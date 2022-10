Reservas del Banco Central: para los economistas, las nuevas medidas no tendrán mucho impacto en el ahorro de divisas

escuchar

El Gobierno avanzó finalmente con la implementación de más restricciones para la compra de productos y servicios en moneda extranjera, al encarecer el tipo de cambio oficial con la aplicación de una nueva percepción. El objetivo principal es cuidar las reservas netas del Banco Central (BCRA) que, según distintos cálculos privados, se estiman en alrededor de US$6000 millones. Al proyectar el impacto que las nuevas medidas tendrán en el ahorro de divisas, los economistas señalan que “ayudará”, aunque no se espera un cambio significativo.

El Ministerio de Economía y la AFIP anunciaron que se aplicará una percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales para los consumos con tarjeta en moneda extranjera que superen los US$300. Esto implica que el dólar tarjeta subirá de $277 a $316 (se actualizará cada día en base al movimiento del tipo de cambio oficial). Para llegar a esta cuenta, hay que sumar tipo de cambio oficial ($158) más el 30% de impuesto PAIS ($47,4) más el 45% de percepción a cuenta de Ganancias ($71,1) más el 25% de percepción a cuenta de Bienes Personales ($39,5).

“El impacto en reservas es muy bajo. La gente que se iba a ir de viaje a $270 no va a dejar de irse a $316, porque uno planea un viaje sin saber si el Gobierno va a devaluar o no. No me parece que sea un condicionante. Es cierto que algunas personas podrían optar por comprar dólares al Blue, hasta que reaccione al nivel del dólar tarjeta, y entonces ahí el Banco Central se ahorraría un poco de divisas. Pero creo que tanto por la elasticidad de la demanda [no cambia tanto el consumo ante las variaciones de precios] o por el efecto de tener que viajar con dólar billete, el efecto es muy marginal, no creo que cambie mucho la situación”, indicó Andrés Borenstein, analista de la consultora Econviews.

“Por el lado de la recaudación, podría haber una mejora, más allá de que sea a cuenta de menos recaudación el año próximo, pero tampoco es un ahorro fiscal que mueve la aguja, aunque todo suma. Además, un 60% de la recaudación de Bienes Personales va para las provincias”, agregó el economista.

Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, por su parte, indicó que es “difícil” evaluar el impacto que tendrá en las reservas del Banco Central las nuevas restricciones. “Sabemos que desalienta e invita a usar dólares propios cuando se supera el tope de US$300 por mes. Por otra parte, a quien ya sacó sus pasajes, una vez que está de viaje, puede cuidar un poco más los gastos o hacerlos con efectivo, pero no demasiado. A medida que pase el tiempo, el ahorro por disuasión debería aumentar. Aunque también, a medida qué pasa el tiempo, los agentes pueden encontrarle la vuelta para tratar de dividir consumos por mes para no pasarse de los US$300″, analizó.

“Creo igualmente que no se atacó la mayor fuente de pérdida de divisas del turismo: se liquidan divisas por turismo receptivo, pero no en el oficial por culpa de la brecha. Para ello, habría que desdoblar (pasar gastos e ingresos en el exterior al financiero), pero parece que esa opción no estaría habilitada”, agregó.

El economista Gabriel Caamaño cree que el impacto dependerá de lo que ocurra con las cotizaciones paralelas, como el MEP o el CCL. “Si toman de referencia el nuevo piso móvil de $300, buena parte del supuesto desaliento se diluye y después es un tema de diferencial entre tasa de inflación y devaluación. El desaliento sería transitorio”, indicó el analista de la consultora Ledesma.

Finalmente, Matías Surt, de Invecq Consulting, indicó que la medida podría “no tener mucho efecto”, pero que es difícil saber. “Es difícil estimarlo porque habría que tener supuestos de elasticidad de la demanda de esos consumos. Y como no se tienen series muy largas de observaciones, es complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si logra bajar mucho la demanda de dólares, entonces la recaudación va a ser muy baja. Y viceversa”, comentó. Según sus proyecciones, la recaudación extra podrían ser US$8000 millones anuales, lo que represena alrededor de 0,15% del PBI.