Rematan celulares desde $11.000 y accesorios: cómo hacer para participar de la subasta que organiza el Banco Ciudad

El Banco Ciudad realizará el próximo jueves a las 12 una subasta online de mercaderías retenidas y dispuestas para su venta por la AFIP a través de la Dirección General de Aduanas. En esta ocasión se trata de varios modelos y marcas de teléfonos celulares nuevos, sin uso, que saldrán a remate con precios de base muy competitivos.

Hay 38 lotes con distintas opciones, desde un lote que incluye solo un teléfono, que es un Samsung S10, con una base de $44.887, hasta lotes que contienen entre dos y diez teléfonos cada uno; siendo el lote con la base más accesible -$23.142- el que contiene 2 teléfonos Samsung A10s y el de mayor base -$235.384- el que cuenta con 8 teléfonos Samsung A70. Además, hay un lote con auriculares Xiaomi. Cabe aclarar que todos tributan IVA 21% sobre precio de venta y se venden sin cargador.

Los lotes se encuentran exhibidos en la calle Lamadrid 555 en La Quiaca, Provincia de Jujuy. El retiro de la mercadería será coordinada entre la Aduana de dicha localidad y el comprador.

Los interesados en realizar ofertas deberán inscribirse hasta hoy a la medianoche. La participación requiere un depósito en garantía de $10.000 sobre el lote que se desea adquirir (monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora dentro de los siete días hábiles posteriores a la subasta).

En la fecha y hora indicadas, se dará inicio a la postulación de ofertas a través del portal de subastas del Banco Ciudad. Las ofertas deben ser formuladas únicamente a través del sitio de subastas. Cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o que sea superada, durante el plazo de duración de la subasta pública. Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor.

Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables. Las ofertas no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente. Durante el procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición. Cada oferta formulada durante la puja deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a $1000 y no superior a $10.000.

En los lotes también hay auriculares

La subasta online tiene un horario previsto de cierre. En el caso de que se haga una oferta dentro de los últimos cinco minutos previos al cierre, el cronómetro adicionará tres minutos más para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Este procedimiento de prórroga de cierre se realizará adicionando tres minutos cada vez que se reciba una nueva oferta, hasta tanto ningún oferente supere a la que resultase de mayor valor.

Luego, dentro de las 48hs hábiles posteriores a la subasta (en forma inmediata a la finalización el ganador recibe un email con la notificación de la pre-adjudicación del lote), se deberá realizar el pago del 20% sobre el precio de venta en concepto de seña y el 10% en concepto de comisión más 21% de IVA sobre la misma. Una vez recibido los fondos, se procede a la devolución del depósito en garantía.

Pasos para participar