muy pequeña de esa capitalización de mercado puede ser tan pequeña que no tenga sentido, y luego la liquidez. Es posible que tengas una empresa grande, genial, pero si apenas se negocia, no podemos incluirla.

-¿Buscan incluir distintos sectores?

-Lo que se representa está ampliamente sujeto a los criterios que mencioné. En el pasado, hace mucho tiempo, antes de 2006-2007, teníamos una metodología específica relacionada con la representación de grupos específicos de la industria. Pero algunas empresas fueron excluidas a pesar de que eran buenas en términos de tamaño y liquidez. Ahora incluimos todo.

-¿Esto puede llevar a que más compañías se hagan públicas?

-Es difícil de decir. Corresponde a las empresas decidirlo.

-¿Cómo puede la Argentina tener más peso en el índice?

-Es matemática. Nosotros no decidimos por el peso. No es que miremos el mercado y pensamos que el mercado es tal y cual, y el peso debe ser de 0,26 por ciento. No se determina de esa manera. Se determina matemáticamente sobre la base de qué es invertible y accesible para inversores extranjeros e institucionales. Realmente se trata de aplicar la metodología. Tomás la suma de todas las capitalizaciones de mercado de todas las acciones en ese índice y ese es el peso que tiene. Y está cambiando a cada segundo, todo el tiempo. Entonces, la Argentina tendría que tener un desempeño relativo mejor que el de otros mercados en el índice. Lo otro es si hay más salidas a bolsa en el mercado, eso aumentará el peso, o si el flujo libre de las empresas aumenta, o aumenta el capital y aumenta el número de acciones. Entonces, nuevamente, mecánicamente, la capitalización de mercado de esos constituyentes subiría y eso impactaría en el peso.

-¿Podrían sumar más empresas en el futuro?

-Sí, es posible. Tenemos cuatro revisiones grandes del índice, una en mayo y la segunda en noviembre. Luego tenemos dos pequeñas, en febrero y agosto. Cada revisión podría derivar en adiciones o eliminaciones. No usamos la discreción. Si una empresa cumple con los criterios, entra; si no lo hace, sale.

-¿Es posible que un cambio de políticas devuelva a la Argentina a ser mercado de frontera?

-Hay una posibilidad. La Argentina no es más especial que cualquier otro mercado. El enfoque en la Argentina en este momento es simplemente porque ha sido reclasificado y también recientemente ha habido cierta discusión política, cierta volatilidad relacionada con eso. Así que tal vez esté más en el centro de atención. Pero tratamos a todos los mercados de la misma manera. Entonces, si algún mercado, no solo la Argentina, introdujera controles de capital muy restrictivos que dificultaran, si no imposibilitaran, a los participantes del mercado negociar dentro y fuera del mercado, ese sería un buen ejemplo cuando un país o mercado podría ser reclasificado.

-¿Cuál es el efecto para empresas locales?

-No hay un efecto directo. Continuaremos incluyendo solo ADR. La razón se remonta a los tiempos de los controles de capital, que se reintrodujeron en 2009. Entonces, eliminamos a todas las firmas que no tenían ADR. Así que por el momento hemos decidido seguir así. Puede cambiar si la situación sigue siendo buena desde el punto de vista de los controles de capital. Podríamos en el futuro decidir revisar eso. Pero no estamos allí.

-¿Está atado a la situación política?

-Está ligado en cierta medida a la historia pasada de los controles de capital. No es realmente una cuestión política. Es más bien cautela, ser conservadores.