“Plan platita”: el Banco Central volvió a asistir al fisco y la emisión monetaria con ese destino ya es récord para un mes en lo que va del año

La marcada aceleración que registró el gasto público con fines meramente electorales -ya que no se volcó a financiar iniciativas u obras que cambien la vida de los argentinos sino a generar una sensación pasajera de bienestar a algunos bolsillos castigados por la persistente y elevada inflación- dejó un nuevo rastro hoy, al marcar la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro por vía de la emisión monetaria un nuevo récord mensual en lo que va del año.

La preocupante marca, en momentos en que la inflación volvió a mostrar signos de aceleración, quedó establecida el pasado viernes, día en que esa entidad autorizó el envío a la Secretaría de Hacienda de otros $95.000 millones que en concepto de Adelantos Transitorios (AT).

El envío se suma a los $145.000 millones ya girados en las semanas anteriores por igual concepto y al remanente de $17.712 millones transferidos como utilidades (aunque sean meramente “contables” y logradas gracias a la amplia devaluación que el peso registró entre 2018 y 2020), elevan a $257.712 millones el total de pesos “fabricados de urgencia” para asistir al fisco.

Se trata la mayor suma al cabo de un mes en lo que va del año (sobrepasa el máximo anterior de $250.000 millones registrado en septiembre), incluso a falta de nueve días para finalizarlo y aún cuando hoy se confirmó que el Gobierno consiguió captar del mercado local unos $22.000 millones netos con nuevas emisiones de deuda al cabo del presente mes.

Gabriel Caamaño, economista de Ledesma Consultores, remarcó que desde marzo 2020, el BCRA emitió, vía Adelantos Transitorios y Utilidades, para financiar al Tesoro unos 10 puntos del PBI. “Eso en una situación óptima ya se hubiera traducido en presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio. Pero, además, en el caso de la Argentina eso se produjo en el contexto de un BCRA que mantuvo un tasa de interés negativa exante en forma sostenida y en un contexto en el cual el gobierno nacional lejos de anclar expectativas, profundizó su desanclaje, con ausencia total de plan económico y medidas represivas/administrativas sobre precios y mercado de cambios”, opinó.

En tanto, otro economista, que prefirió hablar en off, pintó la situación de la siguiente manera: “La asistencia del BCRA al Tesoro es una de las principales fuentes de ingresos. En los últimos 12 meses la emisión monetaria representó más del 15% del total de gastos que tiene el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía gasta y no cubre una sexta parte de sus ingresos. En una familia que no puede pagar la tarjeta, esa sexta parte se debe cubrir con deuda o dejando de gastar, el Tesoro emite pesos para cubrir los gastos que no puede recaudar o no puede tomar por la vía de endeudamiento”.

Se confirma una nueva emisión del BCRA para financiar el Tesoro Nacional por $95.000 millones el viernes 22 de octubre.



$257.512 millones de emisión en octubre.



Más de medio punto del producto en 22 días del mes.



🔥🔥🔥 https://t.co/sguGfMeHXQ — Sr. Ministro (@Memesterio_) October 27, 2021

Todos estos datos implican un anticipo de la dimensión que habría tomado en octubre el déficit fiscal, un rojo que ya había sido de $124.800 millones en agosto y trepado a los $155.500 millones en septiembre.

Las cifras muestran el trabajo a destajo al que está siendo sometida la maquinita de imprimir pesos, aún cuando la inflación viene mostrando en las últimas semanas que no ensaya un camino a la baja, como había prometido el ministro Guzmán, sino que volvió a acelerarse razón por la cual el Gobierno insiste en tratar de imponer un congelamiento de precios con base en los alimentos.

Claro que los efectos que la sostenida emisión de dinero sin respaldo puede tener se hacen cada vez más peligrosos, dado que la demanda de pesos no se recupera y la economía doméstica da muestras cada vez más concretas de que ni siquiera absorbió la megaemisión de 2020.

Esto no hace más que acrecentar la desconfianza hacia la moneda nacional e impulsar las expectativas de inflación para 2022 que se dispararon otros tres puntos en el último mes (según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) y ahora la ubican con un piso del 46%.

El total de la asistencia al fisco, que alcanzó los $ 2 billones durante el 2020 en medio de la pandemia y las restricciones a la actividad, ya supera los 1,2 billones en lo que va del presente año, cifra que se acerca a los dos puntos del Producto. “Más de medio punto del PBI los giraron en apenas 22 días del mes: y después se muestran sorprendidos porque el blue pone proa a los $200 o el dólar financiero libre ya está por encima de ese nivel”, indicó atónito un operador de mercado.