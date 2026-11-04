Qué pasó con Ueno Bank en Paraguay: todos los detalles del colapso que puso en alerta el sistema financiero

Paraguay atraviesa una profunda crisis financiera tras la intervención de Ueno Bank, una de las entidades digitales más importantes del país con 2,9 millones de clientes. La decisión, adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), responde a un severo deterioro en los indicadores de solvencia y a la detección de irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas a los accionistas del Grupo Vázquez.

Esta situación dejó a los ahorristas sin acceso a sus fondos por al menos 15 días, lo que generó un clima de incertidumbre que ya alcanzó la esfera política.

Sacude a Paraguay un escándalo financiero que le impide a casi tres millones de personas acceder a sus ahorros

Por qué se intervino Ueno Bank

La entidad monetaria tomó medidas drásticas tras constatar que el índice de solvencia del banco cayó al 5,56% y se situó muy por debajo del mínimo exigido del 12%. Según la documentación técnica, las auditorías forzaron ajustes contables superiores a los 1,6 billones de guaraníes. Además, la entidad se vio imposibilitada de reponer un encaje legal de US$70 millones.

El colapso tomó por sorpresa al mercado, dado que pocos días antes, el banco había anunciado un plan de capitalización por US$100 millones para intentar fortalecer su posición, esfuerzo que resultó insuficiente para frenar la intervención estatal.

Qué medidas tomó la Justicia paraguaya

La justicia penal paraguaya, a raíz de una denuncia formal presentada por el Banco Central, detuvo a ocho ejecutivos de primer nivel. Entre los arrestados se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y figura clave del grupo, y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale Cardoni. La investigación busca esclarecer posibles maniobras de lesión de confianza y el uso indebido de recursos. Como medida cautelar para resguardar los activos, la Justicia dispuso embargos preventivos por US$70 millones y 1,62 billones de guaraníes contra el patrimonio de los directivos y las sociedades accionistas.

Agentes de la policía custodian la sede central del Ueno Bank, intervenido por insolvencia Jorge Saenz - AP

El impacto sobre los depositantes es el eje central de la preocupación pública. Ueno Bank administraba depósitos por aproximadamente 2836 millones de dólares. Si bien existe un Fondo de Garantía que cubre hasta unos US$38.000 por persona, lo que protegería al 97% de los usuarios, el 3% restante —cerca de 87.000 personas— enfrenta un panorama de mayor riesgo.

Por qué afecta a la política paraguaya la intervención de Ueno Bank

La crisis escaló hacia el sector público: el banco gestionaba cerca de US$380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que habría afectado potencialmente los recursos de unos 32.000 jubilados. Ante este escenario, el presidente Santiago Peña anunció que impulsará junto con el Congreso una ley para acelerar la utilización del Fondo de Garantía y permitir que los depositantes recuperen sus ahorros lo antes posible.

Se cuestiona al presidente Santiago Peña por haber sido accionista de Ueno Holding Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Igualmente, el mandatario se encuentra bajo presión política, con sectores opositores impulsando un juicio político. La controversia se agrava por el historial comercial del mandatario, quien fue accionista de Ueno Holding hasta el año 2025.

En este marco, la renuncia de Carlos Carvallo, titular del BCP, añadió mayor inestabilidad institucional. El exfuncionario, quien anteriormente presidió Financiera Ueno, dejó su cargo en medio de cuestionamientos sobre la eficacia del control regulatorio. Por ahora, Liana Caballero asumió la conducción del ente monetario de manera interina.