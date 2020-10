Prat Gay fue convocado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

CÓRDOBA.- "Es preocupante que un gobierno haya perdido la confianza a diez meses de haber asumido; eso le agrega una complejidad al difícil momento económico que estamos viviendo", dijo aquí Alfonso Prat Gay, exministro de Economía y expresidente del Banco Central. Sostuvo que lo que se está viendo es que un "no plan -del que se enorgullece el presidente Alberto Fernández- fracasa siempre. Un plan puede fallar, un no plan siempre fracasa".

También habló con empresarios cordobeses Carlos Melconian. Proyectó que habrá un salto nominal "adicional" de la moneda porque habrá "un salto inflacionario". "El desaguisado macro estará latente y empuja, y eso complica la política cambiaria. Además está el desaguisado político simultáneo, que termina empeorando la crisis".

Sobre el "empoderamiento" a Martín Guzmán de los últimos días, consideró que "ojalá no sea tarde" y que "surjan las credenciales que nos han dicho que tiene, porque hasta ahora fue el ministro de la deuda en la que los bonistas lo llevaron lejos de su posición inicial".

En su exposición ante los empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el economista aprovechó para responderles al diputado Máximo Kirchner y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de que la devaluación de 2015 y 2016 tuvo un bajo traslado a precios, que sí fue impactado por la suba de tarifas. "Además hubo una baja de retenciones, con lo que el pase a precios fue menor todavía; el trigo aumentó 100% y los alimentos, el 25%", agregó.

Apuntó que hoy se está con la sensación térmica que existía después de las PASO de 2019, cuando "el mercado se asustó por lo que iba a venir". A su entender, después del intento fallido de estatización de Vicentin, Fernández "se fue cobijando cada vez más bajo el ala de la vicepresidenta Cristina Kirchner".

Prat Gay reiteró su posición del inicio de la cuarentena, cuando planteó que los costos económicos serían muy altos y los resultados sanitarios irían decreciendo. "La Argentina es, junto con Perú y España, el país con peores resultados en esta coyuntura. Los otros tres peores tienen otros factores que exceden al Covid-19: Venezuela, Iraq y Líbano", describió el economista, y aseguró que la crisis de confianza que atraviesa hoy la administración nacional se vincula con que la respuesta que dio a la pandemia fue "un rotundo fracaso; tuvo una estrategia triunfalista al comienzo, pero el globo se fue pinchando. No hablo con el diario del lunes; era fácil determinar que haría agua".

Otros ítems que para Prat Gay colaboran en la desconfianza son las medidas del Banco Central de mediados de setiembre y el proyecto de presupuesto 2021. "Terminaron de convencer al mercado de que el Gobierno se fue arrinconando en un lugar de donde es muy difícil salir", graficó.

Respecto de las reservas, estimó que hay US$14.800 millones de reservas disponibles, monto que se parece mucho al total de depósitos de argendólares: "Una vez que esos números se parecen mucho, la cuestión se acelera y eso es lo que está detrás de la salida de depósitos. No ayuda en nada cada vez que el presidente sale a decir 'no se me ocurre tocar los depósitos', 'no se me ocurre devaluar', como si hubiera estado afuera los últimos 50 años, cuando cada devaluación vino precedida de una negación".

Destacó que a partir de agosto -cuando se acordó el reperfilamiento de la deuda- se aceleró el drenaje de reservas. "El 15 de septiembre las medidas espantosas del Banco Central no hicieron más que ratificar que las autoridades monetarias no están a la altura de la situación; la respuesta del mercado fue acelerar la sangría. Salieron US$1700 millones en un mes", describió.

Agregó que esa tendencia se da dentro del cepo más restrictivo de la historia, con superávit comercial y habiendo eliminado la mayoría de los vencimientos de deuda: "No hay muestra más clara de la desconfianza que existe".

LA DIETA DE MELCONIAN

Por su lado, Melconian -quien participó en el arranque de las VII Jornadas de Infraestructura organizada por la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción- subrayó que la crisis cambiaria no se origina en el mercado cambiario sino que es "macroeconómica". "El Gobierno insistirá, creo, en su diagnóstico, que es errado, y por ese lado buscan la salida", afirmó.

Melconián insistió en que el diagnóstico del Gobierno de la crisis cambiaria es errado. Fuente: Archivo

Se supone, dijo, que para reconstituir el mercado de cambios hay que solucionar lo fiscal y lo monetario: "No se va a resolver porque el déficit fiscal será de 4,5% el año que viene y la fuente de financiamiento será la emisión. No se corta así el circuito cambiario, a lo sumo lo atenuarán".

Con su habitual ironía, calificó de "curanderismo" algunas de las alternativas que se plantean. "No tenemos reputación, no tenemos fondo anticíclico, no tenemos padrino, ni fondos de pensión -añadió-. Mi única sugerencia es que le digan al Fondo que adelanten el acuerdo, que el organismo les dé un dieta. Ni siquiera será pechuguita y puré de calabaza; eso era cuando mandaron los US$50.000 millones. Un acuerdo dará un horizonte que el ministro se niega a dar".

