Postergarán un desembolso al Club de París

Es por US$2100 millones y vence el 5 de mayo; además, proponen modificar los términos del acuerdo de 2014

El Gobierno solicitó al Club de París posponer por un año el pago de 2100 millones de dólares que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014.

Así surge de un documento girado ayer a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés), que es un anexo al formulario 18-k, donde el gobierno argentino, como aspirante a emisor en dicho país, mantiene informado al organismo regulador estadounidense sobre las principales variables económicas.

El texto, según consignó la agencia oficial Télam, revela que el 13 de marzo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, envió una carta a los miembros del Club de París, "expresando la decisión de la República de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento del próximo 5 de mayo de 2020, de acuerdo con los términos que la República alcanzó con los miembros del Club de París el 29 de mayo de 2014". Además, Guzmán elevó la semana pasada, el 7 de este mes, "una propuesta para modificar los términos existentes de dicho acuerdo alcanzado en 2014, buscando mayormente una extensión de los vencimientos y una significativa reducción de la tasa de interés".

El ministro ya había anticipado sus intenciones en febrero pasado durante una disertación en Roma. Allí, Guzmán había destacado "la postura muy constructiva del FMI", pero había advertido: "Estamos felices por eso, pero no es suficiente, necesitamos más. La Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, y eso no solo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación".

A la Argentina aún le faltaba cancelar esos US$2100 millones del acuerdo al que llegó en 2014 Axel Kicillof, por entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, con el Club de París. En aquella ocasión negoció que por la deuda original de US$5000 millones, que estaba en default, el país pagaría US$9600 millones entre capital, intereses y punitorios, en un plazo de cinco años. El acuerdo contemplaba además que si se excedía ese plazo se podían posponer los vencimientos hasta dos años más con un costo adicional, es decir, hasta 2020.

El texto enviado ayer a la SEC expone que la Argentina está en "relaciones constructivas con el Fondo Monetario Internacional" y que buscará "un nuevo programa que tratará los términos en que la deuda incurrida bajo el actual programa stand-by acordado en junio de 2018 serían reemplazados hasta que la República pueda tener acceso a los mercados internacionales de deuda a tasas sustentables".

En otro tramo del documento, se explaya sobre los intereses de la deuda, que el año pasado alcanzaron hasta 16% para los títulos a tasa variable, y cuyos pagos en 2019 alcanzaron a representar el 31% de la deuda nominal, debido a los intereses. El informe se completa con una descripción de las cuentas fiscales y macroeconómicas.