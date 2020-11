Gobernadores presionan por la asistencia financiera de los próximos meses. Fuente: LA NACION

CORDOBA.- Aunque el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, insiste en que la actividad económica "muestra señales claras de recuperación", sobre todo en la industria, la construcción y el consumo, los datos de recaudación de las provincias no lo reflejan. En setiembre -cuando no rigieron las restricciones de actividades que se impusieron en 18 distritos en el corriente mes por el aumento de casos de Covid-19- la mejora de la recaudación provincial consolidada fue de 21,3%, con una retracción en términos reales del 11,2%. Los recursos por Ingresos Brutos, la carga termómetro del nivel de actividad, quedaron casi 20 puntos debajo de la inflación.

Un trabajo de la consultora Politikon Chaco sobre los datos de las 17 provincias que publican periódicamente su recaudación (no lo hacen Chubut, Corrientes, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero), muestra que únicamente la recaudación propia de Tucumán quedó 2,2 puntos porcentuales por encima de la evolución de precios. Todo el resto registró caídas reales; en agosto cuatro presentaron alzas reales.

La peor performance es la de Ingresos Brutos que en setiembre mostró en el consolidado un aumento de 18,6%, casi veinte puntos por debajo de la inflación. Así el noveno mes del año fue el peor luego de los pisos de abril y mayo, cuando la cuarentena atravesaba las máximas limitaciones.

Desde la consultora Alejandro Pegoraro apunta que la pandemia no es la única responsable de la situación ya que entre enero y marzo ya hubo una desaceleración en los ingresos propios de las provincias. "La irrupción del Covid-19 disparó las bajas reales, no solo por la caída de la actividad económica sino también por las medidas tributarias que las provincias impulsaron como ser prórrogas, postergaciones y reprogramaciones de vencimientos impositivos", describe.

Si se sigue la película de los ingresos provinciales, en abril todos los distritos registraron caídas reales de dos dígitos; en Catamarca -provincia a la que le fue "menos peor"- el descenso fue de 10,7% mientras que Entre Ríos desbarrancó 53,4%. En mayo la situación apenas mejoró; seis distritos mostraron bajas en términos reales por encima de los treinta puntos. Desde junio en adelante algunas tuvieron incrementos, pero la situación consolidada sigue con números preocupantes.

El aumento real de la coparticipación en agosto y setiembre oxigenó las finanzas de los gobernadores. Pegoraro explica que esas mejoras no se explica por los impuestos ligados a la actividad y el consumo sino, básicamente por la prórroga de vencimientos de Bienes Personales y Ganancias y la mayor presión tributaria en el primer tributo.

Respecto de las transferencias discrecionales que Nación hace a las provincias, el mayor salto fue en mayo ($148.000 millones con un fuerte impacto de los ATN que sumaron $38.000 millones) cuando prácticamente se duplicaron los giros de abril. Después se estabilizaron en una línea alta que implica, en promedio, un incremento de alrededor del 180% interanual. No se evidencia, hasta este mes, una reducción de recursos.

"Losgiros por fuera de la coparticipación no van en línea con la presentación del Gobierno de que hay una recuperación de la actividad; ese planteo no se traduce en la participación de la asistencia que hace a las provincias y que seguramente no se aplacará hasta fin de año", sintetiza Pegoraro.

En la coyuntura los gobernadores negocian con la Nación la asistencia financiera de cara al año próximo a través del presupuesto 2021.La clave de los reclamos es que la no coparticipación de los impuestos Pais y del que pesará, si se aprueba, sobre las grandes fortunas.

