Por qué los celulares y las notebooks salen tan caros en la Argentina y qué decisión podría hacerlos bajar

En las últimas semanas, se conocieron distintos informes que hablan de una gran caída en las ventas de productos de informática y de telecomunicaciones. Entre otras razones, varios expertos del sector mencionan al nivel de precios como el gran responsable. Es que por aranceles, impuestos y dificultades para pagar las importaciones, hay celulares y notebooks que pueden salir más de tres veces más en comparación con lo que cuestan en otros países de la región.

Según un relevamiento en base a publicaciones de Mercado Libre, la Lenovo IdeaPad Slim 5 intel i5 cuesta en la Argentina US$1926 al tipo de cambio oficial, mientras que en Brasil está US$583 (-70%), en Chile US$627 (-67%) y en Colombia, US$563 (-71%).

Una Dell Inspiron 3511 Intel i5 sale en el país US$1348; en Brasil, US$967 (-28%); en Chile, US$840 (-38%); y, en Colombia, US$419 (-69%).

Por último, la HP Pavilion 14 Intel i5 se vende a US$1742 en el mercado local, contra US$1083 en Brasil (-38%), US$1156 en Chile (-34%) y US$700 en Colombia (-60%).

Parte de la diferencia se explica por la carga impositiva: en la Argentina asciende a un 66,3% entre el arancel a la importación del 16%, el IVA del 10,5%, el IVA adicional del 10%, la retención a cuenta de ganancias del 6%, la retención por ingresos brutos del 2,5% y el impuesto PAIS del 16,6% (en Aduana se tributa el 95% de la alícuota del 17,5%).

Brasil, por su parte, tiene una carga del 55,4%; Chile, del 26,1% y Colombia, del 19%. Los números surgen de un informe privado.

En tanto, si se mira el precio de los celulares, las distancias son parecidas. Un iPhone 15 Pro 256 GB sale US$4661 al dólar oficial, US$1919 en Brasil (-59%), US$1485 en Chile (-68%) y US$1490 en Colombia (-68%). Por otro lado, un Samsung S24 256 GB cuesta US$2608 acá, US$1111 en Brasil (-57%), US$1133 en Chile (-57%) y US$900 (-65%) en Colombia. En México sale US$1489 (-43%) y en Estados Unidos, US$1299 (-50%).

“Los altos aranceles e impuestos a la importación han encarecido significativamente los precios de las notebooks, lo que ha impactado negativamente en la demanda. A pesar de esto, hay señales positivas, como la mejora en los plazos de pago a proveedores y la expectativa de una reducción en el impuesto PAIS que podrían impulsar el mercado en el futuro cercano”, dijo en diálogo con LA NACION Sebastián Novoa, Manager, Data & Analytics de IDC.

Según Novoa, si el impuesto PAIS efectivamente baja 10 puntos, de 17,5 a 7,5% en septiembre, el costo de reposición para el canal especializado va a bajar, lo que redundaría en una disminución de los precios.

Sin embargo, para la quita del arancel del 16% habría que esperar porque el Gobierno no la tiene en agenda. Según la visión oficial, el arancel de celulares siempre fue 16%. Mauricio Macri no lo bajó y Alberto Fernández no lo modificó. Lo que hizo Fernández fue subir el impuesto interno, tanto para importados como para Tierra del Fuego (quedó en un 19% nominal en el primer caso y 9,5% en el segundo).

Con respecto a las computadoras, Macri bajó el arancel de 35 a 0 y Fernández lo llevó a 16. Pero, a diferencia de los celulares, no hay producción en Tierra del Fuego y la fabricación en continente es ínfima. Las PC, además, tienen la ventaja de que no pagan impuesto interno y tributan la mitad del IVA, ya que se consideran bien de capital.

La semana pasada, la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (Cadmipya) informó que las ventas de informática (notebooks, celulares, computadoras, monitores, entre otros) cayeron un 58% durante los primeros seis meses del año respecto de igual período de 2023.

Según los datos de Cadmipya, las ventas en el primer semestre de las empresas nucleadas en la cámara, que representan un tercio del negocio informático del país, totalizaron US$221 millones frente a los US$525 millones del mismo período de 2023. Se trata de una baja que supera a la de abril de 2020 en plena pandemia de Covid-19, que había llegado al 50%. Pero, si se mide en volúmenes, el descenso fue menor, de entre un 5 y un 10%.

En tanto, esta semana GFK, una compañía de NielsenIQ, informó que las ventas minoristas de electrodomésticos en la Argentina cayeron un 33% en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Telecomunicaciones fue el sector más impactado, con una contracción interanual del 49%.