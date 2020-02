Elizabeth Gómez Alcorta Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

En 2019 [el plan contra la violencia de género] tenía presupuestado $67 millones y se ejecutaron $17 millones"" Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad

Según la ley de presupuesto de 2019, este plan nacional tenía asignados $62 millones para ser ejecutados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). A diciembre, el monto vigente era de $17,4 millones, porque a través de reasignaciones presupuestarias se le quitó la mayor parte del presupuesto. Pero la situación fue aún peor, según datos del sitio Presupuesto Abierto, del Ministerio de Hacienda de la Nación: allí se señala que para diciembre de 2019 se habían ejecutado $4,4 millones.

Si bien el INAM debía coordinar el plan, había otras dependencias involucradas. El instituto difundió un monitoreo, que mostró que distintos organismos rindieron cuenta de su cumplimiento. Allí figuran gastos por más de $130 millones en el último año, que responden principalmente a la compra de tobilleras por parte del Ministerio de Justicia, y a una central telefónica para la línea 144. Es un monto mucho mayor al mencionado antes. Y, por su parte, un informe de monitoreo del plan hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló: "La realidad de la mayoría de los organismos es que no cuentan con una línea presupuestaria propia con montos diferenciados para las acciones de género, por lo que no resultaba evidente qué monto reportar". Así, lo mencionado por la funcionaria coincide parcialmente con los fondos y la ejecución presupuestaria de una actividad que dependía del INAM, que no contaba con la totalidad del presupuesto destinado a las acciones contra la violencia de género.