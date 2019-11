Matías Videla es el nuevo número uno de Jumbo y Easy

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2019 • 11:09

Por primera vez en su historia, el grupo chileno Cencosud -dueño de cadenas como Jumbo, Easy y el shopping Unicenter- tendrá un número uno argentino. Se trata de Matías Videla, que el 1° de diciembre asumirá como nuevo gerente general del holding en reemplazo de Andreas Gebhart.

Videla ingresó al grupo hace 22 años y hasta ahora se desempeñaba como CFO de Cencosud. Desde esta posición, el ejecutivo lideró hace unos meses la mayor colocación de acciones en la historia de la bolsa chilena, cuando Cencosud decidió lanzar como una empresa separada a su división de shopping centers, lo que le permitió recaudar más de US$1000 millones.

En su nueva función tendrá como uno de sus principales desafíos liderar el difícil momento que enfrenta el Cencosud en Chile, en medio de las protestas sociales que derivaron en el saqueo de cientos de supermercados.

"Llegué en 1998 a través de un aviso. A la semana estaba haciendo un entrenamiento en un depósito y me preguntaron si sabía usar Excel, dije que sí. Entonces me pidieron un informe de ventas y ese día el controller financiero me dijo que se lo llevara a aquel señor canoso de allá al fondo. Ese señor era Horst Paulmann. Con él tuvimos muchísimas situaciones donde la confianza se puso a prueba (.) El cierre de la compra de un negocio en otro país, operaciones de cientos de millones de dólares donde el que negocia es uno", explicó Videla en el encuentro La Nueva Argentina organizado por LA NACION hace dos años.

Videla tiene 46 años y es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Salvador y tiene un MBA del IAE Business School de la U. Austral de Buenos Aires. Los que conocen destacan su gran capacidad de trabajo y aseguran que es un jefe frontal, al que le gusta expresar sus opiniones en forma clara. Tiene cuatro hijas y es fanático del tenis.