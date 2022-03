Qué opina Guzmán de los drásticos cambios que se hicieron al proyecto en el Congreso

Con la espiralización del precio mundial del gas como telón de fondo, embarcado en Houston en negociaciones con petroleros y funcionarios estadounidenses, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo contactos permanentes con el presidente Alberto Fernández para seguir minuto a minuto el tránsito del acuerdo con el Fondo Moneteario Internacional (FMI) en el Congreso.

Pese a que había sido el propio economista quien había advertido que su proyecto de ley era un paquete cerrado –el articulado, los fundamentos, la carta de intención y los dos memorandos–, apenas el funcionario despegó hacia los EE.UU. fue la alianza en el Gobierno la que desarmó ese paquete para hacerlo digerible para la oposición y el Frente de Todos. Los votos no alcanzaban.

Según contaron a LA NACION desde Houston, el ministro afirmó que los cambios son “razonables” y que él sólo pretende que el permiso de financiamiento sea aprobado en el Congreso para activar el programa acordado con el staff técnico, que todavía tiene en el debe el paso final por el directorio del organismo que dirige la búlgara Kristalina Georgieva.

“El Acuerdo de Facilidades Extendidas (El Acuerdo) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se conforma por dos documentos: el ‘Memorándum de Políticas Económicas Financieras’ y el ‘Memorándum Técnico de Entendimiento’, que como anexos forman parte integrante del proyecto de Ley que se somete a su consideración en un todo inescindible”, escribieron en el Palacio de Hacienda en el documento completo que ingresó a la Cámara de Diputados.

“Ahora algunos dicen ‘quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’ y eso no existe, a ver si se entiende”, había explicado, en tanto, Guzmán días atrás en una entrevista con Radio 10.

Pese a la efusividad con la que el ministro de Economía defendió la imposibilidad de separar el permiso de financiación del plan económico, unas horas después de su presentación en el Congreso, Sergio Massa y Germán Martínez pactaron eliminar de la iniciativa el programa técnico cerrado por el propio Guzmán.

Según contaron a este medio, el ministro no se quejó de las modificaciones y quienes lo vieron salir de los foros en los que participaba sobre energía lo notaron “conforme” tras conocer esos cambios. “Es algo razonable”, contaron. Fue Rita Tanuz, secretaria Legal y Administrativa la que mantenía el contacto permanente con Buenos Aires.

“Lo que había que lograr era que el proyecto saliera, que fuera ley”, indicaron. En Economía, como cada mediados de septiembre cuando se presenta un presupuesto, saben que se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que luego terminará tratando el Congreso. En ese tránsito hay cambios.

Negaron, en tanto, que eso debilitara la figura del propio Guzmán o atentara contra el acuerdo técnico cerrado por los economistas del Fondo. El organismo multilateral siempre buscó la aprobación total teniendo en cuenta que se trata de un programa de acceso excepcional (el país vuelve a recibir un crédito muy por encima de la cuota que tiene) y que es de largo plazo, lo que implica que transitará durante gobiernos que pueden tener diferentes signos políticos. Este requisito fue explicitado en varias comunicaciones públicas del Fondo, en las que se reclamó un “amplio consenso político y social” del programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) por casi US$45.000 millones que pidió Guzmán.

Cerca del ministro fueron enfáticos al remarcar el hecho de que se negocien cuestiones legales o normativas en el Congreso no debilita la figura del funcionario, pese al drástico cambio incorporado por el Gobierno a su plan y la enfática defensa que había hecho del proyecto original Guzmán.

Cambios en el cepo

En medio de las negociaciones en el Congreso, mientras participaba del Cera Week 2022 en Houston, Guzmán dijo: “Este es un momento particular, donde estamos avanzando con la normalización de la situación balanza de pagos, y vamos estar en una posición más sólida en lo que respecta a reservas de divisas extranjeras”. Fue en alusión al acuerdo con el FMI por el que fue felicitado en EE.UU.