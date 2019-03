Empresas. Mercados.

Producción a la mexicana

La productora de televisión Prime Time, de México, anunció su llegada mediante la apertura de una filial argentina. Es una de las principales compañías independientes de México y fue fundada hace cuatro años por dos argentinos exiliados: Andrés Vicente y Pablo Orden. La intención de la productora es desarrollar programas propios en el mercado argentino y producir contenidos desde Buenos Aires para el resto de América latina.

Venden dos aviones

La provincia de Córdoba puso a la venta dos aviones, con lo que espera recaudar US$ 100.000. Se realizará por licitación pública nacional e internacional, para la cual ya están a la venta los pliegos. Los sobres se abrirán el 28 del mes próximo, a las 12. Los aviones son un Cessna 188, que estaba destinado a tareas de fumigación e hidratación, y un Aeroboero, comprado para controlar las rutas provinciales.

Tambo universitario

Una planta administrada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) procesará 3000 litros de leche diarios producidos por tambos del sur de Mendoza para abastecer a comedores escolares y comunitarios y centros de asistenciales locales. "La planta, que estaba inactiva, se ubica en la localidad de El Cerrito (a 230 km de la capital provincial) y fue cedida por la cooperativa láctea mendocina Cerricoop a la universidad para que la ponga en marcha en asociación con 12 tamberos que aportarán su producción", dijo Fabio Tarántola, decano de la facultad de Ciencias Aplicadas.

Tercerización de servicios

IBM Argentina obtuvo ingresos por US$ 25,3 millones en 2002 mediante su división de tercerización de servicios y de esta manera consolidó su posición como líder en el mercado local en este sector, con una participación de mercado del 22,4 por ciento. En el mundo, IBM también encabeza este negocio, con ingresos por US$ 15.300 millones y una participación de mercado superior al 20 por ciento.

Una prepaga llega a Córdoba

El grupo SPM (Tim , Galeno Life y AMSA) inauguró su sucursal Córdoba, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 123, del barrio de Nueva Córdoba de esta ciudad. De esta manera, las empresas de medicina prepaga, que dan cobertura a 450.000 asociados en todo el país, cuenta con 28 sucursales y centros de atención al cliente, además de los cinco sanatorios propios.

Expropiación de empresas

SANTA FE.- El gobierno santafecino podrá intervenir y expropiar empresas en quiebra para que sean reconducidas o recuperadas por sus trabajadores, porque así lo faculta una ley recientemente sancionada por la Legislatura. La iniciativa tiene como objetivo otorgarle mayor seguridad jurídica a las cooperativas de trabajadores que pretendan recuperar una empresa, además de descomprimir la situación social y preservar fuentes laborales. En la provincia existen unas 10 empresas reabiertas por este sistema.

Mercados

Crece la venta de legumbres

Las exportaciones de hortalizas y legumbres en los primeros nueve meses de 2003 sumaron 448.960 toneladas por un valor de 133.022.000 dólares, lo que representa, en volumen, un aumento de un 8% con respecto a las 414.005 toneladas despachadas en el mismo período del año anterior, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El mayor crecimiento se registró en las exportaciones de cebollas, cuyos despachos aumentaron un 36%en el período considerado hasta alcanzar un volumen de 210.310 t, por US$ 28,3 millones. También aumentó un 27% el volumen de despachos de ajos, que llegaron a 65.000 t y sumaron US$ 41 millones. Para ambos productos el principal comprador fue Brasil, que demandó 171.179 t de cebollas por US$ 20, millones y 46.746 t de ajos por 26,4 millones de dólares.

Conflicto por los tickets

Los mayoristas criticaron a las empresas emisoras de vales de comida y tickets por lo que consideran un trato discriminatorio. Los empresarios agrupados en la Cámara de Autoservicios y Distribuidores Mayoristas (Cadam) señalaron que su sector sufre prácticas abusivas y discriminatorias al tener que hacer frente a comisiones que son un 300 por ciento más caras que las que les cobran a los hipermercados y grandes cadenas comerciales minoristas.