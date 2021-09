Por la crisis, el sistema financiero enfrenta una mayor morosidad

María Laura, una joven de Vicente López, tenía una tarjeta Visa en un importante banco. Un día dejó de pagar sus consumos y todos los reclamos que empezó a hacerle la entidad se frustraban debido a la ausencia o el cambio de domicilio de la deudora.

Finalmente, el banco cedió la cobranza de esta deuda, y de toda su cartera con problemas, a Credit & Consultant (C &C), una empresa de tercerización de cobranzas que evaluó la cuenta y sus características. De allí surgió que María Laura concentraba sus gastos en boutiques y peluquería.

"Entonces, un empleado nuestro llamó por teléfono a la madre de la deudora y poniendo voz afeminada se hizo pasar por un peinador de una conocida cadena de peluquerías a la que concurría la hija. Le dijo que ella había ganado un premio gracias a una promoción y así consiguió los datos del nuevo domicilio de la deudora", recordó Enrique Quevedo, presidente de C &C y ex gerente de atención a clientes de American Express. "Los deudores se han sofisticado, lo que nos obliga a ser más creativos", justificó. Los números le dan la razón: la recesión provocada por las sucesivas crisis externas hizo subir la morosidad superior a 91 días en un 22% comparando julio de 1998 con el mismo período de este año.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Argentina, el total de la deuda del sistema financiero era, a julio de 1999, de $ 98.511 millones. De ellos, la cartera con problemas -configurada por familias y empresas con retrasos superiores a 91 días en el pago de sus deudas- representa el 14%, un porcentaje bastante alto cuyas consecuencias son la retracción del crédito bancario y los altos intereses en tarjetas de crédito (37% anual), hipotecas (14% a 10 años) y prendas (17% a 3 años).

Según un estudio de la consultora Ernst & Young, los mayores problemas de la cartera bancaria se encuentran en prendas y consumo, donde la morosidad subió 5 y 3 puntos, respectivamente, comparando agosto de 1998 con el mismo período de este año. A raíz del crecimiento de las carteras morosas comenzó la tercerización. "Las entidades tuvieron más gastos en gestiones de cobros que en ingresos por pagos, entonces comenzó el desarrollo del outsourcing ", explicó Quevedo.

Los casos más frecuentes de "morosos incobrables" que el sector financiero encarga a las empresas de cobranzas corresponden a tarjetas de crédito. Representan entre el 60 y 80% del total. El resto de las carteras "rebeldes" se reparte entre cuentas corrientes y préstamos personales. El servicio de cobranza abarca desde la predicción del grado de recuperación que podrá tener una cartera hasta las visitas al domicilio de los morosos. Mediante la telegestión, la correspondencia y el recorrido puerta a puerta, la mora se reduce. Los "analistas", llamados así porque se especializan en hacer negociaciones, acuerdan con el deudor la forma de pago y realizan el seguimiento hasta su cancelación.

Las comisiones por este servicio son porcentajes de los montos recuperados que varían entre el 10 y el 25% para carteras bancarias y entre el 10 y el 50% para facturas impagas de empresas telefónicas, televisión por cable y compañías de seguros, entre otras. A estos porcentajes algunas empresas adicionan un 15% que debe pagar el deudor.

La cobranza pasó a ser vital para las empresas y los bancos, por eso se profesionalizó. "El servicio no está conformado únicamente por abogados -como era antiguamente-, sino que se sumaron contadores, psicólogos y otros especialistas", comentó Adrián López, gerente general de Intercobros.

"La cartera de tarjetas es la más abultada, aunque la de menor problema para hacer efectivo su pago. En cambio, el sector de seguros de riesgo es el que más sufre el incumplimiento porque la gran mayoría de los clientes son Pyme con problemas económicos, como los frigoríficos", ejemplificó el ejecutivo. La gestión, básicamente, consiste en cobrar sin que se llegue a las instancias judiciales.

Jorge Abalo, gerente comercial de Cerecred -una de las firmas más grandes del rubro, que opera 300.000 cuentas de bancos y empresas- dijo que "la mayoría de los deudores tienen intenciones de pagar, excepto un mínimo porcentaje de chantas . El problema del desempleo y la desaparición de las horas extra hacen que no puedan pagar, por eso tratamos de darle aire a la gente mediante planes de pago", explicó.

Los argumentos para disculparse por la falta de pago son variados. Hay quienes se preocupan por resolver su situación, mientras que otros llegan al extremo de dar por muertos a sus propios familiares si eso significa que pueden zafar de la deuda y de la presencia del cobrador.

Adriana Linares

lanacionar

Temas Economía