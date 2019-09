Piden avanzar con la infraestructura para incentivar inversiones del sector

La falta de gasoductos y de un proyecto para construir la planta que licúa gas hace retrasar la producción Crédito: Tecpetrol

La industria del petróleo y del gas piensa a largo plazo. Las inversiones que se analizan hoy se llevarán a cabo en unos años. Por eso, los petroleros, de forma tímida, piden avances rápidos en temas de infraestructura para el día de mañana. En concreto, hablan de la falta de gasoductos, de la necesidad de apertura a más mercados y de la construcción de la planta de licuefacción, que permitirá pasar el gas a estado líquido para exportarlo en buques a países más allá de los limítrofes. De esto y de la necesidad de tener políticas estables hablaron ayer los ejecutivos del sector en la Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

El más elocuente fue Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAEG), que indicó que la empresa se enfocará en el petróleo. "No podemos seguir adelante con el gas porque no tenemos medios de evacuación", dijo. "La producción de petróleo tiene posibilidades de desarrollarse mucho más rápido: es una commodity, se carga en un barco y se vende. Con el gas, y con los volúmenes que tenemos, necesitamos producir gas natural licuado (GNL). No hay otra forma porque los gasoductos que tenemos son muy chicos. No entiendo por qué no los están haciendo. Vamos a tener que seguir importando gas por un tiempo porque el pico de consumo no puede ser abastecido por los gasoductos ni por la producción", agregó.

Luego indicó que cuando haya suficientes plantas de gas licuado en todo el mundo, el gas también será una commodity. Pero, para construirlas, habrá que tener "un anclaje, un socio que compre nuestro gas por 20 o 30 años", y se refirió a Asia, y en particular a China, como los principales candidatos.

"El país necesita políticas de Estado, no de gobiernos. Hay consenso entre los distintos partidos políticos de que el desarrollo de Vaca Muerta es una política de Estado, porque incluye no solo el hecho de una concesión, sino de compromisos de exportación a largo plazo y estabilidad macroeconómica", señaló el ejecutivo, que mencionó también como problema de corto plazo las restricciones para liquidar las exportaciones.

De igual modo coincidió Daniel De Nigris, lead country manager de ExxonMobil en la Argentina: "Es importante que las condiciones se mantengan estables para que la eficiencia sea sustentable en el tiempo. También es importante que haya acceso a los mercados internacionales, ya que se trata de una oportunidad que excede al mercado doméstico. Estamos hablando de recursos que pueden competir internacionalmente".

Germán Macchi, country manager de Pluspetrol Argentina, dijo que "Vaca Muerta no es solo perforar pozos; se necesitan infraestructura y mercados". "Sin el acceso a los mercados de capitales es complicado concretar todos los planes que tenemos. Hay que desarrollar Vaca Muerta y que no quede como la gallina de los huevos de oro que no pudo ser".

Finalmente, Horacio Turri, director ejecutivo de Pampa Energía, señaló que "lo más importante es tener estabilidad en las reglas, las que sean, pero que sean estables". "Si hay reglas claras, la Argentina debe ir hacia la sustitución de la importación de gas".

El 12 de noviembre se espera que el Gobierno abra las ofertas para licitar el gasoducto del centro, que conectará Vaca Muerta con Bahía Blanca, en un primer tramo, y con el norte de la provincia en un segundo trayecto. Sin embargo, se cree que será el próximo gobierno quien lo adjudique. Al momento, la falta de gasoductos es el principal cuello de botella de la producción de gas.