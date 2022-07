Qué dijo la ministra Silvina Batakis sobre el dólar

Esta mañana, en su primer anuncio de medidas frente al Palacio de Haciendas tras reemplazar a Martín Guzmán, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, habló de “exageración” cuando se mencionó la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, y en esa línea tampoco planteó nuevas pautas para el manejo de la divisa extranjera.

“Hay que ser conscientes cuando hablamos de ‘brecha’ es que en el mercado paralelo son aproximadamente tres millones de dólares los que se comercializan por día, cuando con el oficial son 1000 millones. Entonces, cuando uno exagera esta situación de la brecha cambiaria tiene que dimensionar eso: son tres millones de dólares por día contra 1000 millones oficiales”, dijo la funcionaria nacional y así minimizó la injerencia del blue, como lo había hecho en otras oportunidades la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

En un primer momento, la ministra había planteado que el tipo de cambio multilateral está “en una situación de equilibrio” y aseverado: “No vemos movimientos especulativos en ese sentido”. Esa fue una de las bases para que no haya medidas al respecto del dólar en las nuevas pautas que notificó esta mañana, basadas en impulsar el equilibrio fiscal.

Conferencia de prensa de SIlvina Batakis Fabián Marelli

“Toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y las tiendas se construye con el dólar oficial”, remarcó Batakis, quien dijo “estar trabajando” para que el tipo de cambio sea competitivo y que así las importaciones y exportaciones se vinculen con el sector productivo. “El tipo de cambio multilateral es un cambio con el que nos sentimos cómodos en esa competitividad”, insistió, ante las presiones y las críticas que recibió después de las tensiones cambiarias que se originaron con su desembarco en el Palacio de Hacienda.

Siempre en la misma postura, la nueva ministra cuestionó a la administración que encabezó Mauricio Macri por la injerencia que se le dio al dólar paralelo. “Al inicio de la gestión anterior se ha instalado la idea de que no pasaba nada, de que se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue de referencia. Y eso generó un aumento de 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación”, planteó.

Y para continuar con su postura contra un salto devaluatorio, se explayó: “Nuestras importaciones de energía, para que no se produzcan los cortes energéticos, las hacemos a dólar oficial. Y la energía es uno de los elementos más importantes de nuestra estructura productiva, por eso es tan importante llevar gas a todo el país, porque es el costo de los costos. Que no le podamos llevar energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas sería no poder proyectar el futuro de nuestro país”.

Conferencia de prensa de SIlvina Batakis Fabián Marelli

Pese a que el ingreso de Batakis al Ministerio de Economía llegó en medio de una fuerte crisis política por la salida intempestiva de Guzmán, enemistado con el kirchnerismo que discordaba con sus manejos frente al área, la nueva funcionaria ratificó la línea discursiva de su antecesor en la conferencia que brindó esta mañana. Allí estuvo acompañada por los ministros de Desarrollo Productivo -y también mentor suyo-, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; de Turismo, Matías Lammens; por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Convencida de que el déficit fiscal es una herramienta contracíclica para “situaciones extremas”, planteó que luego debe volverse a un sistema de equilibrio y con eje en eso enumeró los nuevos lineamientos. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo, entonces, Batakis, quien mencionó que se mantendrán las metas fijadas por Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se modificará la ley de administración financiera, se hará un “congelamiento” del personal del Estado, se creará un comité asesor de la deuda soberana en pesos, se conformará una autoridad nacional de defensa de la competencia y se seguirá adelante con la segmentación tarifaria.