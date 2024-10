La argentina Pluspetrol se quedó con los activos petroleros de ExxonMobil en Vaca Muerta

Los codiciados activos petroleros que ExxonMobil tiene en la Argentina y puso a la venta quedarán finalmente en las manos de la productora Pluspetrol. Fue un proceso que se estiró más de lo pensado, debido a la competencia desatada por hacerse de los seis bloques de gas y petróleo, que se disputaron YPF, Pan American Energy (PAE), la sociedad integrada por Tecpetrol y Vista, y la ganadora Pluspetrol, propiedad de las familias Rey y Poli, según pudo confirmar este medio.

“Se han acordado los términos y condiciones para la venta de ExxonMobil Exploration Argentina a favor de Pluspetrol. Continuamos trabajando junto con el comprador y el gobierno de Neuquén para lograr la alineación de los resultados deseados”, dijeron en la compañía estadounidense, que fue una de las primeras en invertir en la Argentina, hace más de 113 años.

De los seis bloques que ExxonMobil tiene en la cuenca neuquina, cinco están en operación y uno todavía sigue en etapa de exploración. La compañía hizo una valuación inicial de todos los activos de US$1000 millones, aunque las ofertas casi se duplicaron. La operación de compra se habría hecho por US$1700 millones, según adelantó el medio Econojournal.

ExxonMobil comparte las concesiones con Qatar Petroleum (QP), que tiene un 30% de participación, y que, pese a tener preferencia de compra, rechazó la oferta. La petrolera estatal qatarí también venderá su tenencia.

El activo que más interés generaba es el área Bajo del Choique-La Invernada, que produce petróleo, desde 2019, cuando la empresa decidió avanzar en el desarrollo masivo con el objetivo de llegar a producir 55.000 barriles diarios para este año. Lejos de ese objetivo, actualmente el yacimiento produce 8000 barriles por día. Es más, en su momento, se informó que se esperaba avanzar en una segunda fase, produciendo hasta 75.000 barriles equivalentes, dependiendo de “las condiciones comerciales y de mercado”.

Al año siguiente, sin embargo, en 2020, ExxonMobil comenzó a recortar las inversiones en el país para desarrollar sus otros activos en Guyana y Brasil, que ofrecían condiciones macroeconómicas más estables y la posibilidad de repatriar los dividendos de las inversiones realizadas.

La salida de ExxonMobil del sector energético, no obstante, no significa que la empresa deje el país, ya que cuenta con un centro de servicios con casi 3000 empleados. Creado en 2004, brinda asesoramiento interno en impuestos, recursos humanos, seguridad informática y compras a proveedores para sus negocios en otros 42 países (principalmente en Estados Unidos y Canadá).

Desde que la petrolera vendió en 2012 las 450 estaciones de servicio Esso y su refinería a Pan American Energy Group (PAEG), dueña actualmente de Axion, el principal negocio en el país pasó a ser el de servicios, que no tiene pensado cerrar, dijeron a LA NACION.

ExxonMobil fue una de las primeras petroleras internacionales en invertir en la Argentina. En 2010, plantó bandera en Vaca Muerta, cuando todavía no estaba probado el potencial que tenía la formación no convencional de gas y petróleo. Pero recién en 2019 confirmó que pasaba el bloque Bajo del Choique - La Invernada del estado de exploración a desarrollo masivo. Actualmente, ExxonMobil aporta menos del 1% del total de producción de petróleo y gas del país.

La empresa ya había anunciado en 2020, durante el año de la pandemia, que la Argentina no formaba parte de sus activos estratégicos. En ese selecto grupo solamente se encuentran las operaciones en la cuenca de Permian, en Estados Unidos (en Texas y New México), que es una formación no convencional como Vaca Muerta, y las offshore en Guyana, un país limítrofe de Venezuela y Brasil, donde ExxonMobil hizo un gran descubrimiento de recursos en su mar hace cinco años (el bloque Liza).

La productividad en gas y petróleo de Vaca Muerta no tiene nada que envidiarles a esos proyectos, según explican los analistas, pero el cambio constante de reglas de juego en el país hizo difícil que la petrolera priorizara sus inversiones en la Argentina.

Este año, además, anunció que devolvía los tres bloques offshore de la cuenca Malvinas Oeste, luego de que la evaluación sísmica realizada no arrojara resultados que mostraran una presencia hidrocarburífera suficiente para avanzar a una etapa posterior. La señal fue negativa para el sector, ya que ExxonMobil cuenta con experiencia en este tipo de exploraciones. Esta cuenca había sido la más demandada en los procesos de licitación de 2019, donde se adjudicaron nueve áreas.

Pluspetrol es una petrolera argentina propiedad de las familias Rey y Poli, y nació en 1976 con una explotación secundaria en Neuquén. La empresa inició en 1979 operaciones en Colombia y Costa de Marfil y siguió su expansión en Bolivia, Túnez y Argelia, a través de sus filiales locales. Finalmente, ingresó al mercado de Perú. Actualmente, en ese país tiene participación en el yacimiento de gas Camisea, uno de los mayores de América del Sur.

En la Argentina, su principal yacimiento es La Calera, donde produce 21.300 barriles diarios de petróleo y 9,3 millones de metros cúbicos diarios de gas.

