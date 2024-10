Preguntas y respuestas para entender qué cambia en el transporte

Escuchar

El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto que desregula el transporte automotor de larga y media distancia, que permitirá el libre establecimiento de recorridos, horarios, frecuencias, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.

En el caso del transporte de larga distancia, se trata de micros como los que van desde Buenos Aires a la Costa Atlántica, a Córdoba o a cualquier otra provincia. El de media distancia se refiere a los micros que, por caso, unen a la ciudad de Buenos Aires con La Plata.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte (Economía) y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reemplaza una norma con más de 30 años de antigüedad (el decreto 958/92 y sus modificatorias) y tiene por objetivo “la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual”, según comunicó la cartera conducida por Franco Mogetta.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre la medida

-¿Qué pasa con el colectivo que te tomás todos los días?

-Nada. La desregulación alcanza a los servicios de media y larga distancia y no a los colectivos, de manera que no se esperan cambios en ese punto.

-¿Cuál va a ser el precio del boleto?

-Según la Secretaría de Transporte, las empresas podrán establecer libremente los recorridos, horarios, precios y duración de los servicios que presten. De acuerdo con esto, fuentes del sector dijeron que se eliminan los precios máximos en las tarifas que antes establecía el Estado.

-¿Qué tengo que hacer para dar el servicio como transportista?

-Estar inscripto en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros.

-¿Cualquiera puede registrarse?

-De acuerdo con fuentes del sector, un monotributista que tenga una combi podría dar servicio. La norma estipula que una vez inscriptas, las nuevas empresas obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de cinco días.

-¿Cuáles serán los controles?

Según la Secretaría de Transporte, se mantienen las exigencias vigentes en materia de seguridad. La Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) seguirá hasta la implementación de las medidas y luego su función será canalizada por la Licencia Nacional de Conducir acorde con la categoría que corresponda (B, C, E o D). El examen psicofísico y las capacitaciones serán delegadas en las jurisdicciones locales con prestadores también locales, previa autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Sin embargo, desde el sector apuntaron que, como los transportistas no estarán obligados a salir o parar en terminales, un cuentapropista podría extender la jornada de trabajo más allá de lo permitido porque no pasaría por los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

-¿Cuándo se van a notar los cambios?

La autoridad de aplicación de la medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

-¿Qué pasará con la conectividad?

Según Transporte, el objetivo de esta desregulación es reducir los costos de ingreso al sistema para que haya más oferta y más conexión, para beneficio de los pasajeros. Pero, según el sector, la mayoría de los 1600 destinos que conecta el ómnibus no son rentables, no por estar regulados o no, sino por oferta y demanda. Ahora, como los lugares con más demanda se van a llenar de competencia, posiblemente las empresas dejen de conectar esos pueblos y ciudades para concentrarse en las grandes urbes.

LA NACION