Peligra el ingreso de divisas: gravísimo paro en 22 puertos de la Argentina

17 de diciembre de 2020

Hay 22 puertos de la Argentina que están bajo un régimen de paro de actividades, lo cual, según los expertos, genera pérdidas por US$100 millones por día, solo porque diciembre es un mes de menor actividad portuaria. Si esto sucediera en el máximo de envíos producto de la cosecha gruesa, esta cifra podría haber llegado a los US$1000 millones por día, La pérdida ya suma US$800 millones por los 8 días de paro que comenzaron la semana pasada, y además hay 4.5 millones de toneladas pendientes de carga en estos días que suman demoras y costos hasta los US$1600 millones, según Según Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y la Cámara de Exportadores de cereales (Ciara CEC).

La Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) continúan la huelga nacional en todos los puertos granarios del país por tiempo "indefinido". Al paro general se sumó el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de Puerto San Lorenzo, una de las principales estaciones marítimas de exportación de cereales.

El centro agroexportador ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Rosario es uno de los más afectados. Concentra cerca del 80% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Argentina.

Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación, estima que en las últimas dos semanas fueron alrededor de 100 los barcos varados, con un costo de US$25.000 por día por barco, lo que da una pérdida de US$2.500.000 sólo por tener los barcos inactivos. "Después hay que sumar más costos por los camiones que están parados. La terminal es un corazón que tiene que fluir. La carga llega por tierra, se llenan los silos, y se carga en los barcos, que desagotan las terminales. Hacer un paro en una terminal es paralizar el corazón del comercio exterior. En este momento hay bodegas de barco esperando ser cargadas, previa descarga de lo que traen, porque la importación, mayormente de insumos de capital, también está afectada. El que se muere es el país, con esta situación".

El directivo de Ciara-CEC relata la dura negociación con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, sectores que en total agrupan a 22 mil personas, de las cuales, según Idígoras, están sindicalizados 7000.

"Hay 22 puertos paralizados, 5000 camiones por día que no ingresan a los puertos, 40 barcos que no pueden cargar trigo, harina de soja, maíz, malta, algo de cebada. Se trata de un costo logístico fenomenal", analiza Idígoras. Con arduas negociaciones en el Ministerio de Trabajo, ambas partes estaban, hasta ayer, lejos de un acuerdo,

Esta semana todas las partes involucradas concurrieron al ministerio para buscar un cierre de la negociación. La condición era que levantaran las medidas de fuerza., lo que no sucedió. "Se ha perdido la vocación para negociar. Además, desde el Ministerio de Trabajo nos comunicaron que los dos gremios fusionaron y aumentaron su reclamo", lamenta el presidente de Ciara-CEC.

Desde el Ministerio de Trabajo, confirman en La Nacion que la situación "no cae bien". "El ministerio busca paz social, que se levanten las medidas de fuerza en la negociación, pero esto no se consigue en el caso de aceiteros. Lo que no cae bien es el apriete de la parte sindical, porque parar un puerto puede significar una pérdida de millones de dólares".

Según Idígoras. "el problema es que, además, no permiten ingresar a las plantas a los no sindicalizados ni al personal jerárquico, Por eso el país exportador se paralizó".

Salarios

El salario para una persona sin experiencia en el sector está, según Idígoras, en alrededor de $100.000 brutos, entre $60.000 y $70.000 en mano, "sumando el básico mas los adicionales. El salario promedio del sector está en los $140.000 y $100.000 netos. Esta es una industria que tiene mucho adicional porque se trabaja un sábado o un domingo para terminar de cargar un barco".

Parte del reclamo salarial de algunos sindicatos incluye dos bonos de fin de año, uno anual igual al último salario recibido, de $70.000, mas otro excepcional para entregar a fin de año de $90.000. "Es decir que, a fin de año hay que pagar $160.000. Se necesitan $1000 millones para atender la demanda salarial, lo cual es impracticable y se rechazó", dice Idígoras.

Desde la patronal se ofrece cubrir la inflación de este año, mas un 12% de anticipo de inflación 2021 a revisar todos los meses indexando salarios según los números del Indec, y el bono anual de un salario más $30.000 en tres cuotas, siguiendo el cierre del bono especial de camioneros, que fue de $25.000.

La cartera laboral advierte que "lo que se quiere es no negociar. El bono de $30.000 conseguido está muy bien", dicen allegados al ministerio. También desde el organismo público recuerdan que existe la potestad de quitar la personería gremial a un sindicato. Es muy difícil que esto suceda, pero puede pasar"

Hoy estamos compitiendo para vender trigo al sudeste asiático frente a Australia, y el castigo es perder esos mercados y que caiga el precio local""

Idígoras reflexiona también sobre las posibles pérdidas de mercado porque "hoy estamos compitiendo para vender trigo al sudeste asiático frente a Australia, y el castigo es perder esos mercados y que caiga el precio local", afirma.

De otro lado de la mesa, Juan Carlos Peralta, prosecretario de prensa de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) asegura que "ya vamos cinco meses sin poder analizar una propuesta del sector empresario", dice en diálogo con la nacion.

Según indica Reuters, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazó las incesantes y sorpresivas medidas de acción directa. Las medidas de fuerza "conspiran con la imperiosa necesidad del país en estos momentos por maximizar exportaciones y generar divisas", dijo CPPC en un comunicado y añadió que también "ponen en juego la continuidad de una actividad, designada oficialmente como 'esencial', que es prácticamente la única que ha generado divisas este año, al país".

Juan Carlos Peralta, confirma que "el paro está presente en 22 puertos. Hace mas de 5 meses que los trabajadores tienen la paritaria atrasada. No entendemos como el sector más pujante, que se benefició con el tipo de cambio, baja de retenciones y suba del cereal no pudo acomodar la paritaria. Estamos siendo usados para no liquidar las divisas". Desde Urgara se hicieron acuerdos privados (en paritarias que van de julio a julio) con 4 empresas, pero con el resto piden calcular la inflación desde julio de este año en un 25%, mas un 13% en enero, y a partir de febrero actualizar mes a mes. "Pero solo nos ofrecen la inflación estimada a diciembre", dice Peralta. "Quiero decir que no es un paro al país. Nos ofrecieron solo el índice de inflación de diciembre". Desde Urgara aseguran que el salario inicial es de $ 64.000, de los cuales quedan en mano $50.000. Hay que agregar horas extra. Si cerramos acuerdos independientes con 4 empresas con retroactivos. no vemos por qué no podemos cerrar con el resto de las empresas".

Por su parte, Julio Delfino, asegura que la Argentina necesita que la logística funcione muy bien. Se calcula de una manera muy precisa, y cuando algo se corta, perjudica a toda la cadena. "Más allá de la penalidad económica, que existe y que es muy importante, la falta de cumplimiento comercial nos hace ver, en un rubro que es muy profesional, como exportadores de incertidumbre. Cuando esto sucede, un importador de soja para darle de comer a los animales en China se preocupa. Un importador de arroz no puede esperar para dar de comer a las personas. Lo que se le viene a la cabeza es ¿por qué no le compré a otro país? Hay muchos que hacen lo mismo que nosotros. Con estas formas, lo único que exportamos es desconfianza".

Agrega Delfino que el hecho de que no entren divisas es muy grave. "La Argentina no se puede dar el lujo de tener los barcos esperando y exportaciones que no se completan, que generan sobrecostos y malestar. Hemos visto a argentinos que se fundieron y nosotros tuvimos trabajo durante la pandemia. Debemos estar agradecidos por esto"..

