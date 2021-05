Polémica. Una entidad empresaria le respondió a Fernández: “No generamos inflación”

“Los empresarios no generamos inflación. Lo que hacemos es levantarnos todos los días y tratar de mantener nuestras empresas a flote a pesar de todas las circunstancias adversas que existen en Argentina y todos los desincentivos que hay”, afirmó el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), Miguel Blanco. Se refirió así a los dichos del presidente Alberto Fernández durante el acto en el que ayer anunció más ayuda social para paliar los efectos de la pandemia y las restricciones a la actividad económica.

Fernández fue crítico con el sector privado que maneja el rubro alimentario y pidió a los empresarios que hicieran un “esfuerzo” por los que menos tienen. “Los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que ven que los precios de los alimentos no paran de subir”, sostuvo, y se preguntó: “¿Cuál es el aporte de los empresarios, de los más pudientes?”.

En esta línea, sobre el final de su discurso, Fernández disparó: “Quiero ponerle fin a la puja distributiva que nos lleva a discutir quién se lleva la mayor tajada y quiero que cada uno se lleve lo que corresponde, sabiendo que hay 40% de los argentinos que padecen”.

Blanco señaló que “lo que hacemos es eso los empresarios: invertimos y generamos empleo y lo único que queremos es tener las condiciones que tienen nuestros vecinos para poder competir bien”. El Foro de Convergencia Empresarial es una entidad que nuclea a 60 cámaras como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), IDEA, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio de EE.UU. en el país (Amcham), entre otras.

Respecto de la puja entre facciones del Gobierno, el empresario interpretó que “atrás de esto [la pelea entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía que intentó echar sin éxito, Federico Basualdo] hay una discusión muy fuerte sobre cuál es la política energética de la Argentina. Pretender que la energía es gratis, hablando de gas y electricidad, es desconocer que hay un costo de producción de los combustibles, de extracción, de transporte y de distribución”.

“Alguien tiene que pagar esa diferencia y la pagamos los argentinos a través de los impuestos y todos a través de inflación porque esto se financia con emisión y una de las causas principales de la inflación es la emisión monetaria. Esto da una incertidumbre enorme porque no se sabe para qué lado se va a ir”, estimó, en declaraciones al programa Dato sobre dato, de FM Milenium.

El sector de la salud y la situación sanitaria

Acerca de la situación financiera de la salud privada, Blanco, quien además es director general de Swiss Medical Group, señaló que “depende de qué sector estamos hablando. Toda la parte asistencial, lo que sería centros médicos ambulatorios, centros de imágenes, clínicas, todo ese sector perdió plata. La única parte beneficiada por esto, por un menor consumo, fue el financiador. Hay quienes financian y quienes prestan. Los prestadores perdieron todos plata. Los que pudieron estar mejor son los que tienen una combinación de prestadores y financiadores que compensaron parcialmente pérdidas, unas por otras, además ayudados por el ATP y la baja de impuestos, que desaparecieron en diciembre, por lo cual ahora estamos mucho peor”.

En cuando al avance de la segunda ola de Covid, el coordinador del Foro de Convergencia describió que “la situación en este momento es un poquito mejor que hace una semana, cuando todavía se estaban viendo los coletazos de Semana Santa, donde creció el número de contagios significativamente. La terapia intensiva se desagota muy paulatinamente porque la duración promedio de una internación son 15 días. Si no se paran los contagios, en algún momento se satura la terapia, que es lo que estuvo pasando. En este momento han bajado los niveles de contagio. Las consultas por guardia en el caso nuestro han bajado un 20, 30%, pero todavía no se han desagotado las terapias. Si esto sigue así, se va a poder descongestionar en las próximas semanas salvo que haya un nuevo brote”.

Y agregó: “Sabemos que hay muchos lugares, las ferias por ejemplo, donde no se observa ningún control. Hay lugares donde toda la economía informal no está controlada, como en las ferias del conurbano, en las que hay una circulación de gente totalmente normal. Yo vivo cerca de Ituzaingó y Merlo y ahí no se observa ningún tipo de cuarentena.”

