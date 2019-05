Los hoteles reclaman que haya más exigencias para el alquiler turístico temporario.

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 10:12

CORDOBA. Las cámaras hoteleras de todo el país desde hace meses reclaman a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que cubran el vacío legal que existe para los alquileres turísticos tanto en el área impositiva como de regulaciones generales. "No estamos planteando que se prohíban las plataformas porque, de hecho, también nosotros las usamos; lo que pedimos es que se regule la oferta porque enfrentamos una competencia desleal", afirma a LA NACION Graciela Fresno, presidenta de la Federación Hotelera y Gastronómica Argentina (Fehgra).

Según un relevamiento, en los 10 principales destinos turísticos del país, la tendencia al alquiler turístico es creciente. En marzo (últimos datos disponibles), en 11 plataformas se registraron 472.000 plazas de departamentos y 430.000 hoteleras; ese mes la ocupación rondó 71% en los primeros y 50% en los segundos.

"El fenómeno tomó una magnitud que no se puede ignorar; no estamos hablando de un dormitorio que se ofrece en un pueblo perdido de la Argentina", apunta Fresno en referencia al planteo de la Secretaría de Turismo de la Nación que focaliza sus comentarios en que esas propuestas cubren la necesidad de alojamiento que hay en algunos lugares del país. "Las regulaciones dependen de distintas jurisdicciones y el tema impositivo no lo manejamos", describen desde la repartición.

Desde el año pasado la AFIP oficializó el cobro del IVA a los servicios digitales; está a cargo del consumidor, y en caso de haber un intermediario, actúa como agente de percepción y liquidación. El organismo confeccionó dos listados de empresas que envió a todos los bancos y tarjetas encargados de retener el impuesto. "El cobro tiene enorme dificultades porque se van agregando plataformas y hasta que se identifican, lleva tiempo", explican desde la Afip.

Hace 14 meses que los los bancos empezaron a retener hasta 28% por Ganancias sobre los montos que Airbnb transfiere a los usuarios argentinos; la empresa no comparte ese costo. Lo retenido difiere en función de cómo cada cliente esté inscripto.. La mayoría de las provincias se sumaron a la política de la Afip para cobrar Ingresos Brutos; sin embargo un grupo de bancos presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza antes de empezar a hacer las retenciones.

RECLAMO NACIONAL

"Se caza en el zoológico; hemos mantenido reuniones con todos los niveles de Gobierno pero es difícil hacer que los funcionarios salgan de la zona de confort; la dinámica es más rápida que la legislación. El problema no son las plataformas, sino que lo que venden debe estar regulado. O levantan las exigencias para unos o las flexibilizan para otros; cuál es el motivo para ser laxos con quien vende lo mismo que nosotros", enfatiza Fresno.

En las contrataciones en el exterior el cobro de impuestos es más simple porque se paga con tarjeta; en cambio en buena parte de las nacionales puede haber una transferencia directa y queda fuera del control. En Córdoba , por ejemplo, el fisco está trabajando en identificar y controlar también la oferta que va incluso por fuera de plataformas, la que gestionan directamente los propietarios. "El drenaje es importante en todos los niveles, se pierden recursos importantes", grafica un funcionario cordobés.

Desde Fehgra insisten en que así como los B&B, apart hoteles, residenciales y pensiones fueron incorporados a las regulaciones a medida que fueron apareciendo, lo mismo debe suceder con los alquileres temporarios. "La norma no es plana, cambia de acuerdo al formato, pero tienen exigencias. Los hoteles tienen costos impositivos, laborales y decenas de disposiciones municipales que también se llevan recursos; nuestros empleados están sujetos a un convenio colectivo y quienes alquilan departamentos, en el mejor de los casos, encuadran a su gente como servicio doméstico", ejemplifican los hoteleros.

Mencionan, además, que deben pagar a cinco entidades de derechos de autor por contar con un televisor en una habitación y hasta actuar como "oficiales" de Migración controlando la documentación de un huésped extranjero porque si algo no está en regla, los multan a ellos. "Viene un inspector y da vuelta el establecimiento para revisar que todo esté conforme a la normativa y al que alquila apartamentos, ni siquiera les tocan el timbre".

En Madrid ( España ) donde los hoteleros hicieron una fuerte presión sobre la administración para reclamar igualdad de condiciones con los alquileres temporarios, el Ayuntamiento limitó a 90 días por año el alquiler de un apartamento con fines turísticos sin licencia. La medida dejaría afuera al 95% de esa oferta en la capital española. Para alquilar por más de ese tiempo, los propietarios deberán obtener una licencia para uso turístico, que le será otorgado solo si el alojamiento tiene una entrada independiente del resto del inmueble, como en el caso de un hotel.