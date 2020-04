Petróleo. El precio volvió a subir y superó los US$30 tras un tuit de Trump

El presidente de Estados Unidos tuitió acerca de un posible acuerdo con Arabia Saudita y Rusia para reducir la cantidad de producción de petróleo Fuente: Reuters - Crédito: Nick Oxford

Sofía Diamante Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 15:42

Luego de tocar un mínimo histórico de US$21,72 por barril de crudo el lunes pasado, la cotización del Brent -el precio internacional de petróleo que se toma de referencia en el mercado local- se disparó hoy más de 5% y volvió a posicionarse por arriba de los US$30. Esto se debió a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuitió acerca de un posible acuerdo con Arabia Saudita y Rusia para reducir la cantidad de producción de petróleo.

Esos tres países son los mayores productores de crudo del mundo. A comienzos del mes pasado, en una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Arabia Saudita y Rusia no se pusieron de acuerdo en cuánto bajar el volumen de producción de los países miembros. Buscaban mantener el precio estable, ante las proyecciones de una caída en el consumo por el impacto del coronavirus. El desencuentro generó que Arabia Saudita ofreciera descuentos en precios muy grandes, para quitarle mercado a Rusia, y amenazara con aumentar la producción.

"Acabo de hablar con mi amigo MBS [Mohamed bin Salmán] (Príncipe Heredero) de Arabia Saudita, quien habló con el presidente [Vladimir] Putin de Rusia, y espero y anhelo que reduzcan aproximadamente 10 millones de barriles, y tal vez sustancialmente más, lo que, si sucede, será ¡EXCELENTE para la industria del petróleo y el gas!", dijo a través de Twitter el mandatario estadounidense. Pocos minutos después, Arabia Saudita pidió una reunión de urgencia de la OPEP para discutir el equilibrio de los mercados petroleros.

"La intervención y el acuerdo del presidente Trump a puertas cerradas [con Arabia Saudita y Rusia] probablemente se deba al temor por la pérdida de empleos en estados claves antes de las elecciones presidenciales de 2020", analizaron en la consultora internacional Eurasia Group.

Estados Unidos se convirtió el año pasado en el mayor productor y exportador de petróleo gracias a su reservas no convencionales, como es la formación Vaca Muerta. Sin embargo, a diferencia de Arabia Saudita y Rusia, tiene un costo de breakeven -el valor que permite recuperar la inversión en producción- de alrededor US$30, mayores a los entre US$5 y US$10 por barril que tienen los países árabes.

La caída del valor de petróleo, sin embargo, no beneficiaba a ningún actor, ya que Arabia Saudita tiene también su " breakeven político": el nivel de rentas que necesita para cubrir los altísimos costos sociales que tiene su la población.

Hasta antes de la crisis por la pandemia, el mundo consumía 100 millones de barriles diarios. Desde entonces, la demanda cayó 20%, a 80 millones de barriles por día. La Argentina, hasta antes del freno de la actividad, producía 530.000 barriles diarios y exportaba un poco de crudo pesado, el escalante, que se extrae del Golfo San Jorge.

Impacto local

La industria petrolera en la Argentina quedó golpeada en el último mes por dos razones: por la caída del valor del crudo -que cayó casi US$30 de los US$61 por barril en los que arrancó el año- y por el desplome del consumo. Según el CEO de YPF, Daniel Gonzáles, la demanda local bajó 70% para naftas, 50% para gasoil y 90% para jetoil (consumo de aviones).

En el Ministerio de Desarrollo Productivo se está trabajando junto con las provincias petroleras, las empresas y el sindicato en establecer de nuevo un "barril criollo", en torno a los US$46, para contener la caída de la actividad y evitar una ola de despidos. Sin embargo, hasta que no termine la cuarentena, el problema mayor de la industria es la falta de demanda.

"Podemos dividir las consecuencias del coronavirus en dos etapas: la cuarentena y sus secuelas. Durante la primera, el objetivo ya no es invertir sino sobrevivir, y esto no es particular a las multinacionales o grandes empresas, sino a toda la cadena de valor productiva -indicó un informe de la consultora Ecolatina -. En estos días, en cuanto se cubra la capacidad de stockeo, se van a parar pozos, ya que a estos precios internacionales solo los grandes con capacidad logística podrían exportar si pueden cubrir al menos los costos variables de producción".

"Además de no haber volumen de mercado, ni precio claro, los trabajadores de los pozos no pueden acceder al sus puestos, por lo que la inversión obviamente es nula. Por lo tanto, la producción será la demanda local más lo que se pueda exportar. Si hasta ahora se venían produciendo 500.000 barriles por día, durante los días de cuarentena no creemos que se puedan producir más de 200.000 barriles", agregó el informe realizado por Daniel Dreizzen, exsecretario de Planeamiento Energético.