“Peor que el Rodrigazo”: a cuánto llegará la inflación este año, según Cachanosky

¿A cuánto podrá escalar la inflación este año? El número de febrero, del 4,7%, fue más alto al esperado. El Gobierno apunta a un aumento generalizado de los precios del 43%, aunque algunas consultoras lo posicionan arriba del 60%. Para el economista Roberto Cachanosky, la cifra puede escalar aún más: hasta un 100% interanual.

“Veo la posibilidad de llegar a una inflación de tres dígitos anuales, lo veo posible. En vez de tener 60-70%, tengas 100% de inflación. No estamos tan lejos. Ojo que el 4,7% de febrero lo elevas a la 12 y te da 74%. Estas a un paso, y eso que todavía no se ajustó el precio de las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial”, estimó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el presidente Alberto Fernández, este viernes la Argentina empieza una “guerra contra la inflación”. Sin embargo, para el economista, el Gobierno no va “a inventar nada nuevo” y no se tratará de una propuesta real. “Van a poner precios máximos, controles sobre los mismos, esas cosas que siempre fracasaron. Están ganando tiempo, lo que no sé es si ganan tanto tiempo como para aguantar dos años”, aseveró.

Roberto Cachanosky LN+

Días atrás, Cachanosky había augurado que la Argentina se aproxima a “un Rodrigazo en cuotas, pero en cuotas muy altas”. Al Ejecutivo todavía le falta aumentar las tarifas, tal como está previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y dejar de atrasar el tipo de cambio oficial, que actualmente corre a un ritmo del 2,5% mensual. Pero, tras conocer el último dato de inflación, el economista se corrigió.

“Me quedé corto. Si ajustan en serio, esto va a ser peor que el Rodrigazo. Los aumentos de ese momento fueron del 160%, acá los ajustes se tienen que haces sobre gas, energía, tal vez agua; es mucho mayor de lo que se produjo en el Rodrigazo y con un colchón social más chico. En aquel entonces la pobreza era mínima, ahora tenés un 50% de pobres, el escenario es totalmente distinto y es muy complicado”, sentenció.

Además, el economista se refirió a la aprobación en el Congreso del acuerdo con el organismo multilateral. En ese sentido, explicó que la Argentina evitó caer en default, pero que aún así el país “no va a estar mejor”, ya que los grandes problemas de fondo siguen presentes. “No existimos en el mundo ya, lamentablemente. No tenemos el peso que teníamos en la década de los años 40, o 60. Es una tristeza lo que estoy diciendo”, cerró.