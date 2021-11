Pese a los congelamientos, el Gobierno admite que la inflación de octubre será mayor al 3%

Pese al congelamiento compulsivo de los precios de los alimentos -vía decreto- y al principio de acuerdo para “estabilizar” los valores de los medicamentos alcanzado ayer, el Gobierno admitió que la inflación de octubre será mayor al 3%.

De esta manera, el pronóstico oficial coincide con los relevamientos de la mayoría de las consultoras privadas, que estiman que el Indec difundirá el jueves próximo -tres días antes de las elecciones- un IPC de entre 3% y 3,5%.

La ratificación llegó hoy de la mano el nuevo hombre fuerte en materia económica del gabinete y secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que, sin embargo, reconoció que los controles de precios no alcanzan para resolver la inflación, algo en lo que coincidió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los analistas del sector privado.

En lo que puede acrecentar la tensión con los privados, el funcionario que depende de Cristina Kirchner señaló como su objetivo lograr sostener en el tiempo “canastas reguladas” de alimentos y medicamentos, pese a que tanto los precios máximos unilaterales como el acuerdo voluntario tienen fecha de caducidad en la primera semana de enero.

“El índice general no creo”, dijo cuando en Radio 10 le preguntaron si creía que el IPC lograría bajar del 3% en octubre. “Hasta la tercera semana de octubre tuvimos presión de precios. Esperamos que el índice de alimentos está por debajo de 2,9% [el valor registrado en septiembre]. El efecto [de los congelamientos] se va a sentir bien en noviembre”, agregó. La semana pasada, Feletti veía como un triunfo que el capítulo de alimentos y bebidas (el que más peso tiene en el índice de precios) estuviera cerca del 1,5%, la misma variación que se registró en agosto, antes de las PASO de septiembre.

Si el IPC finalmente se mantiene por encima del 3%, la inflación acumulada en diez meses del año llegará al 40%, muy cerca de la segunda meta oficial de Martín Guzmán (la primera era 29%), que ahora es de 41,5% para 2021.

“Nuestra preocupación en el corto plazo era intervenir en esos dos mercados de consumo esencial [alimentos y medicamentos] en la coyuntura para para frenar la aceleración [de los precios]. Ahora hay que asegurarse, y este va a ser el objetivo, de tener política de precios relacionada con la política de ingresos”, agregó el secretario de Comercio Interior. “La urgencia era frenar la suba de precios. Esa era una instrucción del Presidente”, agregó Feletti.

“La inflación no lo vas a resolver solo con el control de precios”, dijo además el funcionario, pese a que no aclaró cuáles son, a su criterio, los demás resortes que podrían usarse desde el Gobierno. La semana pasada había advertido, en otra entrevista, la necesidad de desacoplar precios internos de las alzas de las commodities. Se trata de la justificación oficial que ha utilizado en el tiempo el kirchnerismo para las trabas a las exportaciones y las retenciones.

Pese a que tanto los precios máximos dictados unilateralmente sobre una canasta de 1432 alimentos como el principio de acuerdo para estabilizar precios con la industria farmacéutica tiene fechas de expiración el 7 de enero, el secretario volvió a hablar de “canastas reguladas” a ser sostenidas en el tiempo, lo que podría implicar que el vencimiento de esos programas oficiales llegará al verano con presiones para una renovación, lo que tensará la relación con ambos sectores.

Feletti aseguró que el cumplimiento del congelamiento con la industria alimenticia y los supermercados es bueno, sobre todo luego de las reuniones que mantuvo lunes y martes con Changomás, cadena a la que había acusado no tener algunos precios congelados. El lunes, en tanto, abrirá una nueva instancia de diálogo con supermercados regionales y pequeños comerciantes -entre ellos los supermercados chinos- para que puedan sumarse a sus Precios Cuidados, algo que desde los mayoristas (Feletti les había pedido resignar margen) era inviable. “Sabemos que hay problemas de márgenes, por eso hablamos con los mayoristas”, dijo el secretario, que aseguró que no quiere que las empresas pierdan plata. “De hecho no lo hacen”, agregó el economista, que valoró además las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta contra los monopolios.

Sobre el principio de acuerdo con la industria farmacéutica, agregó que es sobre todos los productos (unos 16.000), pero precisó que el consumo se concentra en unos 500. No habló de congelamiento -lo pactado con los laboratorios- sino de estabilidad de precios y dijo que la mesa de trabajo puede detectar errores, que se irán “corrigiendo”.