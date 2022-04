Protesta del campo: productores autoconvocados volverán a concentrarse en Santa Fe

SANTA FE.– Bajo la consigna “El campo lucha, los pueblos despiertan”, productores agropecuarios autoconvocados del sur santafecino –al que adherirían otros provenientes de provincias vecinas, como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos– se concentrarán este lunes 4 de abril en la intersección de las rutas Nacional 33 y A 012, en jurisdicción de Zavalla, departamento Rosario, 187 kilómetros al sur de esta capital.

Según confirmaron a LA NACION voceros de los propios autoconvocados, la concentración se concretará a partir de las 18 horas. Se espera que las condiciones meteorológicas sean a esa hora las convenientes para que el encuentro sea multitudinario.

Como ocurrió hace pocos días en una manifestación similar de productores que se reunieron en la intersección de las rutas nacional 33 y 178, entre las localidades santafesinas de Chabás y Sanford, la manifestación incluirá la entrega de escritos conteniendo la posición del sector ante las medidas que adoptó recientemente el gobierno nacional, sobre restricciones a las exportaciones agropecuarias.

No obstante, fuentes del sector admitieron ante una consulta de este diario que no se descarta un corte total de ambas rutas, ejes del traslado de la producción de cereales y oleaginosas hacia los puertos del Gran Rosario, que componen el polo aceitero más importante de la Argentina. “Podríamos endurecer la protesta porque los productores no aceptan las modificaciones a las reglas de juego que veníamos soportando”, señalaron los convocantes al encuentro de este lunes.

En la concentración que se realizó el lunes pasado en el cruce de las rutas 33 y 178, una de las voceras del grupo convocante, Sol Domínguez, de San José de la Esquina (departamento Caseros, muy cerca del límite con Córdoba), alertó que “el productor está cansado; ya no sabe qué hacer frente a todas las medidas perjudiciales que toma el Gobierno. Año tras año es más difícil producir en el campo y poder seguir adelante”, explicó. Y fue directa y contundente cuando sostuvo que “en los últimos años ya desaparecieron más de 80.000 productores” en todo el país.

Por su parte, Diego Pascuale, agricultor autoconvocado de la región, uno de los artífices de las últimas reuniones, admitió que “entre los pequeños productores hay mucho enojo. Yo diría que hoy estamos peleando por la subsistencia”.

No obstante, reconoció que “hay un ánimo de renovación. Acá se cruzan generaciones de 17 o 18 años con gente de 80 que ya estuvo en las movilizaciones de 2008 [recordada protesta contra la famosa resolución 125]; también hay comerciantes de los pueblos y las mujeres han tomado un protagonismo muy importante”, remarcó.

La marcha a la Capital

Esta concentración es la antesala de la protesta que el agro argentino prepara para el 23 de abril en la Capital Federal, donde todo el sector reclamará tras el último incremento de las retenciones, del 31% al 33%, a la harina y el aceite de soja, y del 29% al 30% al biodiésel.

Ante una consulta, se aclaró que aún no está confirmado el respaldo formal de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace del campo (CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro).

No obstante, se estima que si esa gestión no prospera el sector de los autoconvocados hará un llamado masivo a otros actores de la economía para que se sumen a la protesta.

En tanto, en esa nueva reunión se confirmaría la decisión de mantener un estado deliberativo permanente del sector, mientras los técnicos elaboran un proyecto de “retenciones cero” a las exportaciones de granos. Esa iniciativa cuenta con el respaldo –firmas mediante– de productores del sur santafecino, provenientes de Chabás, Sanford, Los Molinos, Casilda, Carcarañá, Pujato, Zavalla, San José de la Esquina, Villa Eloísa, Alcorta, Armstrong y Bigand.