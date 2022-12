Qatar 2022: en Fiesta, Serrat lo cantó de modo inmejorable

escuchar

“En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha… Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se acabó. El Sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta”.

El lector sabrá perdonar que, por razones de espacio, no reproduje la totalidad de Fiesta, menos aún se me ocurre cantarla como Juan Manuel Serrat. Pero el punto es claro. Perderse el Mundial de Qatar “por la situación política y económica que vive el país” era una tontería. Pretender que los políticos argentinos, inspirados por la selección nacional, abandonen la grieta, es otra.

Esto que digo es independiente de los resultados, pero en todo caso se refuerza por el triunfo argentino, de la mano de Messi, Scaloni, el resto de los jugadores y todo el equipo técnico. Y no entro en detalles porque el fútbol me encanta, pero aquí y ahora no hay nada más patético que opinar como si uno fuera un entendido.

Declarar feriado nacional el martes pasado fue otra tontería, pero era evidente que de cualquier manera hubiera sido cualquier cosa menos un día normal. Si la vista no me falló, el grueso de los hinchas que saludaron a la selección eran jóvenes, que no necesitaban el DNU para ir al Obelisco.

Bien por la emoción vivida, pero por favor argentinos aterricemos. Esto no se los digo a quienes por no tener “la vaca atada” saben que se tienen que levantar todos los días para ver “cómo le encuentran la vuelta”. Porque ellos lo saben, y experimentan cada dificultad en carne propia.

Se los digo a quienes tanto en el sector privado como en el público tienen responsabilidades ejecutivas. Lo cual implica tener que decidir en un contexto de extrema debilidad política y falta de credibilidad de cara a un año que ojalá resulte olvidable por lo insulso. Prolegómeno de un 2024 que difícilmente arranque de manera suave.

La vida, que le dicen. ¿Es usted un fanático del fútbol; no puede dejar de soñar con cada uno de los goles que convirtió el equipo argentino? Métale, pero no se agote en ello. Es más, tenga presente que faltan apenas 4 años para el próximo Mundial de fútbol.

Temas Comunidad de Negocios