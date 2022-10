Ricardo Arriazu: “La Argentina no tiene un problema estructural de falta de divisas”

CÓRDOBA.- “Se ha puesto de moda decir que la Argentina tiene un problema estructural de falta de divisas y no es así -afirmó el economista Ricardo Arriazu-. Si no emitimos para cubrir el déficit y, por ende, sino gasto de más, no faltan dólares”. El economista, uno de los más escuchados y respetados por los empresarios argentinos, agregó que lo “más importante y lo primero” es bajar la inflación. “Hace falta un plan integral”, resumió.

El economista participó XIV Coloquio de la Unión Industria de Córdoba (UIC), donde disertó sobre el contexto económico mundial. Antes, conversó con LA NACION; dijo que con la llegada de Sergio Massa al gabinete “produjo un cambio en el discurso político y económico”.

Repasó que el ministro fue a Estados Unidos a mantener reuniones; congeló “algunas partidas”; canjeó la deuda de corto plazo y sumó reservas: “Esas decisiones se reflejan en la caída de la brecha, pero no en la calesita de los precios relativos. La duda es sobre cuánto se mantendrán esas políticas, porque ya los que piensan más desde la heterodoxia empezaron a hablar”, resumió.

Arriazu insistió en que el número del déficit fiscal argentino es “igual al de los subsidios” y marcó como una vía para la solución ese recorte. Enfatizó que la suba de tarifas es menor a la del tipo de cambio, por lo que los “subsidios siguen creciendo”. A su entender, “falta mucho” para frenar la “aceleración de la calesita de los precios relativos”.

“Si uno pregunta por tipo de cambio oficial, tarifas, salarios, cuotas de colegios o cuotas de prepagas, la respuesta es que están atrasados. Pero la economía se determina por relación; hoy la suma de aspiraciones sectoriales es tres veces el PBI y eso acelera la actualización de los precios”.

“Para parar la inflación hay que hacerlo de golpe -subrayó-. Atacar todos los problemas al mismo tiempo. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en el plan Austral o en la Convertibilidad. No se puede atacar los factores de a uno”.

Advirtió que “costo político hay siempre”, pero apuntó que, a diferencia de Grecia, que requirió de un ajuste global del gasto porque su déficit de cuenta corriente era del 15% del PBI, en la Argentina “se necesita un ajuste“ del gasto público, no del global. Incluso el gasto privado debe crecer”.

En su exposición, volvió sobre la importancia de Vaca Muerta para la Argentina y de los proyectos de inversiones que están en análisis. “De concretarse, la Argentina podría exportar de gas US$10.000 millones en 2025 y US$30.000 millones para 2030; este año, el petróleo no convencional crece 14% y el gas, 10%”, dijo.

“Como siempre, la Argentina es el país de las oportunidades perdidas -añadió-. El mundo está a favor y podemos cambiar. De los diez países más ricos del mundo, ocho no tienen recursos naturales. Pero tenerlos puede ser una maldición, sino se aprovechan”.