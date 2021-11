Preocupado por los precios, Feletti se vuelve a reunir con comercios y con el sector de la carne

Mientras en el campo siguen las críticas al Gobierno por la idea de aumentar las retenciones a la exportación de carne con el objetivo de desvincular su cotización interna de la internacional- y lograr así bajar la inflación-, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sigue firme en el intento de ajustar su programa de precios cuidados: con ese fin, se reunirá mañana con mayoristas y comercios de cercanía. En tanto, el miércoles, será el turno del sector cárnico.

Ambas reuniones fueron confirmadas por la Secretaría de Comercio Interior. “La agenda de la semana de la SCI [Secretaría de Comercio Interior] va a estar enfocada en seguir trabajando en el acuerdo +Precios Cuidados y monitorear de cerca el precio de las carnes, con algunas reuniones con actores del sector interno. Mañana martes Feletti se va a reunir con mayoristas y comercios de proximidad y el miércoles con los actores del mercado interno de la carne para conocer el estado de situación”, se informó desde esa repartición.

Según pudo saber LA NACION, el encuentro con mayoristas y comercios de proximidad será complementario de otro similar que se realizó hace 15 días y en el que había quedado pendiente que los convocados presentaran una propuesta para viabilizar el esquema de precios establecidos en la resolución de los comercios de cercanía.

En aquel momento hubo muchas diferencias entre los distintos actores de cada sector y con los más chicos planteando alguna dificultad para cumplir con los Precios Cuidados al valor que reciben de los productores y los mayoristas. “Ahí fue cuando se pidió que enarbolaran una propuesta que les cerrara a todos y que permitiera presentar los productos en todas las góndolas a los precios establecidos”, adelantaron fuentes oficiales.

Fernando Savore, presidente Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), explicó que el problema está en que los mayoristas les venden a ellos al precio fijado por el Gobierno. “Entonces, si nosotros también tenemos que vender a ese precio, nos quedamos sin margen. Lo que pretendemos es que si hay una lista donde dice a cuánto tenemos que vender el producto, lo más noble es que los mayoristas presenten la lista de a cuánto nos van a vender ellos, porque si no, nos quedamos sin rentabilidad”, subrayó.

Fernando Aguirre, vocero de la Federación Argentina de Supermercados, que agrupa a los más chicos y que están en el interior, contó que en la reunión anterior Feletti les encargó a todos que revisaran sus márgenes y que se pusieran de acuerdo. “El problema es que solo las cadenas reciben precios que les permiten cumplir con los precios de la 1050. Los medianos en muy pocos productos y los más chicos en ninguno. Si no te queda un margen razonable preferis no trabajarlos. No podes operar a perdida”, opinó.

Así dadas las cosas, mañana se concretará el segundo episodio de aquella reunión efectuada el 8 de noviembre, donde las partes llevarán una respuesta y, en función de la propuesta que exhiban, se avanzará en el programa de Precios Cuidados. “No es más que eso, no hay nada nuevo. La Secretaría tiene plena conciencia de que el margen que tienen los comercios chicos minoristas no es el mismo que el de los grandes, así que se pidió que se contemplara eso. Es necesario que los precios cuidados lleguen a todos los comercios, pero es claro que la responsabilidad que tienen los grandes actores del sector es mayor a la que tienen los pequeños”, comentó una fuente oficial.

Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos (Cedeapsa), estimó que será una reunión de entre dos y tres horas. “Se tratará el tema del congelamiento de precios. Esperemos que nos podamos poner de acuerdo”, dijo.

Por su parte, con los actores del mercado interno de la carne se hablará sobre el estado de situación del sector, pero seguramente se dedicará un buen tiempo a conversar sobre las intenciones que hizo públicas Feletti ayer, en una entrevista con Página 12. Allí, el funcionario habló sobre los mecanismos que se podrían usar para “desvincular” los precios internos de los internacionales: “Dos: el más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”.

La respuesta a estas declaraciones no se hizo esperar. Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo: “Como principio general rechazamos cualquier tipo de intervención o incremento de impuestos. Estas medidas no son novedosas, son medidas viejas”.

Asimismo, el presidente de Carbap señaló: “Lo que Feletti debería tener en cuenta es que en un proceso inflacionario no hay ningún producto de la economía que no aumente. Cuando yo estudié para contador en la universidad me dijeron que la inflación era el aumento generalizado y continuo de precios”.

Consultado sobre la situación en torno de los precios de la carne, en LN+Campo, que se emite por LN+, el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere indicó: “Con la carne pasó algo muy sencillo: en abril valía 180 pesos el kilo vivo. El Gobierno pensó que iba a solucionar el tema cerrando las exportaciones y ahora, de golpe, toda esa inflación sumada se actualizó”, precisó. Y remarcó: “Solo se actualizó el precio de la carne de acuerdo a la inflación, como todos los otros bienes de la economía”.