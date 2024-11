Planta de GNL: Francos mencionó cuál es la empresa que tiene “fuerte interés” en el proyecto de YPF

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene una agenda nutrida, en la que participa de todos los temas del Gobierno, haciendo honor a su posición en el organigrama estatal. Frente a un grupo de abogados especializados en finanzas, el funcionario dijo que “el principio de revelación” acerca de la Argentina también llegó al Fondo Monetario Internacional (FMI), e indicó que la expresidenta Cristina Kirchner es “el pasado”. También confesó que la pregunta más común que le hacen es “si el presidente Javier Milei está loco” y anticipó que la petrolera Shell tiene un “fuerte interés” en participar del proyecto de gas natural licuado (GNL) que lleva adelante YPF.

“ Hay mucho optimismo en el Fondo con la Argentina ahora. No pasaba esto unos meses atrás. También le está llegando el principio de revelación al Fondo. Hay buenas posibilidades de tener un entendimiento nuevo, sobre todo si el amigo Trump da una mano. Creo que vamos a andar bien”, señaló Francos, en el foro Marval Legal Forecast (MLF) 2025, donde fue entrevistado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

El jefe de Gabinete dijo que hoy la Argentina “genera mucho interés en el mundo” y que los argentinos “no captamos totalmente el significado de Javier Milei en el mundo, que va más allá de su personalidad”.

Para dar un ejemplo, contó que la semana pasada estuvo de visita en el país la CEO mundial de Shell, Zoe Yujnovich, y mantuvieron una reunión de una hora y cuatro. “Ella vino especialmente para hablar con Javier Milei, no era otra cosa. Creo que quería mirarlo a los ojos y entender si este cambio era profundo y definitivo, porque están muy interesados en la inversión en el proyecto de GNL de Argentina . Pareció encantada con la posición del Presidente y la claridad con la que explicó su propuesta económica para la Argentina, y también la discusión filosófica sobre el sentido de la inversión. Fue muy importante. Porque uno lo ve normalmente a nivel economista al Presidente, pero cuando él habla de liberalismo, que se define como un liberal libertario, tiene todo un andamiaje filosófico que también es importante”, dijo Francos.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, entrevistado por José Del Rio, secretario general de Redacción de diario LA NACION

Luego se refirió a las elecciones del año próximo, en donde dijo que el Gobierno podría lograr entre el 40% y 50% de los votos. “La Libertad Avanza (LLA) no renueva bancas, tiene todo por ganar. A nuestros 38 legisladores tenemos que sumarles todos los que sumemos en la próxima elección. Si seguimos así, los números van a estar entre el 40% y el 50%, con lo cual probablemente lleguemos a tener un bloque que esté en los 90 diputados nacionales. Le tengo mucha más confianza a un bloque fuerte en Diputados que en el Senado, donde, como se renueva por tercios, nos va a llevar más tiempo. En Diputados vamos a tener una elección muy importante”, pronosticó el jefe de Gabinete.

Acerca de si el oficialismo debe ir a las elecciones legislativas en acuerdo con el Pro, Francos dijo que era “de los que creían que era necesario”. Sin embargo, indicó que Milei está en el poder porque “hubo una disrupción en el pueblo también en contra del sistema”.

“Dentro del sistema está la política en general. Algunos querían transformarla, pero no pudieron. Y otros ni siquiera querían intentarlo. Entre los que están sosteniendo las ideas de la libertad, hay que ver cómo hacemos para generar una propuesta que nuclee a todo ese electorado , que fue del 56%”, dijo.

También indicó que LLA tiene una ventaja importante, que es que tiene un electorado joven. “Tenemos que pensar en el futuro del electorado que ve los beneficios de la transformación, de la libertad económica. Este cambio le estamos proponiendo a la Argentina”, dijo,

En este sentido, criticó a los legisladores de la oposición que buscan hoy limitar el alcance de los DNU. “No tiene lógica que quienes han utilizado los DNU para gobernar, siendo mayoría en ambas cámaras, le nieguen a un partido que es minoría cómoda en ambas cámaras la posibilidad de sancionar los DNU para avanzar”, dijo.

“No tiene lógica que quienes han utilizado los DNU para gobernar, siendo mayoría en ambas cámaras, le nieguen a un partido que es minoría cómoda en ambas cámaras la posibilidad de sancionar los DNU para avanzar”, dijo Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Sin embargo, señaló que tal vez uno de los hechos más significativos de la política de los últimos tiempos es que la irrupción de la figura de Milei ha generado una división de la oposición política muy grande. “Está muy atomizada, lo cual, desde algún punto de vista, nos ha beneficiado, porque nos ha permitido tener mayorías en algunos temas importantes, y ellos no han conseguido mayoría para generarnos oposiciones importantes”, admitió.

Acerca de la privatización de las empresas estatales, dijo que, a comienzo de año, “de una manera un poco irreverente” por la minoría que eran, plantearon la posibilidad de privatizar 50 empresas. “Nos pusieron un límite, pero hay enormes posibilidades. Por ejemplo, en el Banco Nación. Siempre recuerdo que Lula consiguió la participación del capital privado en el Banco de Brasil y eso hizo que multiplicara su capital y lo convirtiera en el banco más grande del continente. Pensar que el Banco Nación se convierta en sociedad anónima y permita la participación del capital privado va a potenciarlo como institución que, si no, se va a ir quedando vieja”, dijo, y lo comparó con los US$300 millones que levantó la fintech Ualá en una ronda de inversiones (Francos participó de la inauguración).

Con relación a Aerolíneas Argentinas, en particular, indicó que “los actores tienen que acomodarse a la nueva situación” y advirtió que el Presidente tiene una enorme convicción y coraje de no dar marcha atrás. “Este auto tiene solamente marcha delante. El Presidente no está dispuesto a que el Estado subsidie el costo de Aerolíneas, dijo que la empresa se adapta, la toman los empleados o se privatiza, pero no hay vuelta atrás”, describió.

Por último, al ser consultado acerca de cuál es la pregunta más recurrente que le hacen sobre el Presidente, admitió que es si estaba loco. “Yo contesto que un poquito. Javier tiene esa particularidad de su personalidad que hace falta para cambiar la Argentina. Tiene mucha convicción y es una cosa que valoro mucho, porque normalmente los políticos, y me incluyo, nos guiamos por lo que pueden decir de nosotros y entonces actuamos condicionados. La diferencia con Milei es que a él eso le importa un rábano. Él hace lo que cree que tiene que hacer. Por suerte, hasta ahora lo que cree que tiene que hacer se asemeja a la realidad”, describió Francos.

En cuanto al principal activo del Gobierno en casi un año de gestión fue, según el jefe de Gabinete, haber durado este tiempo. “Todos me decían que no durábamos un mes. El activo más importante es estar cumpliendo con los dos reclamos básicos de la sociedad argentina, que eran terminar con la inflación y con la inseguridad, y eso el Presidente lo tomó como un mandato expreso en su gestión”, dijo.

Con relación al “déficit” de la gestión, mencionó: “No haber conseguido más apoyo para avanzar en las reformas de la Ley Bases, pero no lo estamos haciendo tan mal. Hemos avanzado en cosas que no se creía que se podía avanzar en la Argentina”.

Sofía Diamante Por

Temas Actualidad económica