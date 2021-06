Reaperturas anticipadas por una inflación que se aceleró, la marca las paritarias 2021

La Asociación Bancaria logró el martes último, tras la reapertura de la negociación por salarios con las entidades que nuclean a los bancos, que el aumento de 29% que se había acordado meses atrás para este año quede ahora transformado en una suba que, en la práctica, superará el 45%, según lo informado por el propio sindicato.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud les comunicó el jueves último al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, que las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico no podrán avanzar en la negociación salarial si no reciben una recomposición de sus aranceles, algo que está atado al aumento de cuotas de las prepagas que el Gobierno no autoriza.

Los dos hechos son parte de la realidad de estos días, en materia de reclamos y negociaciones que van tras la meta de que no se pierda más poder adquisitivo frente a la inflación.

La inclusión de cláusulas de revisión para reabrir negociaciones es una práctica que lleva un tiempo. La particularidad de 2021 está en los pedidos de anticipar las reaperturas respecto del mes para el cual se las previó. “Se advierte que viene una ola de reaperturas; si bien casi todos los convenios previeron revisiones a partir de septiembre, lo cierto es que esas reaperturas han quedado lejos, básicamente por la ‘inflación de supermercado’, que define los incrementos”, analiza el abogado Luis Discenza, socio del estudio AMZ & Asociados, que participa de paritarias desde el lado empresario.

Mirar algunos datos oficiales deja en claro que algo que quedó lejos es la posibilidad de que se cumpla la proyección de inflación del ministro de Economía, Martín Guzmán, de 29% para todo el año. Con 21,5% acumulado hasta mayo, el índice de precios promedio mensual debería ser menor a 1% para que no se supere en diciembre ese índice, de por sí ya descartado. La inflación interanual a mayo llegó a 48,8%.

Así como meses atrás los anuncios de acuerdos de 29% marcaban el apoyo de sindicatos al Gobierno, en el camino de suba de los porcentajes hubo también, en este 2021 de elecciones, señales de la política y hasta de las internas dentro del Gobierno, incluida una foto de Cristina Kirchner firmando un aumento de 46% para empleados del Congreso.

“El Gobierno puso una pauta de inflación de 29% y los primeros acuerdos se firmaron en torno a eso (bancarios, encargados de edificios, docentes) –describe Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma–; avanzó el año, fue quedando claro que la inflación sería mayor y los acuerdos se ubicaron en un rango superior (UOM, Uocra, plásticos); la inflación no aflojó y empezaron a aparecer porcentajes más altos, arriba de 40%. Y, como era de esperar, los que cerraron al principio plantean la reapertura”.

Si las reaperturas se anticiparán o no, dependerá de cada sector. La crisis y su agravamiento por causa de una inflación que se aceleró profundizarían las brechas, como indican las realidades descriptas en el inicio del texto. Y la peor parte será para quienes quedan fuera de los convenios, por estar en la informalidad.