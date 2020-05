La extensión de la negociación, el rebote por la suba anterior y el viento de cola internacional sumaron para que el indicador medido por JP Morgan cayera hasta los 3009 puntos esta tarde Fuente: Archivo

Entre los 3324 puntos básicos en los que el riesgo país cerró el viernes pasado a los 3009 en los que se ubicaba esta tarde hay más de 300 unidades de distancia. El indicador sorprendió al emprender un camino hacia la baja luego de que el Gobierno anunciara que extendió la negociación con los acreedores hasta el 22 de mayo próximo.

Estos son los tres motivos por los que el riesgo país desciende en medio de una tensa negociación por la deuda soberana que, por el momento, no tiene novedades optimistas oficiales.

Por la extensión de la negociación

Si bien el Gobierno no comunicó oficialmente el porcentaje, los trascendidos hablaban de una aceptación inicial baja, cercana al 13%. Así fue la primera respuesta de los acreedores a la propuesta del Gobierno para reestructurar la deuda soberana. Si bien no hubo una confirmación oficial, el Ministerio de Economía optó por extender el plazo hasta el 22 de mayo, una señal que fue bien recibida por el mercado.

En esto no solo influyó la decisión tomada sino también el discurso. "Los movimientos de los últimos días llevan a pensar que el acuerdo puede estar más cerca: Alberto Fernández habla de llegar a un acuerdo y de que no quiere defaultear", describe Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Eco Go. "El Gobierno está esperando que los bonistas contraoferten algo más amigable, algo que acerque un poco las puntas, y se muestra receptivo", añade.

El Gobierno está esperando que los bonistas contraoferten algo más amigable, algo que acerque un poco las puntas, y se muestra receptivo Juan Ignacio Paolicchi, analista de Eco Go

En el mismo sentido, Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, ve "mayor flexibilidad" por parte del Gobierno. "No solo parece que la Argentina va a pagar la deuda, sino que también parece que va a pagar más de lo que decía inicialmente que estaba dispuesto", apunta.

"El riesgo país baja porque primero subió", dice Leonardo Chialva Fuente: Reuters - Crédito: Jeenah Moo

Teoría del rebote

Desde el punto de vista de las finanzas, hay una realidad: el indicador venía subiendo desde febrero pasado y, con sus vaivenes, se ubicó por encima de los 4000 puntos varias veces. La contracara es la baja de los bonos: si los títulos retroceden, se agranda la diferencia del interés que el país debe pagar por su deuda en comparación con el interés que pagan los bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que mide el riesgo país.

"El riesgo país baja porque primero subió: los bonos hoy valen lo mismo que hace 20 días. Este es un rebote basado en que mientras peor, mejor: le fue tan mal a la propuesta del Gobierno que obliga a mejorarla", detalla Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.

"Hoy no estamos en ningún lugar distinto del que estuvimos en los dos meses que pasaron", advierte el especialista.

Contexto internacional

Después de que el petróleo llegara a venderse en valores por debajo de cero y de que Wall Street cerrara su peor primer trimestre desde la crisis financiera de 2008, la turbulencia internacionales parece haberse calmado momentáneamente y hasta haber favorecido un poco la recuperación en los mercados emergentes.

"Excepto por Brasil, que tiene su dinámica política un poco más complicada, los últimos siete días fueron muy buenos para los países emergentes", suma el socio de Delphos Fuente: Archivo

"Excepto por Brasil, que tiene su dinámica política un poco más complicada, los últimos siete días fueron muy buenos para los países emergentes. La mejora de la Argentina coincide con la recuperación de las acciones de Perú, Chile y Colombia", apunta. En esa calma, dice, "el que tiene velas muy grandes, pero puestas al revés, deja de ir tanto para atrás".

La mejora de la Argentina coincide con la recuperación de las acciones de Perú, Chile y Colombia Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment

Con respecto a las acciones argentinas, en los últimos días se vio una recuperación de los bancos, liderada por Banco Francés y Supervielle en un principio, y luego por Macro y Galicia, detalla Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones. "Todo girando en torno a que Argentina haya extendido el plazo para aceptar la oferta, y se muestre abierto a mejorarla", cierra.