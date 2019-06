Los dueños de terrenos en barrios no desarrollados especulan con el precio de los lotes antes de que se dé el boom

Las últimas medidas del Gobierno en materia de vivienda apuntaron a incentivar a los desarrolladores para que construyan para la clase media y sectores de bajos ingresos. Sin embargo, no hay muchas obras en la Ciudad de Buenos Aires hoy y parte de la culpa recae en los dueños de los terrenos en barrios no desarrollados, que especulan con el precio de los lotes antes de que se genere el boom.

"¿Por qué no arrancan las nuevas obras? Por la viveza criolla de los propietarios de los terrenos. Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia en las zonas que están a punto de explotar es que los propietarios de los terrenos te aumentan el precio antes de que comiencen a generarse los nuevos proyectos atractivos", explicó Carla Quiroga, editora del suplemento Propiedades de L A NACION en el programa "Comunidad de Negocios", por LN+ .

Según ejemplificó, si una desarrolladora grande hace un proyecto de US$20 millones en un barrio como La Boca o Barracas, antes de que incluso comience la obra si se acerca un segundo desarrollador interesado en un terreno lindero, el propietario dice "no, mi terreno sale más". Eso genera un círculo vicioso por el cual el barrio nunca termina de "explotar".

La columna de Carla Quiroga 04:32

"Cuando estás en un barrio que no está tan desarrollado, y que está aledaño a una zona desarrollada, es muy jugado pagar una incidencia (el impacto del terreno en el valor del metro cuadrado) muy alta. Los desarrolladores te dicen 'mirá, yo no te puedo decir cuánto justifica el terreno', pero la realidad es que en zonas no desarrolladas el terreno no te puede representar más del 20% del valor del metro cuadrado", ejemplificó.

Y por el lado de la demanda también hay complicaciones, ya que en un contexto de crisis la gente está más preocupada por llegar a fin de mes que mudarse. "Esa es la realidad hoy, pero lo que le dicen los desarrolladores al Gobierno es que empiece a generar medidas centradas en la demanda. Este año hubo una batería de anuncios: boleto digital, exenciones impositivas (para quienes construyan unidades hasta 140.000 UVAs), pero siempre centradas en el desarrollador", opinó.

Por último, Quiroga dijo que el comentario de los desarrolladores es que nunca comienzan y terminan un proyecto con las mismas reglas de juego, entonces la clave es generar demanda, pero para eso se necesita un equilibrio de la macroeconomía, algo difícil en un año electoral.