El Gobierno autorizó a tres empresas argentinas a fabricar kits médicos ante la falta de insumos en el país Crédito: Gentileza/Casa Rosada

Belkis Martínez 6 de mayo de 2020 • 10:22

Ante la falta de insumos médicos para abastecer a los hospitales públicos en el marco de la pandemia del coronavirus , el Gobierno habilitó a tres empresas argentinas para fabricar kits hospitalarios y poder aprovisionarse de materiales sanitarios en el país. El pedido de auxilio se hizo a empresas que no están ligadas al rubro ni al Estado, pero que tienen los medios necesarios para poder cumplir con las metas previstas bajo los estándares de calidad exigibles por el Ministerio de Salud.

El 20 de abril pasado, Aerolíneas Argentinas trajo en lo que fue el segundo vuelo por insumos a China, un robot que hace 70.000 barbijos por día y pesa 2000 kilos. Ante la necesidad de autoabastecimiento, el Estado también habilitó a una empresa de seguridad industrial a fabricar el barbijo N95, el único autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para atender a pacientes con Covid-19. A esto se le sumó un pedido de ayuda a una empresa que fabrica camisetas de fútbol para elaborar kits sanitarios -de menor seguridad- para equipar hospitales.

Una semana atrás, la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) autorizó a Delta Plus, una empresa que se dedica a la fabricación de equipos de seguridad en trabajo industrial y deportes extremos, a fabricar el barbijo quirúrgico N95, con materia prima importada de Brasil y una vez que éstos superen los estándares de seguridad exigibles, podrán ser entregados al Ministerio de Salud y Defensa.

Según la OMS, el barbijo N95 es el más seguro para tratar a pacientes con Covid-19 positivo y debe ser utilizado solo por personal médico con exposición al virus Crédito: Gentileza/Casa Rosada

Antes de surgir el brote de coronavirus, el tapaboca N95, declarado hasta ahora como uno de los más seguros (al igual que el FPP3/N98), no era considerado un insumo médico, por lo que los hospitales sólo conservaban el stock mínimo ante la presencia de casos de tuberculosis. Y para adelantarse a las necesidades que podrían surgir, en caso de haber un pico de contagios, el Gobierno solicitó a la firma, la única autorizada en el país, producir un millón de barbijos por mes, quienes impulsaron desde el inicio de la pandemia la reconversión de la empresa.

El N95 tiene un límite de tiempo de uso que no puede superar las 4 horas diarias y es considerado 95% seguro. Tiene tres capas superiores de filtrado (spunbond, meltblown y spunbond), cuya unión se hace por medio de una soldadura de ultrasonido, que lo hace más seguro. "Los hay de dos tipos: con válvula y sin válvula. El que tiene válvula es más seguro para el médico, porque filtra la inhalación del aire", precisó Mariano Mora, gerente de operaciones de la firma. Sin embargo, alertó que por la expulsión no se recomienda el uso en pacientes.

La empresa decidió incorporar personal para elaborar los barbijos. "Tenemos materia prima para fabricar 500.000 y la otra semana vamos a traer para hacer otra tanda similar. Además, estamos pesando en contratar más personal para poder llegar a la meta que nos puso el Gobierno", advirtió Mora.

Empleadas de Barack Mercosul fabricando camisolines hemorrepelentes e hidrofóbicos blancos Crédito: Gentileza/Casa Rosada

En tanto, Barack Mercosul, una pyme argentina que se dedica a la fabricación de autopartes, adquirió un robot chino con capacidad para producir 7000 barbijos por hora, de seguridad media y poder conservar los 120 empleados que tiene la empresa, cuyas operaciones iniciaron hace más de 10 años.

La pyme que ahora fabrica los insumos para el hospital Alemán, el Sirio Libanés y el Ministerio de Salud de Santa Fe, invirtió cerca de US$160.000 para adquirir la máquina en China, "más los gastos de aduana".

Según reconstruyen Pablo Lerma y Pedro Ergo, ambos socios propietarios de la firma con sede en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el segundo vuelo que hizo la aerolínea de bandera a China y con el aval del Gobierno, la compañía de capital argentino pudo traer a salvo la máquina. "El robot tenía orden de incautación en Estados Unidos, del mismo Donald Trump en el primer vuelo que tenía trasbordo en Miami, por eso decidimos recurrir al Gobierno", expresaron los socios.

El robot que produce 70 mil barbijos por día, en este momento, es operado por seis personas, aunque puede ser maniobrado con 3 y alcanzar una producción de hasta 120.000 Crédito: LA NACION

Antes de volver a retomar la actividad, la compañía estuvo tres semanas inactiva, además debieron capacitar al personal para elaborar los kits sanitarios que se componen de barbijos, cofias, batas y protectores para zapatos. "Los operadores e ingenieros que hacen tareas de soldadura de maquinaria, están doblando barbijos en este momento. Lo importante para nosotros es pagar los sueldos", aseguró Ergo.

En ese contexto, RA Intertrading, una empresa textil que opera desde 1992 de la mano de Alberto Rabinovich, fue convocada a principios de abril por la secretaría de Industria para convertirse en otro proveedor de insumos hospitalarios.

"En este momento estamos produciendo materiales sólo para el Ministerio de Salud, pero nosotros nunca trabajamos para el Estado, si no para empresas privadas. Ahora nos largamos con todo, pero somos pro-industria y nos dedicamos a otra cosa", aseveró Daniela Rabinovich, directora de la firma.

RA Intertrading tiene 800 empleados, pero a pedido del Gobierno debieron reinventarse y ahora operan con el 25% de la plantilla Crédito: Gentileza/Casa Rosada

Normalmente, la empresa trabaja con marcas deportivas como Nike, Adidas y Kappa a quienes les fabrica las camisetas de clubes de fútbol como Boca, River, Racing y la selección argentina.

En este momento, RA opera con el 25% de su plantilla de producción para cumplir con la meta exigida de 400.000 kits por mes. "Ayer llegamos a los 100.000 camisolines y esperamos superar la marca en los próximos días, hacer esa cantidad en una semana", añadió Rabinovich.

La compañía además evalúa continuar con la actividad al pasar el pico del virus. "Estamos analizando reactivar algunas de las plantas vacías para seguir haciendo esto porque después va a haber demanda de insumos. Aún no sabemos de cuánto", indicó. Y extendió que los empleados que están activos, cobran el 100% del salario, más un plus, no obstante, aquellos que no lo están reciben el 70%.